Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê rời xa mốc 86.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục xu hướng đi xuống, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp. Theo khảo sát tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê hiện dao động trong khoảng 85.000 - 85.700 đồng/kg, giảm từ 900 - 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Trong đó, Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức giá thấp nhất thị trường, giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 85.000 đồng/kg. Đây cũng là khu vực có mặt bằng giá thấp nhất trong nhiều tuần trở lại đây.

Tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá cà phê giảm 900 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 85.700 đồng/kg, cao nhất trong khu vực nhưng đã đánh mất mốc 86.000 đồng/kg. Tương tự, Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 900 đồng/kg, xuống còn 85.600 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục chịu áp lực giảm trong tuần qua trên cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 đóng cửa ở mức 3.364 USD/tấn, giảm 3,4% (119 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 3,8%, xuống còn 3.275 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 giảm 2,9% (8,5 US cent/pound), còn 286,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 3,2%, xuống mức 275,9 US cent/pound.

Giá tiêu neo ở mức cao

Giá tiêu trong nước hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay tiếp tục ghi nhận trạng thái ổn định, khi mặt bằng giá không có biến động so với các phiên trước. Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 140.500 - 144.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là hai địa phương có mức giá cao nhất, đạt 144.000 đồng/kg. Đây là khu vực có sản lượng lớn, chất lượng ổn định và thường đóng vai trò dẫn dắt xu hướng giá toàn thị trường.

Tiếp theo là Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) với mức 142.500 đồng/kg, Đồng Nai ở mức 142.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất, duy trì ở ngưỡng 140.500 đồng/kg.

Việc giá tiêu giữ ổn định trong nhiều ngày liên tiếp cho thấy thị trường đang ở trạng thái cân bằng cung – cầu. Nguồn cung sau vụ thu hoạch chính không còn dồi dào, trong khi nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu vẫn duy trì ổn định, giúp giá giữ vững vùng cao.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu không biến động. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện ở mức 6.966 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được giao dịch ở mức 6.100 USD/tấn, tiêu đen Malaysia duy trì mức cao 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn giữ ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia đạt 9.178 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng của Việt Nam và Malaysia lần lượt ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.