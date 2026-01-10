Thành viên Tập đoàn Ecopark trở thành nhà đầu tư dự án 259 ha tại Tây Ninh

(TBTCO) - Sau khi thành công ở dự án Eco Retreat hay còn có tên gọi khác là Ecopark Long An, thì mới đây Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB (thành viên Tập đoàn Ecopark) đã trở thành nhà đầu tư dự án Khu dân cư đô thị phía Bắc sông Bến Lức - Chợ Đệm (259 ha), tại xã Lương Hòa và xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

Dự án Ecopark Long An được đánh giá cao bởi lối kiến trúc xây dựng lấy thiên nhiên làm chủ đạo. Ảnh tư liệu

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư đô thị phía Bắc sông Bến Lức - Chợ Đệm tại xã Lương Hòa và xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB, có trụ sở tại Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang (Ecopark Hưng Yên, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên).

Dự án Khu dân cư đô thị phía Bắc sông Bến Lức - Chợ Đệm có tiến độ thực hiện 72 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư. Thời hạn hoạt động dự án 50 năm.

UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tính chính xác của thông tin, số liệu, nội dung báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án; hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật. Đôn đốc, giám sát UBND xã Lương Hòa thực hiện việc đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng thực hiện dự án bảo đảm tiến độ theo hồ sơ mời thầu quy định.

UBND xã Lương Hòa đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Luật Đấu thầu; đồng thời gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư đến các nhà đầu tư tham dự thầu theo quy định. Tổ chức việc đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của Luật Đấu thầu; kiểm tra, theo dõi, giám sát nhà đầu tư thực hiện dự án theo Hợp đồng thực hiện dự án theo quy định…

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và tất cả thông tin, nội dung đã kê khai trong hồ sơ dự thầu.

UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, trường hợp phát hiện nội dung nhà đầu tư kê khai, làm rõ không chính xác, không trung thực và không đảm bảo quy định của pháp luật nhằm thu được lợi ích hoặc trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào thì được coi là hành vi gian lận và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó như TBTCVN thông tin, Eco Retreat có diện tích 219,50 ha. Tổng số lượng 7.427 căn nhà (trong đó, nhà chung cư hỗn hợp 3.500 căn hộ). Vốn đầu tư của dự án 16.981 tỷ đồng, trong đó sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 12.581 tỷ đồng; và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 4.400 tỷ đồng.

Được biết, tại dự án Khu đô thị sinh thái thương mại du lịch, chủ đầu tư đã đóng tiền sử dụng đất 2.600 tỷ đồng, trên diện tích 136,8 ha. Đây là số tiền sử dụng đất được Nhà nước giao đất và lệ phí trước bạ. Thời gian tính tiền sử dụng đất bắt đầu từ ngày 28/10/2024.

Đồng thời, tại dự án này, cơ quan chức năng xác định, số tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư đủ điều kiện khấu trừ phần giao đất, không phải đóng là 2.300 tỷ đồng đối với diện tích 135ha.

Eco Retreat nằm cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh chỉ 18 km và tiếp giáp với tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương, quy tụ khoảng 37.000 cư dân, 54,22% diện tích cho đất ở. Dự án được giới thiệu ra thị trường đầu năm 2025. Theo dự kiến, từ năm 2025 - 2028, dự án sẽ bước vào giai đoạn 2 với việc xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm biệt thự, liền kề cao cấp./.