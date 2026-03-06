Giá vàng hôm nay ngày 6/3: Giá vàng quay đầu tăng trở lại

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 6/3 ghi nhận tăng trở lại khi nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giá niêm yết tăng từ 500.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 6/3, thị trường vàng trong nước ghi nhận tăng giá tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn, qua đó kéo mặt bằng giao dịch lên vùng cao mới. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu DOJI, PNJ, SJC và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt điều chỉnh tăng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Sau điều chỉnh, giá giao dịch phổ biến được nâng lên quanh mức 181,7 - 184,7 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 500.000 đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên liền trước.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, doanh nghiệp này cũng điều chỉnh tăng giá vàng miếng, đưa mức niêm yết lên khoảng 182 - 184,7 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, giá mua vào tăng 800.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 500.000 đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 6/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Xu hướng tăng giá không chỉ xuất hiện ở vàng miếng mà còn ghi nhận tại phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết ở mức khoảng 181,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 184,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng đồng loạt 500.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Tương tự, PNJ điều chỉnh tăng thêm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch vàng nhẫn lên khoảng 181,7 - 184,7 triệu đồng/lượng. DOJI cũng nâng giá 500.000 đồng/lượng mỗi chiều, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 181,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 184,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng nhẫn được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên quanh vùng 181,7 - 184,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng, qua đó đưa giá vàng nhẫn về quanh ngưỡng 181,7 - 184,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Sáng ngày 6/3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 5.081 USD/ounce, giảm 42 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày trước đó. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank và chưa bao gồm thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 161,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 23,6 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo các nhà phân tích, việc giá vàng giảm trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang được xem là một diễn biến khá nghịch lý, bởi vàng thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn và có xu hướng tăng giá khi rủi ro toàn cầu gia tăng.

Tuy nhiên, theo The Economic Times, áp lực giảm của vàng thời gian gần đây chủ yếu đến từ sự mạnh lên của đồng USD khi thị trường dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến. Môi trường lãi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng, một tài sản không sinh lãi, qua đó tạo sức ép nhất định lên giá kim loại quý.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, hoạt động chốt lời sau giai đoạn giá vàng tăng mạnh trước đó cũng góp phần khiến thị trường điều chỉnh. Đồng thời, khi đồng USD tăng giá, vàng trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, từ đó có thể làm giảm nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Các chuyên gia nhận định, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong thời gian tới. Nếu bất ổn địa chính trị kéo dài hoặc kinh tế toàn cầu xuất hiện thêm rủi ro, nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn có thể hỗ trợ giá vàng phục hồi. Ngược lại, sức mạnh của đồng USD và kỳ vọng lãi suất cao vẫn có thể tạo áp lực lên kim loại quý trong ngắn hạn.

Dù vậy, lực mua từ các ngân hàng trung ương cùng nhu cầu tích trữ vàng vật chất tại các thị trường châu Á vẫn được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với xu hướng dài hạn của thị trường vàng.