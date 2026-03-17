(TBTCO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 16/3/2026 thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm Tổ trưởng Tổ công tác.

Tổ Phó Tổ công tác gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương (Tổ Phó Thường trực); Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long.

Các thành viên Tổ công tác gồm: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng; Phó Giám đốc Học viện Chiến lược khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Minh Tân; Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vũ Thế Đức; Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Đại tá Mai Xuân Thảo; Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế Phan Lê Thu Hằng; Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp Lê Thị Hòa; Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, Đại tá Bùi Yên Tĩnh; Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch tài chính và quản lý doanh nghiệp, Bộ Công thương Mai Thu Hiền.

Thư ký Tổ công tác gồm: Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Phan Trung Tuấn; Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Tài chính Nguyễn Đức Cảnh.

Tổ công tác có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo, phối hợp giải quyết các công việc quan trọng, liên ngành, đề xuất giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy hoạch và thể chế hành chính.

Nhiệm vụ của Tổ công tác bao gồm: Rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong triển khai điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 sau sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai pháp luật về quy hoạch; rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về thể chế hành chính sau sáp nhập.

Đồng thời, tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tham mưu Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập đối với những nội dung vượt thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính là cơ quan thường trực của Tổ công tác./.