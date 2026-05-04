Thu ngân sách tăng khá nhưng tốc độ đã chậm hơn cùng kỳ

Thu ngân sách 4 tháng đạt 1.114 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.114 nghìn tỷ đồng, bằng 44% dự toán và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, cả tiến độ và tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước đã có dấu hiệu chậm lại so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ 2025 đạt 49,2% dự toán, tăng 29,4%). Sự sụt giảm tốc độ này chủ yếu do tác động tiêu cực của xung đột tại Trung Đông đến chuỗi cung ứng, sản xuất kinh doanh, kết hợp với các chính sách miễn, giảm thuế mới ban hành.

Trong cơ cấu thu ngân sách, thu nội địa ước đạt 991 nghìn tỷ đồng, tương đương 45% dự toán và tăng 17,4% so với cùng kỳ. Riêng thu từ 3 khu vực kinh tế (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI, và khu vực kinh tế tư nhân) đạt 546,9 nghìn tỷ đồng (53,6% dự toán, tăng 31,2%).

Thu từ dầu thô ước đạt khoảng 17 nghìn tỷ đồng (39,5% dự toán), nhờ giá dầu thô thanh toán bình quân đạt mức cao 80,7 USD/thùng (tăng 10,7 USD so với giá dự toán). Thu cân đối từ xuất nhập khẩu ước đạt 105,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 37,9% dự toán.

Thu từ thương mại điện tử tăng 112%

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra và chống thất thu ngân sách được Bộ Tài chính tăng cường quyết liệt. Đến ngày 15/4/2026, cơ quan Thuế đã thực hiện 10,2 nghìn cuộc kiểm tra, kiến nghị xử lý tài chính 17,6 nghìn tỷ đồng, đồng thời đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ thuế đạt khoảng 23,9 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực thương mại điện tử, đã có 235 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế qua Cổng thông tin điện tử, mang về số thu ước đạt 7,9 nghìn tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 112% so với cùng kỳ.

Trên mặt trận phòng chống buôn lậu, cơ quan Hải quan đã phát hiện và bắt giữ khoảng 7 nghìn vụ buôn lậu và gian lận thương mại, với trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 6,5 nghìn tỷ đồng, từ đó nộp ngân sách 277,5 tỷ đồng.

Về công tác quản lý chi, tổng chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt 668,2 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán và tăng 11,6% so với cùng kỳ. Trong đó, chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn và đạt 26% dự toán. Cân đối ngân sách trung ương và địa phương tiếp tục được đảm bảo tốt.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tính chung 4 tháng ước đạt 187,1 nghìn tỷ đồng, bằng 19,7% kế hoạch năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công vẫn đang là thách thức. Đến hết tháng 4, tổng giải ngân đạt 144,3 nghìn tỷ đồng (đạt 14,2% kế hoạch Thủ tướng giao). Mặc dù số vốn tuyệt đối giải ngân cao hơn cùng kỳ 12,6 nghìn tỷ đồng, nhưng tỷ lệ giải ngân lại thấp hơn.

Về nợ công, lũy kế đến ngày 28/4/2026, tổng rút vốn vay của Chính phủ đạt khoảng 132,6 nghìn tỷ đồng (bằng 13,7% kế hoạch năm). Tổng nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ đạt khoảng 172,9 nghìn tỷ đồng (bằng 32,5% kế hoạch).

Dự báo đến cuối năm 2026, nợ công sẽ ở mức khoảng 35 - 36% GDP, nợ Chính phủ khoảng 33 - 34% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia duy trì ở mức 28 - 29% GDP, đều trong phạm vi giới hạn an toàn được Quốc hội phê duyệt./.