Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

07:02 | 05/05/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (5/5) tiếp tục xu hướng đi xuống, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên dao động trong khoảng 85.000 - 85.700 đồng/kg, giảm từ 900 - 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước. Trong khi đó, giá tiêu duy trì ở mức 140.500 - 144.000 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê rời xa mốc 86.000 đồng/kg

Trong đó, Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức giá thấp nhất thị trường, giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 85.000 đồng/kg. Đây cũng là khu vực có mặt bằng giá thấp nhất trong nhiều tuần trở lại đây.

Tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá cà phê giảm 900 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 85.700 đồng/kg, cao nhất trong khu vực nhưng đã đánh mất mốc 86.000 đồng/kg. Tương tự, Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 900 đồng/kg, xuống còn 85.600 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục chịu áp lực giảm trong tuần qua trên cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 đóng cửa ở mức 3.364 USD/tấn, giảm 3,4% (119 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 3,8%, xuống còn 3.275 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 giảm 2,9% (8,5 US cent/pound), còn 286,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 3,2%, xuống mức 275,9 US cent/pound.

Giá tiêu neo ở mức cao

Giá tiêu trong nước hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay tiếp tục ghi nhận trạng thái ổn định, khi mặt bằng giá không có biến động so với các phiên trước. Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 140.500 - 144.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là hai địa phương có mức giá cao nhất, đạt 144.000 đồng/kg. Đây là khu vực có sản lượng lớn, chất lượng ổn định và thường đóng vai trò dẫn dắt xu hướng giá toàn thị trường.

Tiếp theo là Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) với mức 142.500 đồng/kg, Đồng Nai ở mức 142.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất, duy trì ở ngưỡng 140.500 đồng/kg.

Việc giá tiêu giữ ổn định trong nhiều ngày liên tiếp cho thấy thị trường đang ở trạng thái cân bằng cung – cầu. Nguồn cung sau vụ thu hoạch chính không còn dồi dào, trong khi nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu vẫn duy trì ổn định, giúp giá giữ vững vùng cao.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu không biến động. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện ở mức 6.966 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được giao dịch ở mức 6.100 USD/tấn, tiêu đen Malaysia duy trì mức cao 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn giữ ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia đạt 9.178 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng của Việt Nam và Malaysia lần lượt ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Thị trường hàng hóa trong tuần qua vận động quanh một trục rõ ràng: địa chính trị. Khi căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu lên cao, hiệu ứng domino nhanh chóng lan sang các nhóm mặt hàng khác, đặc biệt kéo dòng tiền sang nông sản và nhiên liệu sinh học.
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản (NLTS) tháng 4/2026 của Việt Nam ước đạt 6,05 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng trước và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 23,04 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.
Giá bạc trong nước và quốc tế hôm nay (4/5) biến động khó lường do lãi suất cao gây áp lực. Dù có những nhịp phục hồi trong ngắn hạn, đặc biệt vào cuối tuần, nhưng nhìn tổng thể, kim loại quý này vẫn chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh nhẹ.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2026 tăng 0,84% so với tháng trước, chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng. Có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.
Giá cao su thế giới hôm nay (4/5) biến động trái chiều giữa các kỳ hạn. Trên sàn Tocom, hợp đồng tháng 6 tăng 0,53% lên 399,10 Yên/kg; tháng 7 giảm 0,06% còn 399,80 Yên/kg. Tại sàn SHFE, tháng 5 tăng 0,20% lên 17.340 Nhân dân tệ/tấn trong khi tháng 7 giảm 0,02% xuống 17.460 Nhân dân tệ/tấn.
(TBTCO) - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác truyền thông hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2026, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành.
Giá bạc hôm nay (3/5) đồng loạt tăng khi lực mua quay trở lại, được hỗ trợ bởi yếu tố vĩ mô và tín hiệu kỹ thuật tích cực. Thị trường đang kỳ vọng kim loại này sớm bứt phá các mốc quan trọng.
Giá cao su thế giới hôm nay (3/5) tăng giảm đan xen tại các kỳ hạn giao hàng. Theo đó, trên sàn Tocom, hợp đồng tháng 5 giảm nhẹ, trong khi tháng 6 tăng. Trên sàn SHFE, kỳ hạn tháng 6 tăng, nhưng tháng 7 giảm. Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi các doanh nghiệp đồng loạt giữ giá thu mua.
