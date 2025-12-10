(TBTCO) - Tại Diễn đàn Đầu tư tác động Việt Nam 2025, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tại Hà Nội ngày 10/12, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá Việt Nam đã tích lũy được nền tảng quan trọng để trở thành trung tâm đầu tư tác động của Đông Nam Á trong thập kỷ tới.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, PGS. TS Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, khu vực doanh nghiệp đang có bước chuyển rõ rệt, không chỉ đóng góp 60% GDP, 98% kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm cho 85% lực lượng lao động, mà còn dần gắn hoạt động kinh doanh với mục tiêu xã hội và môi trường.

PGS. TS Hồ Sỹ Hùng- Chủ tịch VCCI phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hải Anh

Ông cho rằng, xu hướng này phản ánh sự thay đổi tư duy của doanh nghiệp Việt Nam, hướng tới mô hình bền vững, minh bạch và tạo giá trị lâu dài, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Việt Nam hướng tới trung tâm đầu tư của ASEAN.

Tại diễn đàn, đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế cũng đưa ra dẫn chứng về chỉ số lạc quan của kinh tế Việt Nam.

Đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế đánh giá lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam. Ảnh: Hải Anh

Báo cáo Chỉ số Đầu tư Tác động 2025 cho thấy, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí số một ASEAN với 51 điểm, vượt mức trung bình toàn cầu là 44 điểm. Việt Nam duy trì sự cân bằng trên 3 trụ cột: giới, khí hậu và cộng đồng.

87% doanh nghiệp khảo sát cho biết, họ tạo ra tác động môi trường tích cực, từ cắt giảm khí thải, tái chế chất thải đến phát triển các sản phẩm xanh. Nhiều doanh nghiệp còn ghi nhận tác động xã hội rõ nét thông qua tạo sinh kế bền vững và nâng cao kỹ năng cho lao động ở khu vực khó khăn.

Ở góc độ hợp tác quốc tế, diễn đàn tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Canada. Đại sứ Canada tại Việt Nam, ông Jim Nickel, chia sẻ: “Canada tự hào đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình trở thành trung tâm đầu tư tác động hàng đầu Đông Nam Á. Thông qua các chương trình hợp tác phát triển, Canada chia sẻ kinh nghiệm về tài chính hỗn hợp và xây dựng hệ sinh thái đầu tư tác động, đồng thời huy động nguồn vốn từ khu vực tư nhân để thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm.

Ông nhấn mạnh, thông qua các chương trình hợp tác phát triển, Canada đã đóng góp vào việc xây dựng hệ sinh thái đầu tư tác động tại Việt Nam bằng cách chia sẻ kinh nghiệm về tài chính hỗn hợp, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và huy động nguồn vốn tư nhân.