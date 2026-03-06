(TBTCO) - Trước nguy cơ gián đoạn chuỗi vận tải quốc tế do căng thẳng tại Trung Đông, Cục Hải quan ban hành văn bản hoả tốc yêu cầu các chi cục hải quan khu vực ưu tiên xử lý thủ tục, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, bảo đảm luồng hàng hóa thông suốt.

Cụ thể, ngày 6/3/2026, Cục Hải quan có văn bản hoả tốc chỉ đạo yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trước những tác động từ tình hình xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải và logistics quốc tế.

Hải quan hoả tốc ưu tiên hỗ trợ khẩn thủ tục xuất nhập khẩu trước biến động Trung Đông. Ảnh: HA

Theo Cục Hải quan, diễn biến căng thẳng tại Trung Đông thời gian gần đây đã tác động đến các tuyến vận tải kết nối thương mại giữa châu Á với châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Điều này có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam khi giao thương với các quốc gia trong khu vực hoặc khi hàng hóa phải vận chuyển qua khu vực xảy ra xung đột.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu ưu tiên giải quyết thủ tục hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Trong đó, đối với các lô hàng xuất khẩu đến các nước thuộc khu vực Trung Đông hoặc phải vận chuyển qua khu vực xảy ra xung đột, nếu hàng hóa đã đăng ký tờ khai nhưng không thể thực hiện xuất khẩu, cơ quan hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hủy tờ khai theo quy định hiện hành để đưa hàng hóa trở lại nội địa.

Trường hợp hàng hóa đã được đưa vào khu vực cảng biển, cảng hàng không hoặc cửa khẩu để chờ xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh nhưng không thể tiếp tục xuất khẩu, cơ quan hải quan sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp đưa hàng hóa trở lại nội địa hoặc gửi vào kho ngoại quan, kho hàng tại cửa khẩu để lưu giữ, bảo quản. Việc xử lý sẽ được ưu tiên đối với các mặt hàng dễ hư hỏng hoặc có thời hạn sử dụng ngắn.

Đối với các lô hàng đã hoàn thành thủ tục xuất khẩu, đã xếp lên phương tiện vận tải hoặc đang vận chuyển tới nước nhập khẩu nhưng buộc phải quay trở lại Việt Nam, cơ quan hải quan sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục tái nhập theo quy định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa nhanh chóng được xử lý.

Ngoài ra, trong trường hợp đối tác nước ngoài từ chối nhận hàng, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin tờ khai hải quan để thay đổi tuyến đường vận chuyển, địa điểm giao hàng hoặc người nhận hàng theo quy định.

Cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm giải quyết nhanh chóng các thủ tục cho doanh nghiệp. Đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền, các Chi cục Hải quan khu vực phải kịp thời báo cáo về Cục Hải quan để được hướng dẫn.