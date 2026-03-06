Dời trung tâm hành chính, các trục động lực kinh tế tỉnh Tây Ninh đến năm 2030 sẽ ra sao?

Tây Ninh đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chuyển mình lịch sử. Với việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương này không chỉ xác lập các trục kinh tế mới mà còn định hướng dời trung tâm hành chính - chính trị về một "đô thị vệ tinh" đầy tiềm năng.

Dự án La Home nằm trên các trục động lực tiếp giáp địa phận TP. Hồ Chí Minh đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Kỳ Phương

Dời trung tâm hành chính về Đức Hòa - Hậu Nghĩa

Ngày 28/2/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Lê Văn Hẳn đã ký ban hành Quyết định 2968/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong bản quy hoạch điều chỉnh là chiến lược hình thành Trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh tại khu vực phía Bắc đô thị Đức Hòa - Hậu Nghĩa. Đây được xem là bước đi mang tính đột phá nhằm chia sẻ chức năng với khu vực lõi trung tâm hiện hữu và tạo ra một cực tăng trưởng mới.

Vị trí này được lựa chọn dựa trên khả năng kết nối chiến lược với vùng Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, một hệ sinh thái đồng bộ sẽ được thiết lập.

Trong đó, hạ tầng quản trị là trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh sẽ được đặt tại khu vực này để làm hạt nhân điều phối hệ sinh thái khoa học công nghệ. Hạ tầng xã hội sẽ được phát triển đồng bộ các thiết chế văn hóa, thể thao và y tế hiện đại.

Quy hoạch tỉnh Tây Ninh đến năm 2030 sau điều chỉnh cũng xác định 3 trung tâm đóng vai trò là các cực tăng trưởng chính: Trong đó, trung tâm Tân Ninh – Long Hoa được xác định là hạt nhân về văn hóa, y tế và dịch vụ du lịch mang đậm bản sắc vùng Đông Nam Bộ.

Trung tâm Tân An - Long An là trung tâm thương mại, dịch vụ hiện đại, giá trị gia tăng cao, công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, giáo dục, đào tạo, y tế, đô thị thông minh.

Trung tâm Đức Hoà - Hậu Nghĩa là trung tâm động lực mới để phát triển thành Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh; là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics, công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ số tập trung, giáo dục, đào tạo, y tế.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, hạ tầng giao thông được xem là "chìa khóa" để mở cửa các trục động lực. Tây Ninh ưu tiên hoàn thành các công trình trọng điểm như Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Đồng Tháp và đường kết nối hành lang Mộc Bài - Xuyên Á. Đặc biệt, tỉnh đang nghiên cứu nối dài tuyến đường sắt đô thị từ TP. Hồ Chí Minh tới Tây Ninh để tăng cường kết nối liên vùng.

Tây Ninh hiện sở hữu diện tích tự nhiên 8.536,44 km2, giữ vai trò là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng kết nối vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long với Vương quốc Campuchia và tiểu vùng sông Mê Kông.

Mục tiêu đến năm 2030 của tỉnh rất thách thức nhưng đầy tiềm năng: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 phải đạt từ 10 - 10,5%/năm. GRDP bình quân đầu người phấn đấu đạt mức 8.000 - 8.500 USD (tương đương 210 - 225 triệu đồng).

Dự án Agora City được xây dựng tại Khu trung tâm hành chính Thủ Thừa, góp phần thay đổi diện mạo tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Kỳ Phương

3 trục động lực, 3 vùng kinh tế, 6 hành lang

Quyết định 2968/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Tây Ninh thể hiện, các trục động lực được thiết kế để kết nối các trung tâm đô thị với hệ thống vành đai, cao tốc và các đường tỉnh, tạo thành khung xương vững chắc cho nền kinh tế, bao gồm:

Trục động lực số 5A (vành đai biên giới) gắn liền với Quốc lộ N1 và đường tuần tra biên giới. Đây là trục liên kết Đông - Tây quan trọng, không chỉ hỗ trợ bảo đảm quốc phòng - an ninh mà còn thúc đẩy an sinh xã hội cho vùng biên mậu.

Trục động lực số 5B (kết nối xuyên tâm) gắn với tuyến đường Tân An - Bình Hiệp và Quốc lộ 62. Trục này đóng vai trò then chốt trong việc kết nối các khu kinh tế cửa khẩu trực tiếp với các trung tâm đô thị lớn, tạo luồng lưu thông hàng hóa thông suốt.

Trục động lực số 6 (Trục kết nối mới), tuyến đường mới được quy hoạch để tối ưu hóa khả năng tiếp cận của các huyện, thị xã với các trục giao thông đối ngoại lớn như Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh và các tuyến cao tốc.

Một vành đai biên giới gắn với tuyến Quốc lộ 14C, đường tuần tra biên giới và liên kết chặt chẽ với tuyến N1 là hành lang hỗ trợ bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội cho vùng biên mậu.

Ngoài ra, ba vùng vùng kinh tế - xã hội được tỉnh Tây Ninh xác định cho chiến lược phát triển đến năm 2030. Cụ thể:

Vùng phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị hỗ trợ quá trình phát triển mở rộng của TP. Hồ Chí Minh, gắn với đường Vành đai 3, Vành đai 4, hành lang Mộc Bài – TP. Hồ Chí Minh, hành lang Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Cần Thơ.

Vùng phát triển kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, du lịch sinh thái, gắn với tuyến cao tốc 02, vùng Đồng Tháp Mười và vùng biên giới phía Tây.

Vùng phát triển năng lượng tái tạo - năng lượng sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch sinh thái, phát triển theo mô hình kinh tế xanh, bền vững, gắn với khu vực Hồ Dầu Tiếng, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát và vùng biên giới phía Bắc.

Song song đó, đến năm 2030, tỉnh Tây Ninh cũng xác định 6 hành lang kinh tế là mạch máu giao thương liên vùng. Trong đó:

Thứ nhất: Hành lang kinh tế số 1A gắn với tuyến đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh; phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, kết nối tới sân bay quốc tế Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải.

Thứ hai: Hành lang kinh tế số 1B gắn với tuyến đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, mở rộng phát triển từ tuyến đường Vành đai 3; phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, kết nối tới cảng Hiệp Phước, cảng quốc tế Long An.

Thứ ba: Hành lang kinh tế số 2 gắn với cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài và cao tốc Gò Dầu - Xa Mát và Quốc lộ 22, Quốc lộ 22B.

Thứ tư: Hành lang kinh tế số 3A gắn với cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, đường Hồ Chí Minh đoạn Đức Hòa - Mỹ An (Đồng Tháp), Quốc lộ 1A, kết nối vùng TP. Hồ Chí Minh - Tây Ninh - vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ năm: Hành lang kinh tế số 3B gắn với cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh- Sóc Trăng, Quốc lộ 50, Quốc lộ 50B; kết nối vùng TP. Hồ Chí Minh - Tây Ninh - vùng đồng bằng sông Cửu Long.