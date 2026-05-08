Khai mở dư địa hợp tác kinh tế Việt Nam - Sri Lanka

Hà My

10:29 | 08/05/2026
(TBTCO) - Trong 2 ngày 7 - 8/5 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Sri Lanka. Chuyến thăm nhằm tạo xung lực mới cho nền kinh tế 2 nước. Hàng loạt hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp, Việt Nam và Sri Lanka đang đứng trước cơ hội thúc đẩy hợp tác theo chiều sâu, thực chất và bền vững hơn.
Thương mại khởi sắc, lĩnh vực đầu tư còn nhiều dư địa

Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Sri Lanka những năm gần đây duy trì đà tăng trưởng tích cực, song quy mô vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng của hai nền kinh tế.

Về thương mại, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Sri Lanka đạt khoảng 215,5 triệu USD vào năm 2024 và khoảng 260 triệu USD vào năm 2025. Trong 3 tháng đầu năm 2026, kim ngạch song phương đạt khoảng 50 triệu USD.

Nguồn: Bộ Ngoại giao. Đồ họa: Phương Anh

Đà tăng trưởng này cho thấy xu hướng phục hồi và mở rộng giao thương, đặc biệt trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, việc ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác chế tạo máy giữa hai nước vào tháng 5/2025 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghiệp có giá trị gia tăng cao hơn.

Về đầu tư, theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), Sri Lanka hiện có 34 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 43,09 triệu USD. Các nhà đầu tư Sri Lanka đầu tư vào 7/21 ngành kinh tế của Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (8 dự án, vốn đăng ký 40,7 triệu USD).

Một số dự án đầu tư tiêu biểu của Sri Lanka tại Việt Nam bao gồm: Nhà máy sản xuất đồ bơi tại Hưng Yên (vốn đầu tư 8,72 triệu USD); dự án Công ty TNHH Thiết kế EPIC (vốn đầu tư 3,5 triệu USD); dự án may mặc của Công ty TNHH Alpine Creations Việt Nam tại Tây Ninh (vốn đầu tư 2 triệu USD).

Nhìn tổng thể, dòng vốn đầu tư từ Sri Lanka vào Việt Nam vẫn ở quy mô nhỏ. Tuy nhiên, với nền tảng quan hệ song phương ổn định và các khuôn khổ hợp tác đang dần được mở rộng, dư địa để hai nước thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, chế tạo và chuỗi cung ứng, vẫn còn rất lớn.

Tăng tốc kết nối, nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD

Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka vào tháng 5/2025, hai bên đã thống nhất mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Sri Lanka lên 1 tỷ USD.

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (từ ngày 7 - 8/5/2026), vào đầu tháng 4 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đang hoạt động hợp tác với Ấn Độ và Sri Lanka để trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa Việt Nam và Ấn Độ, Việt Nam và Sri Lanka.

Các doanh nghiệp đều đánh giá, Sri Lanka là đối tác nhiều tiềm năng. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực hiện nay và xu hướng phát triển của các nước, Việt Nam và Sri Lanka vẫn còn nhiều dư địa để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư cùng có lợi, khai thác tối đa tiềm năng, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, kết nối, viễn thông, 6G, công nghệ cao, kinh tế xanh/tuần hoàn, logistics…

Tiếp đó, vào trung tuần tháng 4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Sri Lanka - Cửa ngõ vào Nam Á: Cơ hội thương mại và đầu tư”, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác Việt Nam - Sri Lanka, với nhiều cam kết thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp hai nước. Bên cạnh đó, Sri Lanka Expo 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 18 - 21/6/2026 tại Thủ đô Colombo được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng quan trọng để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, kết nối và thúc đẩy giao thương...

Chia sẻ với báo chí, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đánh giá, triển vọng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Sri Lanka là rất tích cực và vẫn còn nhiều dư địa cần được khai thác hiệu quả hơn.

Đại sứ cho biết, những năm gần đây, thương mại song phương Việt Nam - Sri Lanka ghi nhận những bước tăng trưởng đáng khích lệ, với xu hướng mở rộng cả về quy mô lẫn cơ cấu. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 300 triệu USD/năm, Việt Nam luôn ở vị trí xuất siêu. Điểm đáng chú ý là hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao, không cạnh tranh trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hợp tác theo chiều sâu.

Việt Nam có thế mạnh về công nghiệp chế biến, điện tử, dệt may và hàng tiêu dùng, trong khi Sri Lanka có lợi thế về chè, cao su, sợi... Sự bổ trợ này nếu được khai thác tốt sẽ giúp hình thành các chuỗi giá trị chung, thay vì chỉ dừng lại ở trao đổi thương mại thuần túy.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu kim ngạch 1 tỷ USD, Đại sứ Trịnh Thị Tâm cho rằng, hai bên cần tập trung tháo gỡ một số “điểm nghẽn” mang tính cấu trúc, như chi phí logistics cao, thiếu các tuyến vận tải trực tiếp và mức độ kết nối doanh nghiệp còn hạn chế.

Theo bà, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại theo hướng thực chất và bền vững, chuyển từ “tiềm năng” sang “kết quả cụ thể”. Hai bên cần thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, đa dạng hóa mặt hàng xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại song phương, có thể thông qua việc đàm phán, ký kết một thỏa thuận ưu đãi thương mại hoặc tự do thương mại; thúc đẩy đầu tư hai chiều, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến, nông nghiệp và logistics; tăng cường kết nối chuỗi cung ứng khu vực, tận dụng vị trí của Sri Lanka trên tuyến hàng hải quốc tế.

Trong thời gian tới, Đại sứ Trịnh Thị Tâm cho rằng, cần ưu tiên 3 hướng: tăng cường kết nối logistics và vận tải biển, tận dụng vị trí chiến lược của Sri Lanka trên tuyến hàng hải Ấn Độ Dương; thúc đẩy đầu tư hai chiều, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản và logistics; nâng cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, coi đây là động lực chính thúc đẩy hợp tác kinh tế.

“Với quyết tâm chính trị của hai bên và những điều kiện bổ trợ sẵn có, mục tiêu 1 tỷ USD là hoàn toàn khả thi trong trung hạn, nếu chúng ta có các bước đi đủ quyết liệt và đồng bộ” - Đại sứ Trịnh Thị Tâm nhấn mạnh.

Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Poshitha Perera:

Động lực mới cho thương mại, đầu tư và sự hợp tác của khu vực tư nhân

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ củng cố tin cậy chính trị mạnh mẽ vốn đã tồn tại giữa hai quốc gia, mà còn nâng tầm mối quan hệ đối tác nhiều mặt của chúng ta lên một mức độ cao hơn và mang tính chiến lược hơn.

Từ góc độ kinh tế, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới cho thương mại, đầu tư và sự hợp tác của khu vực tư nhân. Với một phái đoàn doanh nghiệp Việt Nam hùng hậu tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hoạt động này phát đi tín hiệu rõ ràng về cam kết của Việt Nam trong việc mở rộng quan hệ kinh tế và khám phá những hướng hợp tác mới với Sri Lanka.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường:

Kỳ vọng nâng tầm thương mại, đầu tư Việt Nam - Sri Lanka

Hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam - Sri Lanka còn rất nhiều tiềm năng, dù hiện tại kim ngạch chỉ đạt hơn 200 triệu USD, song với việc Sri Lanka ổn định tình hình và đưa đất nước vào quỹ đạo phát triển, đây sẽ là thị trường rất tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư trong tương lai. Vì vậy, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này, chúng tôi kỳ vọng sẽ đặt mục tiêu cao hơn nữa cho kim ngạch thương mại và đầu tư hai chiều, hướng tới một số dự án đầu tư lớn của doanh nghiệp Việt Nam vào Sri Lanka trong thời gian tới.
