Hà Nội Mùa Xuân của hội tụ, lan tỏa và khát vọng vươn xa

(TBTCO) - Mùa Xuân là mùa của khởi đầu, của niềm tin và khát vọng. Với nền tảng vững chắc, tầm nhìn chiến lược cùng sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Thủ đô Hà Nội đang vươn mình mạnh mẽ, bứt phá, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm, cực tăng trưởng dẫn dắt kinh tế, xứng đáng là trái tim của cả nước và là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam.

Khẳng định vị thế và sức lan tỏa

Xuân về trên những con phố cổ rêu phong, trên những đại lộ rộng mở vươn dài về các hướng, Hà Nội khoác lên mình vẻ đẹp dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Trong làn sương sớm bảng lảng Hồ Gươm, giữa sắc đào Nhật Tân và hương bưởi Diễn ngan ngát, người ta dễ cảm nhận nhịp đập rất riêng của Thủ đô - nơi quá khứ nghìn năm lắng đọng và tương lai đang từng ngày được kiến tạo.

Giữa nhịp xuân hội nhập, Hà Nội ngày càng hiện rõ dáng vóc của một trung tâm kinh tế - tài chính lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong và ngoài nước.

Ảnh tư liệu

Xuân mới cũng là lúc nhìn lại hành trình bền bỉ của Hà Nội trên con đường trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Thủ đô Hà Nội cùng với TP. Hồ Chí Minh tạo nên hai trụ cột vững chắc, góp phần giữ nhịp ổn định và thúc đẩy tăng trưởng cho cả nước.

Số liệu thống kê cho thấy, GRDP của Hà Nội liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân cả nước trong nhiều năm qua.

Riêng năm 2025, GRDP của Hà Nội tăng trưởng 8,16%, vượt mục tiêu đề ra và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh so với nhiều địa phương khác. Quy mô kinh tế đạt khoảng 63,5 tỷ USD, đứng thứ hai cả nước và chiếm khoảng 12,6% tổng quy mô kinh tế quốc gia. GRDP bình quân đầu người ước đạt 7.200 USD. Những con số ấn tượng này minh chứng rõ ràng cho sức bật kinh tế của Thủ đô.

Hà Nội còn là trung tâm tài chính - ngân sách quốc gia. Thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt 711,2 nghìn tỷ đồng, tăng tới 38,4% so với năm 2024 và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Hà Nội cũng luôn khẳng định vị thế là một trung tâm thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Riêng năm 2025, Hà Nội thu hút khoảng 4,4 tỷ USD vốn FDI, tăng 169% so với năm 2024, cho thấy môi trường kinh doanh và chính sách thu hút đầu tư ngày càng hấp dẫn. Thời gian qua, Hà Nội đã thúc đẩy phát triển các cụm ngành công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ, tạo ra hàng loạt chuỗi giá trị gia tăng cao và việc làm chất lượng cho người lao động.

Nhiều tập đoàn lớn, các tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ đã chọn Thủ đô làm nơi đặt trụ sở, trung tâm điều hành. Từ đó, hệ sinh thái kinh tế - tài chính ngày càng hoàn thiện, góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội trên bản đồ kinh tế quốc gia và từng bước vươn ra khu vực.

Những số liệu trên không chỉ chứng minh vị thế của Hà Nội là đầu tàu kinh tế - tài chính lớn, mà còn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của Thủ đô tới tăng trưởng chung của vùng và cả nước.

Không chỉ hướng tới tăng trưởng nhanh, Hà Nội còn chú trọng chất lượng phát triển. Những định hướng về kinh tế xanh, kinh tế số, đô thị thông minh đang được triển khai. Những nỗ lực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững không chỉ tạo ra động lực mới cho Thủ đô, mà còn mở ra con đường phát triển dài hạn, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường.

Tầm nhìn chiến lược vươn tầm khu vực và quốc tế

Vị thế của Thủ đô được bồi đắp từng ngày, không chỉ bằng những công trình mới hay những con số ấn tượng, mà còn bằng uy tín, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược.

Với mục tiêu đến năm 2030 trở thành động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, là cực tăng trưởng có tầm ảnh hưởng khu vực, Hà Nội đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 11%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2026 là 7.900 USD, năm 2030 là 12.000 USD; tỷ trọng kinh tế số chiếm 40% GRDP; vốn đầu tư xã hội đạt khoảng 5 triệu tỷ đồng…

Biến cơ chế, chính sách thành những giá trị thực chất Bước vào năm 2026, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm biến các cơ chế, chính sách của Trung ương thành những giá trị phát triển thực chất, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đây là mục tiêu kinh tế quan trọng, cốt lõi, thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm hiện thực hóa khát vọng đến năm 2030, Hà Nội là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, vươn tầm khu vực và quốc tế. PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng cho rằng, những mục tiêu này là hoàn toàn phù hợp, xứng tầm với tiềm lực, điều kiện, lợi thế của Hà Nội.

Để đạt mục tiêu đó, ngay từ đầu năm 2026, Hà Nội xác định phải triển khai đồng bộ những giải pháp mang tính đột phá, khả thi và hiệu quả; tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng và phát triển.

Theo đó, Hà Nội tiếp tục tập trung vào đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế; lựa chọn đúng những lĩnh vực thế mạnh để tạo đột phá như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa và phát triển du lịch.

Đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, cơ cấu lại theo hướng tập trung, trọng điểm, đóng vai trò dẫn dắt. Đồng thời, phát huy vai trò động lực của khu vực kinh tế tư nhân; tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp...

Hướng tới tương lai, Hà Nội không chỉ là trung tâm kinh tế, tài chính lớn của Việt Nam, mà còn đặt mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu - nơi kết nối mạnh mẽ các dòng chảy thương mại, đầu tư và tri thức quốc tế.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065 được thiết kế nhằm biến Hà Nội thành thành phố toàn cầu với năng lực cạnh tranh cao, thu hút đầu tư chất lượng và phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững. Không gian đô thị được mở rộng, kết cấu hạ tầng giao thông - logistics được cải thiện, cùng các chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo sẽ là nền tảng để Hà Nội không chỉ dẫn dắt vùng Đồng bằng sông Hồng, mà còn đóng góp mạnh mẽ vào vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.