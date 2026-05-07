Thời sự

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

15:47 | 07/05/2026
(TBTCO) - Trưa 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Mactan-Cebu của Philippines, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 48. Ảnh: VGP.

Đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Philippines có Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Oban Jr; Thống đốc tỉnh Cebu Pamela Baricuatro; Thị trưởng TP. Lapu- Lapu Cindi King-Chan; đại diện Ban Tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN; về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp, qua đó tiếp tục thể hiện cam kết đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN.

Ảnh: VGP.

Việt Nam gia nhập “mái nhà chung” ASEAN vào ngày 28/7/1995. Kể từ khi gia nhập, Việt Nam luôn xem ASEAN là ưu tiên trong chính sách đối ngoại, tham gia với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm trong các trụ cột cộng đồng và tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN, có những đóng góp quan trọng đối với xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần bảo đảm môi trường khu vực hòa bình, ổn định và hợp tác, được ASEAN và các nước đánh giá cao.

Sau hơn 30 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã trở thành thành viên nòng cốt, cùng các nước thành viên duy trì hòa bình, ổn định khu vực, tăng cường quan hệ với các đối tác, khai thác hiệu quả mạng lưới liên kết kinh tế của ASEAN để thúc đẩy thương mại, đầu tư, tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ và các nguồn lực từ ASEAN và các đối tác để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, với chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”, Philippines đặt ra 3 định hướng lớn cho hợp tác ASEAN trong năm 2026 là: củng cố các nhân tố then chốt đối với hòa bình và an ninh; mở rộng các hành lang thịnh vượng; và thúc đẩy trao quyền cho người dân.

Hội nghị cấp cao ASEAN 48 tập trung trao đổi về các định hướng lớn cho hợp tác ASEAN năm 2026 về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo hộ công dân ASEAN; đồng thời tiếp tục chiến lược về tăng cường liên kết nội khối, nâng cao tự cường, tự chủ chiến lược và vai trò trung tâm của ASEAN.

Trên tinh thần chủ động, tích cực, chân thành và có trách nhiệm, đoàn Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Philippines và các nước ASEAN đóng góp vào thành công chung của Hội nghị. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, mục tiêu xuyên suốt trong chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là cùng các nước ASEAN củng cố môi trường hòa bình, ổn định; giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; nâng cao năng lực ứng phó trước các thách thức đang nổi lên; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển bền vững của khu vực và từng quốc gia thành viên, đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước ASEAN.

Trên tinh thần đó, dự kiến tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ XIV và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông, và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với Lãnh đạo các nước để củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả. Đây cũng sẽ là những cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Thủ tướng với lãnh đạo các nước ASEAN trên cương vị mới, góp phần tạo xung lực tích cực cho quan hệ song phương cũng như cho sự gắn kết chung của cộng đồng./.

chinhphu.vn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, chiều 6/5, tại thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam.
Ấn Độ coi Việt Nam là đối tác hàng đầu trong chính sách “Hành động hướng Đông”

Ấn Độ coi Việt Nam là đối tác hàng đầu trong chính sách “Hành động hướng Đông”

(TBTCO) - Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu khẳng định, Việt Nam luôn là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách “Hành động hướng Đông” và “Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” của Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của hai nước trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường.
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Sri Lanka

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Sri Lanka

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka vào ngày 7 - 8/5/2026 theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.
Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ sang giai đoạn mới

Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ sang giai đoạn mới

(TBTCO) - Chiều 6/5, tại Thủ đô New Delhi, sau khi chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp gỡ báo chí.
Việt Nam - Ấn Độ trao 13 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Việt Nam - Ấn Độ trao 13 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ, ngày 6/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước.
Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ

(TBTCO) - Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ấn Độ.
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, tạo đột phá, gia tăng tính bổ trợ lẫn nhau theo phương châm cùng thắng, đôi bên cùng có lợi

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, tạo đột phá, gia tăng tính bổ trợ lẫn nhau theo phương châm cùng thắng, đôi bên cùng có lợi

(TBTCO) - Ngày 6/5, sau Lễ đón cấp Nhà nước, do Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì, được cử hành trọng thể tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô New Delhi theo nghi thức cao nhất dành cho Nguyên thủ Quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, sáng 6/5, ngay sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm Mahatma Gandhi tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong Công viên G20.
