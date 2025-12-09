PJICO ra mắt ứng dụng My PJICO – Giải pháp bảo hiểm trực tuyến chỉ với một chạm

(TBTCO) - Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) chính thức ra mắt My PJICO – ứng dụng bảo hiểm trực tuyến dành cho thiết bị di động thông minh (điện thoại, máy tính bảng). Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình số hóa dịch vụ, mở ra cho khách hàng trải nghiệm bảo hiểm hiện đại, nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.

My PJICO cung cấp giải pháp bảo hiểm số toàn diện, thao tác đơn giản, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của khách hàng trên một ứng dụng duy nhất với các tính năng nổi bật như:

- Mua bảo hiểm online dễ dàng, nhanh chóng.

- Công nghệ OCR quét CCCD, tự động điền thông tin chỉ trong vài giây.

- Tra cứu mạng lưới bảo lãnh gồm gara, phòng khám, bệnh viện trên toàn quốc.

- Bồi thường sức khỏe trực tuyến 24/7, giảm thiểu thủ tục, tiết kiệm thời gian.

- Ưu đãi đặc quyền cập nhật hàng ngày dành riêng cho khách hàng sử dụng app.

My PJICO không chỉ đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của PJICO trong việc đón đầu xu hướng công nghệ hiện đại, mà còn thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.

Đây cũng là bước tiến quan trọng trên hành trình hướng tới mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp bảo hiểm tiên phong về công nghệ tại Việt Nam./.