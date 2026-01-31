Xây dựng Hòa Bình động thổ khu căn hộ cao tầng Eco Retreat gần 3.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã Ck: HBC) chính thức động thổ khu căn hộ cao tầng thuộc dự án Eco Retreat tại Tây Ninh. Tổng giá trị gói thầu gần 3.000 tỷ đồng.

Nghi thức động thổ Khu căn hộ cao tầng.

Eco Retreat với quy mô rộng khoảng 220 ha là khu đô thị được định hướng phát triển theo mô hình sinh thái nghỉ dưỡng. Đây được xem là tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm, phản ánh sự phục hồi của thị trường xây dựng và bất động sản,

Dự án Eco Retreat do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển DB làm chủ đầu tư, Hòa Bình là đơn vị tổng thầu toàn bộ khu căn hộ cao tầng, Phân khu 5-3, với quy mô gồm 4 tháp, mỗi tháp cao 41 tầng, cũng là một trong những khu cao tầng nhất của siêu dự án Eco Retreat.

Trước đó, Hòa Bình cũng đã hợp tác với chủ đầu tư qua Haven Park Residences tại Hưng Yên và Sky Oasis Residences. Đặc biệt vào cuối tháng 11/2025, Hòa Bình cũng chính thức khởi công phân khu 5 và 6 thuộc Eco Retreat.

Phía Hoà Bình thông tin, trong xu thế hướng tới Net zero, Hòa Bình cũng đặt mục tiêu cao vào thực hiện thi công xây dựng các công trình hướng kiến trúc xanh, thân thiện với môi trường.

Ông Lê Viết Hiếu – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho hay, dự án đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và Tập đoàn Ecopark là ở Hưng Yên, và sau đó là các dự án khu vực phía Bắc, giờ đây tiếp tục cùng nhau đồng hành tại miền Nam.

Được biết, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 250 tỷ đồng./.