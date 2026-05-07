Đầu tư

Gia Lai chuẩn bị đưa ra đấu giá quyền khai thác 100 mỏ khoáng sản trong năm 2026

Sơn Thuận

15:10 | 07/05/2026
Tỉnh Gia Lai sẽ đưa ra đấu giá 4 mỏ đá làm ốp lát; 25 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường; 24 mỏ cát xây dựng; 39 mỏ đất làm vật liệu san lấp; 8 mỏ đất sét làm gạch. Dự kiến số tiền thu về hơn 630 tỷ đồng.
Hải Phòng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 7 khu vực trong tháng 4/2026

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Theo UBND tỉnh Gia Lai việc đấu giá các mỏ khoáng sản nhằm phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản tại địa phương, tăng nguồn thu ngân sách cho nhà nước.

Nhu cầu đất san lấp cho các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện khá lớn. Trong ảnh: Dự án Thành phần 1, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: Kim Loan.

Đồng thời, hoạt động khai thác nhằm cung ứng kịp thời nhu cầu xây dựng cơ bản, phục vụ thi công các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và nhu cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, tổng số mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2026 gồm 100 khu vực mỏ; tài sản đưa ra đấu giá là quyền khai thác khoáng sản tạm tính 363,5 tỷ đồng, dự kiến thu được từ đấu giá trên 630 tỷ đồng.

Trong đó, 2 khu vực mỏ đã có kết quả thăm dò khoáng sản. Bao gồm, mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường xã Phù Mỹ Tây có trữ lượng 833.543 m3, giá khởi điểm 4,058 tỷ đồng (tổ chức tham gia phải có năng lực tài chính khi lập hồ sơ khai thác tối thiểu 2,276 tỷ đồng); mỏ cát xây dựng tại sông Hà Thanh, xã Canh Vinh có trữ lượng 43.314 m3, giá khởi điểm 385 triệu đồng (tổ chức tham gia phải có năng lực tài chính khi lập hồ sơ khai thác tối thiểu 1,47 tỷ đồng).

Còn lại là 98 khu vực mỏ chưa có kết quả thăm dò khoáng sản, bao gồm 4 mỏ đá làm ốp lát; 23 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường; 24 mỏ cát xây dựng; 39 mỏ đất làm vật liệu san lấp; 8 mỏ đất sét làm gạch. Phần lớn các mỏ này nằm tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.

Trong 4 mỏ đá ốp lát, 2 mỏ có trữ lượng lớn cũng như giá khởi điểm cao gồm mỏ đá Granit ốp lát Ia Rbol có tài nguyên dự báo 1,71 triệu m3, giá khởi điểm tạm tính 47,88 tỷ đồng (tài chính của nhà đầu tư phải hơn 31 tỷ đồng); mỏ đá Granit ốp lát xã Ia Rsa có tài nguyên dự báo 1,59 triệu m3, giá khởi điểm tạm tính 44,52 tỷ đồng (tài chính nhà đầu tư tối thiểu hơn 30 tỷ đồng).

Một số mỏ cát xây dựng có trữ lượng lớn được đưa ra đấu giá như mỏ cát xã Ia Pa có trữ lượng dự báo 494.000 m3, giá khởi điểm hơn 4 tỷ đồng; mỏ cát xã Đăk Pơ có trữ lượng dự báo 390.000 m3, giá khởi điểm hơn 3,4 tỷ đồng…

Đáng chú ý, UBND tỉnh Gia Lai cũng đưa ra đấu giá 3 khu vực mỏ cát xây dựng tại sông Hà Thanh, xã Canh Vinh (kí hiệu số 92 đến 94). Đây là khu vực mỏ cát của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khôi nhưng UBND tỉnh Gia Lai có quyết định đóng cửa vào ngày 27/7/2025. 3 mỏ này có trữ lượng lần lượt 40, 50 và 70 nghìn m3, giá khởi điểm từ 79 triệu đồng đến hơn 139 triệu đồng.

Ngoài ra, mỏ cát xây dựng tại sông Hà Thanh, xã Canh Vinh ký hiệu số 95 có tài nguyên dự báo 30 nghìn m3, giá khởi điểm hơn 59 triệu đồng cũng nằm trong danh sách đưa ra đấu giá. Mỏ cát này vào ngày 25/1/2018, UBND tỉnh Bình Định đã cấp Giấy phép khai thác cho Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành nhưng đã hết hạn yêu cầu báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Một số mỏ đất làm vật liệu san lấp có trữ lượng lớn như mỏ đất tại xã Chư Păh hơn 1,7 triệu m3, giá khởi điểm hơn 3,3 tỷ đồng; mỏ đất tại xã Lơ Pang có tài nguyên dự báo hơn 1,1 triệu m3, giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng; mỏ đất tại xã Ia Băng hơn 1,1 triệu m3, giá khởi điểm hơn 2,2 tỷ đồng…

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản sẽ được chia làm 2 đợt. Đợt 1 tổ chức đấu giá trước ngày 30/7/2026, bao gồm 2 mỏ đã có kết quả thăm dò khoáng sản và 58 khu vực chưa có kết quả thăm dò (2 mỏ đá làm ốp lát, 19 mỏ đá làm vật liệu xây dựng, 24 mỏ cát xây dựng, 10 mỏ đất san lấp, 3 mỏ đất sét làm gạch).

Đợt 2 tổ chức đấu giá trước ngày 30/10/2026 đối với 40 mỏ còn lại.

Nhu cầu tăng cao

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh chủ yếu phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và các dự án hạ tầng giao thông.

Trước nhu cầu vật liệu ngày càng tăng, trong năm 2025, toàn tỉnh Gia Lai đã xử lý 117 hồ sơ liên quan đến hoạt động khoáng sản. Tính đến cuối tháng 3/2026, tỉnh Gia Lai có 181 mỏ đang hoạt động, cung cấp nguồn vật liệu quan trọng cho xây dựng.

Công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản đạt kết quả khả quan, với 28 trên 31 điểm mỏ đấu giá thành công, tổng giá trị khoảng 187 tỷ đồng. Nguồn thu từ khoáng sản tiếp tục đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương khi năm 2025 đạt gần 368 tỷ đồng, vượt hơn 20% dự toán; riêng 3 tháng đầu năm 2026, tổng thu đạt hơn 63 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh Gia Lai tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra ở một số địa phương, nhất là đối với cát và đất san lấp.

Vào tháng 12/2025, Công an tỉnh Gia Lai đấu tranh triệt xóa đường dây khai thác cát trái phép trên sông Kôn. Nguồn: Công an tỉnh Gia Lai.

Một số doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm các quy định về khai thác và bảo vệ môi trường, còn để xảy ra tình trạng khai thác vượt ranh giới, chậm thực hiện đóng cửa mỏ.

Cuối tháng 3/2026, ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ cấp mỏ, đảm bảo nguồn vật liệu phục vụ các công trình, dự án trọng điểm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu chấn chỉnh, xử lý nghiêm những bất cập trong xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá mỏ dẫn đến đẩy giá lên cao, gây xáo trộn thị trường vật liệu; sự chênh lệch giữa giá trúng đấu giá và giá thị trường, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp…

Thuế tỉnh Gia Lai vừa công khai số phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản mà người nộp phí đã nộp của năm 2025. Theo đó, 172 doanh nghiệp đã nộp phí bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản với tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng.

Trong đó, một số doanh nghiệp đóng phí lên đến hàng tỷ đồng như: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Hiếu hơn 3,1 tỷ đồng; Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải hơn 3,1 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hiếu Ngọc hơn 2,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Tân Lập hơn 2,4 tỷ đồng…
