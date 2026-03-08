Liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao các đơn vị liên quan ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình thị trường biến động để găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết…

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Theo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây, tình hình chính trị, an ninh thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; đặc biệt là các xung đột tại khu vực Trung Đông tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung và giá xăng dầu.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên biển. Ảnh: Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai.

Diễn biến này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm giả tạo, lợi dụng tình hình để tăng giá bất hợp lý, thao túng giá, kinh doanh xăng dầu không bảo đảm chất lượng hoặc vi phạm quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến ổn định thị trường và đời sống người dân.

Ngày 7/3/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai và các địa phương chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Công thương theo dõi sát diễn biến cung cầu, nguồn cung và giá bán xăng dầu trên địa bàn; kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai xử lý các dấu hiệu bất thường của thị trường, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên thị trường nội địa, nhất là các doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ xăng dầu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình thị trường biến động để găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm chất lượng…

Công an tỉnh Gia Lai tập trung đấu tranh với các hành vi đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán xăng dầu trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Công an tỉnh Gia Lai cũng được giao chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác trinh sát, nắm tình hình; kịp thời phát hiện, xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm lợi dụng biến động cung - cầu để pha chế, phối trộn xăng dầu trái phép, đặc biệt là các hành vi có tổ chức, hoạt động liên tỉnh, quy mô lớn…

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai được giao xử lý nghiêm các hành vi pha trộn, làm thay đổi chất lượng xăng dầu không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, nhất là các hành vi lợi dụng tình hình thị trường biến động để trục lợi, gây ảnh hưởng đến ổn định thị trường và an toàn phương tiện.

Hải đoàn Biên phòng 48, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Hải quan Khu vực XIV kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép xăng dầu. Nhất là các hành vi lợi dụng tình hình thị trường biến động để trục lợi; tập trung kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến biên giới, cửa khẩu, địa bàn trọng điểm, khu vực cảng, bến bãi và các điểm có nguy cơ cao phát sinh vi phạm.

Petrolimex Gia Lai chủ động nguồn cung

Ngày 6/3, Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai khẳng định, trước những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị tại Trung Đông, gây ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu, công ty gửi tới khách hành lời cam kết vững chắc về chất lượng dịch vụ; luôn chủ động về nguồn cung, bảo đảm cung ứng đủ và liên tục xăng đầu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hợp lý của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tuyên truyền tới thương nhân về việc chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Ảnh: Đức Hùng.

Theo Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai, những ngày gần đây, qua kiểm tra dữ liệu từ hệ thống quản lý Egas (hệ thống quản lý toàn diện các cây xăng và chuỗi cửa hàng bán lẻ xăng dầu) và hệ thống camera giám sát, đơn vị phát hiện nhiều trường hợp khách hàng mua xăng dầu qua can, phuy với số lượng lớn, trong khi trước đây những khách hàng này mua hàng tương đối ít. Số liệu xuất bán tại một số cửa hàng thuộc công ty tăng mạnh, có nơi cao gấp 5 - 6 lần so với mức bình quân mỗi ngày.

Trước tình hình giá xăng dầu tăng cao, một số cửa hàng của đầu mối khác tại một số nơi đã hạn chế hoặc ngưng bán, dẫn tới áp lực nguồn dồn về cửa hàng Petrolimex, có thể ảnh hưởng đến công tác tạo nguồn.

Thưc hiện sự chỉ đạo của Tập doàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai yêu cầu các cửa hàng xăng dầu tạm dừng ngay việc bán xăng dầu qua can, phuy.