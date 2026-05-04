Khối ngoại chi hơn 200 tỷ đồng, mua thỏa thuận cổ phiếu Tasco

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5/2026, khối ngoại vẫn tiếp tục nối dài chuỗi bán ròng. Riêng trên sàn HOSE, các nhà đầu tư nước ngoài thu về hơn 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính trên cả ba sàn, giá trị bán ròng xấp xỉ 810 tỷ đồng.

Cổ phiếu Tasco (HUT) trên sàn HNX là tâm điểm thu hút dòng vốn ngoại hôm nay. Giá trị mua ròng cổ phiếu này đạt 220 tỷ đồng, vượt xa các mã còn lại. Giao dịch trên thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận. Trong khi đó, trên sàn giao dịch khớp lệnh, cổ phiếu này đồng thời ghi nhận diễn biến tích cực khi tăng hơn 2,5% lên 16.300 đồng/cổ phiếu.

Cùng đó, cổ phiếu PV Power (POW) cũng được mua ròng trên 100 tỷ đồng. Các cổ phiếu nằm trong top mua ròng đều giao dịch tích cực và đóng cửa trong sắc xanh. Đáng chú ý, hai cổ phiếu vốn hóa lớn gồm GVR và BSR tăng kịch biên độ và cùng nằm trong top mua ròng của khối ngoại.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn duy trì áp lực bán tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Dẫn đầu là ACB (-339,9 tỷ đồng), FPT (-313,4 tỷ đồng), HPG (-282,9 tỷ đồng) và VCB (104,5 tỷ đồng). Xu hướng cơ cấu danh mục của khối ngoại vẫn tiếp diễn, đặc biệt tại nhóm tài chính và công nghệ.

Hoạt động của khối ngoại trong phiên cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Trong khi các nhà đầu tư nước ngoài vừa tiếp tục giảm tỷ trọng ở các cổ phiếu trụ, khối ngoại vẫn tìm kiếm cơ hội tại những câu chuyện riêng lẻ.

Dự kiến, trong tháng 5/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tiếp tục phải đối diện với nhiều yếu tố bất định. Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, căng thẳng địa chính trị trên thế giới vẫn tiếp diễn và chuyển sang trạng thái mới, câu chuyện giảm tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng hay cuộc khủng hoảng năng lượng, lạm phát, chi phí tăng bắt đầu ảnh hưởng đến doanh nghiệp, nền kinh tế cùng tỷ lệ dự nợ vay ký quỹ ở mức cao là yếu tố tiêu cực với thị trường. Dù vậy, vẫn có những yếu tố tích cực, đặc biệt là mức tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam. Cùng đó, kết quả kinh doanh quý I/2026 của doanh nghiệp tăng trưởng tích cực. Định giá cũng đã hấp dẫn hơn khi quy mô vốn hóa thị trường nếu không tính đến cổ phiếu nhà Vingroup, đang tương đối hợp lý sau giai đoạn giảm mạnh và khi xét đến tiềm năng tăng trưởng dài hạn./.