Ngày đầu thông quan cuối tuần tại Bắc Luân II, hơn 50 xe hàng được làm thủ tục

(TBTCO) - Từ ngày 7/3/2026, Hải quan C​​​ửa khẩu quốc tế Móng Cái chính thức triển khai thí điểm thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần tại lối thông quan cầu Bắc Luân II. Ngay trong ngày đầu tiên thực hiện, hàng chục phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu đã được làm thủ tục thuận lợi, thông thoáng.

Ngày 7/3/2026, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Chi cục Hải quan khu vực VIII triển khai thí điểm thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần tại luồng kiểm soát hàng hóa khu vực cầu Bắc Luân II, thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).

Lực lượng chức năng cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, trong đó có hải quan thông quan cho những xe hàng nhập khẩu. Ảnh: CTV

Theo đó, thời gian làm thủ tục hải quan được thực hiện từ 9h00 đến 12h00 và 15h00 đến 18h00 (giờ Bắc Kinh), tương ứng 8h00 đến 11h00 và 14h00 đến 17h00 (giờ Hà Nội). Việc triển khai nhằm cụ thể hóa các nội dung đã được thống nhất giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) trong khuôn khổ Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2026, đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Ngay trong ngày đầu triển khai, lực lượng hải quan đã chủ động bố trí công chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu diễn ra đúng quy định, nhanh chóng và thông suốt. Đồng thời, đơn vị tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu để điều tiết phương tiện, kiểm tra, giám sát hàng hóa, bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra an toàn, thuận lợi.

Theo thống kê trong ngày 7/3, tại khu vực cầu Bắc Luân II đã có 36 phương tiện vận chuyển khoảng 150 tấn hàng hóa được làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc, tổng trị giá ước khoảng 70 tỷ đồng. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy sản tươi sống như tôm hùm, ốc hương, sò lụa, lươn…

Ở chiều ngược lại, có 12 phương tiện vận chuyển khoảng 300 tấn hàng hóa nhập khẩu với tổng trị giá khoảng 35 tỷ đồng, chủ yếu là linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, cấu kiện nhà xưởng cùng nguyên liệu phục vụ sản xuất, gia công giày dép, may mặc.../.