Tài chính

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Vân Hà

[email protected]
17:47 | 04/05/2026
(TBTCO) - Đến hết tháng 4/2026, tiến độ giải ngân vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia vẫn ở mức thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra trong năm.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 đạt 878,68 tỷ đồng, tương đương 8,1% kế hoạch (bao gồm kế hoạch ngân sách trung ương đã làm thủ tục kéo dài và ngân sách địa phương). Trong đó, riêng vốn ngân sách trung ương giải ngân 510,78 tỷ đồng, đạt 7,8% kế hoạch đã làm thủ tục kéo dài.

Xét theo từng chương trình, tiến độ giải ngân vẫn còn chênh lệch nhưng nhìn chung đều ở mức thấp. Cụ thể, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân khoảng 315,55 tỷ đồng, đạt 8,7% kế hoạch; Chương trình xây dựng nông thôn mới giải ngân 129,3 tỷ đồng, đạt 7% kế hoạch; Chương trình giảm nghèo bền vững đạt 65,93 tỷ đồng, tương đương 6,3% kế hoạch.

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch. Ảnh TL minh họa

Đối với kinh phí thường xuyên, lũy kế giải ngân đến hết tháng 4 đạt khoảng 785,99 tỷ đồng, bằng 7% dự toán (bao gồm cả dự toán đã làm thủ tục kéo dài). Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân 729,85 tỷ đồng, đạt 7,2% dự toán. Theo từng chương trình cụ thể: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt khoảng 460,38 tỷ đồng (7,6%); Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt 65,06 tỷ đồng (7,7%); Chương trình giảm nghèo bền vững đạt 204,4 tỷ đồng (6,2%).

Theo Bộ Tài chính, một trong những nguyên nhân chính khiến tiến độ giải ngân còn chậm là do việc hoàn thiện cơ sở pháp lý của các CTMTQG chưa đồng bộ. Đến hết tháng 4/2026, mới chỉ có 3 chương trình (phòng, chống ma túy; phát triển văn hóa; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) đã hoàn thiện cơ sở pháp lý, đủ điều kiện để đề xuất phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, dự toán ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công ngân sách trung ương năm 2026 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó, việc xây dựng, tổng hợp phương án phân bổ vốn ở một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn chậm. Một số nội dung chi, định mức chi của các chương trình chưa được ban hành đầy đủ, ảnh hưởng đến tiến độ giao dự toán và tổ chức thực hiện.

Đối với nguồn vốn NSNN năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026, Bộ Tài chính cho biết đã theo dõi số vốn làm thủ tục kéo dài là 16.736,03 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư 6.531,88 tỷ đồng, kinh phí thường xuyên 10.204,15 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số bộ, cơ quan chưa gửi đầy đủ báo cáo về số vốn kéo dài, gây khó khăn trong công tác tổng hợp, theo dõi và điều hành.

Để bảo đảm tiến độ giải ngân trong năm 2026, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ dự toán ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2026; đồng thời sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách làm cơ sở triển khai các chương trình.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần chủ động chuẩn bị đầy đủ thủ tục đầu tư, lựa chọn các dự án đủ điều kiện để giao kế hoạch, tránh tình trạng đăng ký mang tính “giữ chỗ”, dẫn đến “vốn chờ dự án”. Việc đẩy nhanh giải ngân cần đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống thất thoát, lãng phí.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ, qua đó góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện các CTMTQG trong thời gian tới./.

giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới phát triển văn hóa bộ tài chính

Bộ Tài chính Việt Nam đóng góp hiệu quả vào tiến trình hợp tác tài chính ASEAN+3

Bộ Tài chính Việt Nam đóng góp hiệu quả vào tiến trình hợp tác tài chính ASEAN+3

(TBTCO) - Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (AFMGM+3) lần thứ 29.
Tài sản công sinh lợi, nguồn lực mới được khai mở

Tài sản công sinh lợi, nguồn lực mới được khai mở

(TBTCO) - Không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp trụ sở hay xử lý tài sản dôi dư, những chuyển động gần đây cho thấy, tài sản công đang tạo ra giá trị mới. Từ tiết kiệm chi đầu tư, bổ sung quỹ đất phát triển đến gia tăng nguồn thu cho ngân sách, quá trình xử lý tài sản công sau sáp nhập đang từng bước đưa nguồn lực “nằm yên” trước đây vào vòng quay của nền kinh tế, tạo ra giá trị cho tăng trưởng.
Giá ga, giá dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng đẩy CPI tháng 4 tăng 0,84%

Giá ga, giá dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng đẩy CPI tháng 4 tăng 0,84%

(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.
Chuyển đổi số trong ngành Tài chính: Chuyển từ quản lý sang phục vụ người dân

Chuyển đổi số trong ngành Tài chính: Chuyển từ quản lý sang phục vụ người dân

(TBTCO) - Hành trình hơn nửa thế kỷ từ sau ngày đất nước thống nhất (1975), ngành Tài chính Việt Nam đã đi qua những chặng đường đầy thử thách: từ thời kỳ quản lý thủ công đến giai đoạn số hóa mạnh mẽ. Ngày nay, Tài chính không chỉ là "tay hòm chìa khóa" của quốc gia mà còn là ngành tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

(TBTCO) - TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, ưu tiên chiến lược của ngành Tài chính trong giai đoạn mới là vừa bảo đảm an toàn nền tài chính quốc gia, vừa phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt của chính sách tài chính trong nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn lực công. Đây là yêu cầu có ý nghĩa rất quan trọng để góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.
Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

(TBTCO) - Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, ngành Dự trữ Nhà nước không còn chỉ là những kho hàng "tích cốc phòng cơ" thuần túy. Trong kỷ nguyên mới, dưới định hướng của Đảng và những sửa đổi mang tính bước ngoặt của Luật Dự trữ quốc gia 2025, hoạt động dự trữ quốc gia đang vươn mình trở thành một công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô sắc bén, bảo đảm sự tự chủ và an toàn tuyệt đối cho quốc gia.
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V hoàn thành trước hạn xuất cấp hơn 8.700 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh miền núi phía Bắc

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V hoàn thành trước hạn xuất cấp hơn 8.700 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh miền núi phía Bắc

(TBTCO) - Từ ngày 30/3 đến ngày 24/4/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đã xuất cấp, vận chuyển và giao nhận tổng cộng 8.774,462 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025 - 2026 tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc (Sơn La, Điện Biên và Lai Châu).
Trọng trách lịch sử của chính sách tài khóa 2026 - 2030

Trọng trách lịch sử của chính sách tài khóa 2026 - 2030

(TBTCO) - Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 vừa được Quốc hội thông qua ngày 24/4 không chỉ là những bản kế hoạch định kỳ 5 năm, mà còn mang theo mình một trọng trách lịch sử. Đó là công cụ chủ lực trong chiến lược tăng trưởng, vừa dẫn dắt nguồn lực, thúc đẩy phát triển, vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô trong một giai đoạn đầy tham vọng.
