Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka

07:57 | 08/05/2026
(TBTCO) - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lần này góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thắt chặt tình cảm hữu nghị chân thành giữa lãnh đạo, nhân dân 2 nước.
aa
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka
Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Bandaranaike. Ảnh: TTXVN.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy TP. Hồ Chí Minh;

Và các đồng chí: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Khánh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Vũ Hải Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đào Hồng Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương; Tô Ân Xô - Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Trịnh Thị Tâm - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Sri Lanka.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya và một số thành viên Chính phủ Sri Lanka; Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka.

Tại sân bay, đội tiêu binh danh dự đứng dọc thảm đỏ và các nghệ sỹ Sri Lanka biểu diễn các điệu múa truyền thống chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại chân cầu thang máy bay. Hai thiếu nhi tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lá trầu thể hiện sự hiếu khách theo phong tục của Sri Lanka.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya đi dọc thảm đỏ, duyệt đội tiêu binh danh dự.

Trong suốt 56 năm kể từ khi Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21/7/1970, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thắt chặt tình cảm hữu nghị chân thành giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước đã được xây dựng trong suốt chiều dài lịch sử; sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, tạo xung lực mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước với tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng hơn, hiệu quả và thực chất hơn./.

Theo TTXVN
Từ khóa:
tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka

Bài liên quan

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Khai mở dư địa hợp tác kinh tế Việt Nam - Sri Lanka

Khai mở dư địa hợp tác kinh tế Việt Nam - Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Dành cho bạn

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Việt Nam - điểm đầu tư chất bán dẫn trong ASEAN

Việt Nam - điểm đầu tư chất bán dẫn trong ASEAN

Kho bạc thúc cải cách kế toán ngân sách, rút ngắn thời gian lập Báo cáo tài chính nhà nước

Kho bạc thúc cải cách kế toán ngân sách, rút ngắn thời gian lập Báo cáo tài chính nhà nước

"Tân binh" tăng vốn, thị phần bảo hiểm nhân thọ biến động mạnh

"Tân binh" tăng vốn, thị phần bảo hiểm nhân thọ biến động mạnh

Quảng Ninh: Thu ngân sách qua cửa khẩu Móng Cái tăng 46%

Quảng Ninh: Thu ngân sách qua cửa khẩu Móng Cái tăng 46%

Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Đọc thêm

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

(TBTCO) - Sáng 8/5, tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc và phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Dự kiến chiều cùng ngày, Thủ tướng sẽ tham dự phiên họp hẹp của Hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

(TBTCO) - Ngày 7/5, tại Cebu, Philippines, trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra vào ngày 8/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda.
Tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Philippines sớm đạt 10 tỷ USD

Tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Philippines sớm đạt 10 tỷ USD

(TBTCO) - Ngày 7/5, tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Thúc đẩy hợp tác dầu khí, hạ tầng và năng lượng giữa Việt Nam - Ấn Độ

Thúc đẩy hợp tác dầu khí, hạ tầng và năng lượng giữa Việt Nam - Ấn Độ

(TBTCO) - Chiều 7/5, tại thành phố Mumbai, Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ các lãnh đạo tập đoàn Ấn Độ nhằm thúc đẩy hợp tác dầu khí, hạ tầng và năng lượng giữa Việt Nam và Ấn Độ.
Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp quốc tế

Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp quốc tế

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp quốc tế.
Hoàn tất các công tác chuẩn bị cho Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Hoàn tất các công tác chuẩn bị cho Cấp cao ASEAN lần thứ 48

(TBTCO) - Ngày 7/5, tại Cebu, Philippines, đã diễn ra loạt Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN để trù bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, bao gồm Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC) lần thứ 31, Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 38, và Hội nghị chung Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AMM-AEM).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

(TBTCO) - Ngay sau khi xuống sân bay tại TP. Mumbai (bang Maharashtra), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, thực hiện nghi thức rung chuông tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

(TBTCO) - Trưa 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Mactan-Cebu của Philippines, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Việt Nam - điểm đầu tư chất bán dẫn trong ASEAN

Việt Nam - điểm đầu tư chất bán dẫn trong ASEAN

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Kho bạc thúc cải cách kế toán ngân sách, rút ngắn thời gian lập Báo cáo tài chính nhà nước

Kho bạc thúc cải cách kế toán ngân sách, rút ngắn thời gian lập Báo cáo tài chính nhà nước

"Tân binh" tăng vốn, thị phần bảo hiểm nhân thọ biến động mạnh

"Tân binh" tăng vốn, thị phần bảo hiểm nhân thọ biến động mạnh

Quảng Ninh: Thu ngân sách qua cửa khẩu Móng Cái tăng 46%

Quảng Ninh: Thu ngân sách qua cửa khẩu Móng Cái tăng 46%

Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Biến "gần gũi địa lý" thành "lợi thế gắn kết chiến lược" giữa 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào

Biến "gần gũi địa lý" thành "lợi thế gắn kết chiến lược" giữa 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào

ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu của Việt Nam

ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu của Việt Nam

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz