Cổ phiếu DGC bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 từ ngày 13/5/2026

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố việc loại bỏ và thay thế cổ phiếu trong các bộ chỉ số VNMITECH, VN50 GROWTH và HOSE-Index. Trong đó, cổ phiếu DGC của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 kể từ ngày 13/5/2026 do bị đưa vào diện kiểm soát theo Quyết định số 364/QĐ-SGDHCM ngày 6/5/2026 của HOSE. Đồng thời, mã này cũng không còn đủ điều kiện duy trì trong các rổ chỉ số VN100, VNAllshare, VNMITECH và VN50 GROWTH.

Tại rổ VN30, cổ phiếu BSR được lựa chọn thay thế DGC do đang giữ vị trí ưu tiên số 1 trong danh mục dự phòng và được chuyển lên từ rổ VNMidcap.

Việc thay đổi thành phần tiếp tục tạo ra sự dịch chuyển ở các bộ chỉ số liên quan. Theo đó, cổ phiếu BAF được chuyển từ VNSmallcap lên thay thế BSR tại VNMidcap, đồng thời lấp vị trí trống của DGC trong rổ VN100. Đối với chỉ số VN50 GROWTH, cổ phiếu EVF được chọn thay thế DGC nhờ đứng đầu danh sách dự phòng hiện tại.

Nguyên nhân khiến DGC bị đưa vào diện kiểm soát là do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Trước đó, HOSE đã quyết định chuyển cổ phiếu DGC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/5/2026.

Trước khi bị đưa vào diện kiểm soát, ngày 23/4, cổ phiếu DGC đã bị đưa vào diện cảnh báo do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 15 ngày theo quy định. Đồng thời, mã cổ phiếu này cũng bị loại khỏi danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ thời hạn phải công bố.

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp niêm yết phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày đơn vị kiểm toán ký báo cáo, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Liên quan đến biện pháp khắc phục tình trạng chậm công bố thông tin, Hóa chất Đức Giang cho biết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 8/5/2026, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông lựa chọn lại đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025. Hai đơn vị được đề xuất gồm Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Đơn vị được lựa chọn sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, đồng thời soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, công ty cho biết sẽ triển khai ngay công tác kiểm toán và thực hiện công bố thông tin theo quy định, dự kiến hoàn thành trong quý II/2026.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGC đã phần nào thu hẹp đà giảm trong các phiên gần đây. Tuy nhiên, thị giá của mã này hiện vẫn ở vùng thấp nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây. Trong phiên giao dịch sáng 8/5, cổ phiếu DGC giao dịch quanh mức 53.700 đồng/cổ phiếu./.