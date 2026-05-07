Thanh tra chỉ ra "góc khuất" tại 3 "ông lớn" Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre

Xổ số kiến thiết Bến Tre sử dụng tài sản công không hiệu quả, gây lãng phí. Ảnh tư liệu

Dấu hiệu nhiều tài sản lớn bị Xổ số Vĩnh Long đưa ra khỏi sổ sách

Theo Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, đến ngày 1/7/2025, Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long đang quản lý, sử dụng 13 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất là 10.560,84 m2 và diện tích nhà là 3.637,40 m2.

Trong đó, có 6 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Vĩnh Long, 1 trạm giao dịch vé số tại TP. Cần Thơ và 6 cơ sở nhà, đất tại TP. Hồ Chí Minh (gồm 2 căn nhà liền kề đang làm văn phòng đại diện và 4 căn nhà liền kề đang để trống).

Trong 13 cơ sở nhà, đất Xổ số kiến thiết Vĩnh Long đang quản lý, có 7 cơ sở nhà, đất đang sử dụng, còn lại 6 cơ sở nhà, đất đang để trống, không sử dụng, gồm: 2 thửa đất nông nghiệp và 4 cơ sở nhà, đất đang để trống tại TP. Hồ Chí Minh.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long chỉ ra, 3 căn nhà cho thuê gồm: căn nhà số 35 và căn nhà số 12, đường Nguyễn Trung Trực; căn nhà số 10, đường 2/9), Xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long đã chấm dứt các hợp đồng cho thuê ngày 12/8/2024 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra, xác minh thực tế cho thấy, các chủ thể thuê 3 căn nhà trên vẫn đang hoạt động kinh doanh. Người thuê nhà không có trả lại nhà mà vẫn tiếp tục quản lý, sử dụng nhà, đất như nội dung hợp đồng được ký kết.

Như vậy, việc lập thủ tục thanh lý, chấm dứt hợp đồng nêu trên chỉ chấm dứt việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền của người thuê nhà (không chấm dứt quyền sử dụng), gây thiệt hại đến nguồn thu với số tiền là 264 triệu đồng.

Ngoài ra, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long đã mua 4 căn nhà số 27, 29, 31, 33 đường số 7B, phường An Lạc, TP. Hồ Chí Minh vào năm 2020, với giá 10,4 tỷ đồng/căn. Tổng số tiền đã đầu tư mua 4 căn nhà là 41,6 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy Xổ số kiến thiết Vĩnh Long không có đặt văn phòng đại diện theo phương án và chủ trương đầu tư được phê duyệt. Đồng thời, những cánh cửa gỗ ngăn cách giữa các phòng của 2 căn nhà (số 31, số 33) và cửa rào phía trước đều bị lấy cắp.

Từ ngày 1/4/2024, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long có thuê ông Nguyễn Cuối Huôi giữ 4 căn nhà trên nhưng ông Nguyễn Cuối Huôi không có ở giữ tài sản mà cho ông Nguyễn Hoàng Vương là em vợ của ông Nguyễn Cuối Huôi ở tại căn nhà Số 27, sinh hoạt như hộ gia đình.

Riêng căn nhà số 29, tại thời điểm xác minh, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long đang cho Công an phường mượn (theo báo cáo của Xổ số kiến thiết Vĩnh Long). Thế nhưng, bà Trần Thị Nhung là vợ của ông Nguyễn Thanh Sang (công tác tại Công an phường) ở và bán nước giải khát. Đến nay, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long chưa cung cấp các hồ sơ, văn bản hợp pháp có liên quan đến việc cho mượn căn nhà nêu trên.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đánh giá, việc đầu tư, quản lý, sử dụng 4 căn nhà tại TP. Hồ Chí Minh và để người khác lấy trộm tài sản tại các căn nhà số 31, 33 như đã nêu trên của Xổ số kiến thiết Vĩnh Long là có nguy cơ gây lãng phí, vi phạm quy định tại khoản 7 Điều 45 Luật Thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2013.

Nghiêm trọng hơn, việc Xổ số kiến thiết Vĩnh Long tiến hành hạch toán số tiền đã đầu tư vào khoản nợ phải thu, số tiền gần 41,9 tỷ đồng và đưa 4 căn nhà nêu trên ra khỏi sổ sách kế toán, số theo dõi tài sản khi chưa hoàn tất thủ tục bán đấu giá; tài sản vẫn do công ty đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu là chưa đảm bảo yêu cầu và nguyên tắc kế toán theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Luật Kế toán năm 2015; có dấu hiệu của hành vi để ngoài sổ sách kế toán tài sản của đơn vị theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Kế toán năm 2015.

Lãng phí nhà đất công, xây dựng “chui” công trình

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cho biết, đến ngày 1/7/2025, Xổ số kiến thiết Bến Tre đang quản lý, sử dụng 4 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất là 8.185,80m2 và diện tích nhà là 14.303,60m2.

Trong đó gồm: 1 Trụ sở chính tại phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, 1 căn phòng đại diện tại TP. Cần Thơ, 1 trạm giao dịch vé số và 1 văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh.

Văn phòng đại diện tại số 508, đường Âu Cơ, phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh được Xổ số kiến thiết Bến Tre đầu tư, xây dựng Tòa nhà có diện tích sàn là 9.162,50 m2, gồm 10 tầng (1 tầng trệt và 9 tầng lầu) và 1 tầng hầm với tổng giá trị công trình hơn 110 tỷ đồng và đưa vào sử dụng ngày 18/9/2023.

Theo kết quả kiểm tra, xác minh, đến nay Tòa nhà này chưa phát huy được hết công năng tài sản cũng như chưa khai thác được tiềm năng, lợi thế, nguồn lực tài chính từ tài sản.

Cụ thể: khi đầu tư xong, Tòa nhà có 10 tầng nhưng Xổ số kiến thiết Bến Tre chỉ sử dụng 4 tầng và bỏ trống 6 tầng, với tổng diện tích bỏ trống là 4.758 m2, có nguy cơ gây lãng phí. Trong thời gian dài, tài sản sẽ bị xuống cấp, hư hỏng, vi phạm quy định tại khoản 7 Điều 45 Luật Thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2013.

Đối với Xổ số kiến thiết Trà Vinh đã để xảy ra tình trạng “chiếm dụng” đất công kéo dài nhiều năm. Kết luận thanh tra nêu rõ, một cựu nhân viên của công ty đã tự ý xây dựng nhà kiên cố và trồng cây cảnh trên phần đất của công ty từ năm 2000. Dù vi phạm kéo dài 25 năm, ban lãnh đạo công ty qua nhiều thời kỳ vẫn không có biện pháp xử lý dứt điểm, để tài sản công bị xâm dụng trái phép.

Bên cạnh đó, tại các khu vực kho bãi, Công ty đã tự ý đầu tư xây dựng sân Pickleball và sân Tennis khi chưa được cấp phép xây dựng và không có trong phương án sử dụng đất được phê duyệt. Việc “tiền trảm hậu tấu” này cho thấy dấu hiệu của sự tùy tiện trong việc triển khai các dự án đầu tư từ vốn nhà nước./.