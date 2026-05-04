Tài chính

Thu ngân sách tăng khá nhưng tốc độ đã chậm hơn cùng kỳ

Hoàng Yến

[email protected]
14:34 | 04/05/2026
(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước vẫn duy trì tiến độ khá so dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tác động từ tình hình căng thẳng Trung Đông, kết hợp với các giải pháp tài khóa như giảm thuế xăng dầu đã bắt đầu tác động đến số thu.
Thu ngân sách 4 tháng đạt 1.114 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.114 nghìn tỷ đồng, bằng 44% dự toán và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, cả tiến độ và tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước đã có dấu hiệu chậm lại so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ 2025 đạt 49,2% dự toán, tăng 29,4%). Sự sụt giảm tốc độ này chủ yếu do tác động tiêu cực của xung đột tại Trung Đông đến chuỗi cung ứng, sản xuất kinh doanh, kết hợp với các chính sách miễn, giảm thuế mới ban hành.

Trong cơ cấu thu ngân sách, thu nội địa ước đạt 991 nghìn tỷ đồng, tương đương 45% dự toán và tăng 17,4% so với cùng kỳ. Riêng thu từ 3 khu vực kinh tế (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI, và khu vực kinh tế tư nhân) đạt 546,9 nghìn tỷ đồng (53,6% dự toán, tăng 31,2%).

Thu từ dầu thô ước đạt khoảng 17 nghìn tỷ đồng (39,5% dự toán), nhờ giá dầu thô thanh toán bình quân đạt mức cao 80,7 USD/thùng (tăng 10,7 USD so với giá dự toán). Thu cân đối từ xuất nhập khẩu ước đạt 105,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 37,9% dự toán.

Thu từ thương mại điện tử tăng 112%

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra và chống thất thu ngân sách được Bộ Tài chính tăng cường quyết liệt. Đến ngày 15/4/2026, cơ quan Thuế đã thực hiện 10,2 nghìn cuộc kiểm tra, kiến nghị xử lý tài chính 17,6 nghìn tỷ đồng, đồng thời đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ thuế đạt khoảng 23,9 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực thương mại điện tử, đã có 235 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế qua Cổng thông tin điện tử, mang về số thu ước đạt 7,9 nghìn tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 112% so với cùng kỳ.

Trên mặt trận phòng chống buôn lậu, cơ quan Hải quan đã phát hiện và bắt giữ khoảng 7 nghìn vụ buôn lậu và gian lận thương mại, với trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 6,5 nghìn tỷ đồng, từ đó nộp ngân sách 277,5 tỷ đồng.

Về công tác quản lý chi, tổng chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt 668,2 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán và tăng 11,6% so với cùng kỳ. Trong đó, chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn và đạt 26% dự toán. Cân đối ngân sách trung ương và địa phương tiếp tục được đảm bảo tốt.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tính chung 4 tháng ước đạt 187,1 nghìn tỷ đồng, bằng 19,7% kế hoạch năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công vẫn đang là thách thức. Đến hết tháng 4, tổng giải ngân đạt 144,3 nghìn tỷ đồng (đạt 14,2% kế hoạch Thủ tướng giao). Mặc dù số vốn tuyệt đối giải ngân cao hơn cùng kỳ 12,6 nghìn tỷ đồng, nhưng tỷ lệ giải ngân lại thấp hơn.

Về nợ công, lũy kế đến ngày 28/4/2026, tổng rút vốn vay của Chính phủ đạt khoảng 132,6 nghìn tỷ đồng (bằng 13,7% kế hoạch năm). Tổng nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ đạt khoảng 172,9 nghìn tỷ đồng (bằng 32,5% kế hoạch).

Dự báo đến cuối năm 2026, nợ công sẽ ở mức khoảng 35 - 36% GDP, nợ Chính phủ khoảng 33 - 34% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia duy trì ở mức 28 - 29% GDP, đều trong phạm vi giới hạn an toàn được Quốc hội phê duyệt./.

(TBTCO) - Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (AFMGM+3) lần thứ 29.
(TBTCO) - Dù giá trị giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ, nhưng tỷ lệ thực hiện kế hoạch vẫn thấp. Điều này phản ánh áp lực lớn từ quy mô vốn rất cao và những điểm nghẽn kéo dài, đòi hỏi các giải pháp quyết liệt hơn từ nay đến cuối năm để "tiêu hết" nguồn lực này.
(TBTCO) - Ngày 4/5/2026, Bộ Tài chính tổ chức khai mạc vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2026.
(TBTCO) - Không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp trụ sở hay xử lý tài sản dôi dư, những chuyển động gần đây cho thấy, tài sản công đang tạo ra giá trị mới. Từ tiết kiệm chi đầu tư, bổ sung quỹ đất phát triển đến gia tăng nguồn thu cho ngân sách, quá trình xử lý tài sản công sau sáp nhập đang từng bước đưa nguồn lực "nằm yên" trước đây vào vòng quay của nền kinh tế, tạo ra giá trị cho tăng trưởng.
(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.
(TBTCO) - Hành trình hơn nửa thế kỷ từ sau ngày đất nước thống nhất (1975), ngành Tài chính Việt Nam đã đi qua những chặng đường đầy thử thách: từ thời kỳ quản lý thủ công đến giai đoạn số hóa mạnh mẽ. Ngày nay, Tài chính không chỉ là "tay hòm chìa khóa" của quốc gia mà còn là ngành tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
(TBTCO) - TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, ưu tiên chiến lược của ngành Tài chính trong giai đoạn mới là vừa bảo đảm an toàn nền tài chính quốc gia, vừa phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt của chính sách tài chính trong nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn lực công. Đây là yêu cầu có ý nghĩa rất quan trọng để góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.
(TBTCO) - Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, ngành Dự trữ Nhà nước không còn chỉ là những kho hàng "tích cốc phòng cơ" thuần túy. Trong kỷ nguyên mới, dưới định hướng của Đảng và những sửa đổi mang tính bước ngoặt của Luật Dự trữ quốc gia 2025, hoạt động dự trữ quốc gia đang vươn mình trở thành một công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô sắc bén, bảo đảm sự tự chủ và an toàn tuyệt đối cho quốc gia.
