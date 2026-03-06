Chứng khoán phái sinh ngày 6/3: Dòng tiền sôi động, chênh lệch âm thu hẹp khi thị trường cơ sở giảm sâu

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục giảm sâu, trong khi đó, giá hợp đồng tương lai giảm chậm hơn đã kéo chênh lệch âm thu hẹp.

Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục nối dài nhịp điều chỉnh khi áp lực bán gia tăng ngay từ đầu phiên. Chỉ số VN30 mở cửa giảm mạnh gần 30 điểm do lực bán lan rộng. Dù dòng tiền bắt đáy xuất hiện nhưng cũng nhanh chóng suy yếu. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, GAS và GVR đồng loạt giảm sâu đã kéo chỉ số xuống mức thấp nhất trong ngày. Kết phiên, VN30 giảm 38,57 điểm (-1,99%), đóng cửa tại 1.904,19 điểm. Chỉ có 3 mã tăng giá trong phiên ngày 6/3 gồm DGC, SHB và VPL, trong khi có tới 23 mã giảm và 4 mã đứng giá tham chiếu. Tổng giá trị giao dịch duy trì ở mức cao khoảng 18.727 tỷ đồng.

Trên thị trường phái sinh cũng bao trùm trong sắc đỏ khi có tới 7/8 hợp đồng tương lai giảm giá. Hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 đáo hạn tháng 3/2026 (VN41I1G3000) đóng cửa tại 1.898,9 điểm, giảm 1,33% so với phiên trước. Mức giảm "khiêm tốn" hơn đã thu hẹp đáng kể chênh lệch so với chỉ số cơ sở đã thu hẹp còn -5,29 điểm. Trạng thái chênh lệch âm đã bất ngờ nới rộng trong phiên hôm qua ở các kỳ hạn. Với các hợp đồng tương lai dựa trên VN30 kỳ hạn xa hơn, trạng thái chênh lệch âm cũng được duy trì, với mức chênh lệch dao động từ khoảng -3 điểm đến -14 điểm.

Trong khi đó, hợp đồng tương lai VN100 đáo hạn tháng 9/2026 ngược chiều tăng, qua đó giá hợp đồng tương lai cao hơn 29 điểm so với chỉ số cơ sở.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục sôi động - Nguồn: TL tổng hợp

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tiếp tục duy trì ở mức sôi động. Trong khi đó, khối lượng mở (OI) giảm nhẹ khi các nhà đầu tư giảm nắm giữ các vị thế.

Tính chung cả tuần đầu tháng 3/2026 vừa qua, đã có hơn 1,6 triệu hợp đồng được giao dịch. Các nhịp biến động mạnh trong phiên tạo cơ hội trading cho cả hai chiều Long và Short. Theo chuyên gia từ MBS, việc chỉ số phái sinh đã xuyên thủng vùng hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm khá dễ dàng cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn khá yếu. Trong phiên giao dịch đầu tuần tới, thị trường phái sinh nhiều khả năng sẽ kiểm nghiệm lại mốc 1.900 điểm. Tuy nhiên, trong bối cảnh tâm lý tiêu cực vẫn chiếm ưu thế, vùng hỗ trợ này được đánh giá là khó có thể trụ vững nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng./.