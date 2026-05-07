Ngân hàng - Bảo hiểm

Prudential Việt Nam lãi kỷ lục gần 5.000 tỷ đồng, phát sinh khoản xử phạt thuế hơn 135 tỷ đồng

Tú Anh

[email protected]
14:29 | 07/05/2026
(TBTCO) - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Prudential Việt Nam cho thấy, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế cao nhất nhiều năm 4.937 tỷ đồng, song đồng thời phát sinh khoản xử phạt vi phạm hành chính về thuế hơn 135 tỷ đồng liên quan các năm trước. Thu nhập tính thuế của doanh nghiệp cũng cao hơn đáng kể lợi nhuận kế toán do phải điều chỉnh nhiều khoản.
Báo cáo tài chính năm 2025 do Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam công bố, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 4.937 tỷ đồng, tăng mạnh 47,8% và cao nhất nhiều năm.

Khi xác định thu nhập chịu thuế, doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh tăng thêm 277,2 tỷ đồng do nhiều khoản chi phí không được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và thêm 791,6 tỷ đồng từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế. Sau các điều chỉnh này, tổng thu nhập chịu thuế Prudential Việt Nam tăng lên 6.005,6 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ thu nhập miễn thuế, tổng thu nhập tính thuế của Prudential Việt Nam còn 5.683,2 tỷ đồng. Với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho năm tài chính 2025 tương ứng đạt 1.136,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 749,7 tỷ đồng của năm trước.

Ngoài nghĩa vụ thuế phát sinh trong năm, Prudential Việt Nam còn ghi nhận thêm 135,09 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp trích thêm cho các năm trước. Theo thuyết minh, khoản này phát sinh từ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế do Chi Cục thuế Doanh nghiệp lớn ban hành ngày 29/10/2025, căn cứ theo Quyết Định kiểm tra thuế và Biên bản kiểm tra cho các năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và ngày 31/12/2024. Công ty đã nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp 135,09 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước ngày 06/11/2025.

Nguồn: Prudential Việt Nam.

Ngoài khoản truy thu trên, báo cáo tài chính đã kiểm toán cũng lưu ý Prudential Việt Nam đang chờ ý kiến hướng dẫn chính thức từ cơ quan có thẩm quyền cho một số khoản chi phí. Do đó, Công ty chưa thể xác định một cách chắc chắn những ảnh hưởng tiềm tàng, nếu có, để thực hiện điều chỉnh trên báo cáo tài chính riêng này.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của Prudential Việt Nam đạt khoảng 198.855 tỷ đồng, tăng gần 9.804 tỷ đồng so với năm 2024, tương ứng mức tăng khoảng 5,2%. Quy mô tài sản tiếp tục mở rộng theo xu hướng ổn định, tuy nhiên tốc độ tăng đã chậm lại đáng kể so với giai đoạn trước khi duy trì mức tăng hai chữ số. Cơ cấu tài sản tiếp tục nghiêng mạnh về tài sản dài hạn, đạt 147.072 tỷ đồng, chiếm khoảng 74% tổng tài sản, phản ánh đặc thù của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

“Tổng giá trị tài sản đầu tư đạt 180.837 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đầu tư vào trái phiếu đạt 92.609 tỷ đồng” - đại diện Prudential Việt Nam cho biết.

Ảnh tư liệu.

Đáng chú ý, các khoản đầu tư tài chính tiếp tục đóng vai trò trụ cột, đem lại khoản lợi nhuận hơn 11.400 tỷ đồng năm 2025, cao chưa từng có. Tuy nhiên, hoạt động bảo hiểm vẫn ghi nhận lỗ gộp khoảng 1.583 tỷ đồng. Mức lỗ này đã cải thiện nhẹ 71 tỷ đồng so với năm trước, nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thoát khỏi tình trạng lỗ gộp kéo dài.

Trong giai đoạn gần 10 năm vừa qua, lợi nhuận của Prudential Việt Nam biến động rất mạnh qua các năm. Sau khi tăng liên tục giai đoạn 2017 - 2020, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp năm 2021 giảm tới 79%, xuống chỉ còn 473 tỷ đồng, trước khi bật tăng 669% năm 2022 lên 3.637 tỷ đồng năm 2022. Sau hai năm suy giảm 2023 - 2024, lợi nhuận của Công ty hồi phục trở lại và cao nhất lịch sử hoạt động tại Việt Nam.

Dù vậy, điểm đáng chú ý, thu nhập chịu thuế năm 2025 Prudential Việt Nam cao hơn đáng kể lợi nhuận kế toán trước thuế. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế khoảng 4.937 tỷ đồng, nhưng tổng thu nhập tính thuế lên tới 5.683 tỷ đồng, do doanh nghiệp phải cộng nhiều chi phí không được khấu trừ và hơn các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế./.

Tích lũy lãi gần 22.000 tỷ đồng, chuyển hơn 5.100 tỷ đồng về công ty mẹ

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025, lợi nhuận sau thuế Prudential Việt Nam đạt 3.870 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025 đạt hơn 21.775 tỷ đồng.

Prudential Việt Nam cho biết, căn cứ Nghị quyết Hội đồng Thành viên được phê duyệt ngày 27/02/2026, Công ty đã thực hiện chuyển lợi nhuận giữ lại của các năm từ 2018 - 2020 với tổng số tiền là 5.104 tỷ đồng cho công ty mẹ Prudential Corporation Holding Ltd vào ngày 19/03/2026./.
Tú Anh
Từ khóa:
prudential việt nam báo cáo tài chính Prudential Việt Nam thuế thu nhập doanh nghiệp Prudential Corporation Holding Ltd chuyển lợi nhuận ra nước ngoài Prudential Việt Nam bị xử phạt thuế bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm nhân thọ prudential xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Ngân hàng vào vai "nhà cái", đón sóng thị trường bảo hiểm

Lite X - giải pháp công nghệ tăng thu phí bảo hiểm trên kênh số cho ngân hàng và ví điện tử

F88 báo lãi 303 tỷ đồng trong quý I/2026, doanh thu cho vay và bảo hiểm đồng loạt tăng tốc

Nới lỏng điều kiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Ban hành quy trình thủ tục hải quan mới theo mô hình thông quan tập trung

VN-Index đứng trước cơ hội vượt vùng đỉnh 1.920 điểm trong tháng 5?

Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đốt than lần đầu thành công

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

Thanh tra chỉ ra "góc khuất" tại 3 "ông lớn" Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre

MB - Ngân hàng top đầu Cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp SME thuộc ngành kinh tế trọng điểm

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Hơn 12,9 triệu tỷ đồng đổ vào ngân hàng, nhóm nhận chuyển giao "0 đồng" thành "nam châm" hút vốn

Giá vàng hôm nay ngày 7/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Hàng loạt ngân hàng lớn tăng tốc lập "cứ điểm" tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Giải mã nhận diện mới của SHB: Khi thiết kế kể câu chuyện ngân hàng đồng hành cùng đất nước, hòa nhịp cùng thời đại trong vận hội mới

Giá vàng hôm nay ngày 6/5: Giá vàng thế giới tăng lên ngưỡng 4.586 USD/ounce

Sau nhịp hạ nhiệt, ngân hàng nào trả lãi suất cao kỳ hạn 6 tháng?

Chứng khoán phái sinh ngày 7/5: Giao dịch sôi động khi VN30 giữ chuỗi tăng

Quảng Ninh khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp

Chứng khoán phái sinh tháng 4: Thanh khoản giảm hơn 20%, vốn ngoại tích cực nhập cuộc

Chứng khoán ngày 7/5: VN-Index vượt 1.900 điểm, lập đỉnh mới nhờ "lực kéo" của cổ phiếu vốn hóa lớn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: Hộ kinh doanh "trút nhẹ nỗi lo"

Vợ sinh con, lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng trợ cấp thai sản

Hỗ trợ phục hồi sinh kế, nhà ở cho người dân Thái Nguyên sau bão lũ

Cổ phiếu DRH chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào "watchlist" của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Ngày 6/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg

