Tài chính

Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024

Hoàng Yến

[email protected]
09:37 | 24/04/2026
(TBTCO) - Sáng 24/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024. Nghị quyết ghi nhận những kết quả tích cực trong điều hành kinh tế vĩ mô, công bố các số liệu chốt về thu, chi, bội chi ngân sách, đồng thời nêu rõ các biện pháp siết chặt kỷ luật tài chính trong thời gian tới.
Bổ sung 13.760 tỷ đồng vào dự toán thu ngân sách năm 2024

Tại Nghị quyết này, Quốc hội quyết nghị bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 số tiền là 13.760 tỷ đồng, bao gồm tăng thu ngân sách trung ương là 3.408 tỷ đồng, tăng thu ngân sách địa phương là 10.352 tỷ đồng.

Về việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách, Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, giúp ổn định kinh tế vĩ mô và khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai. Nhờ đó, các chỉ tiêu nợ công và nợ Chính phủ đều được kiểm soát tốt, giảm so với năm trước và thấp hơn mức trần cũng như ngưỡng cảnh báo được Quốc hội cho phép. Cụ thể, dư nợ công đạt 34,02% GDP, dư nợ Chính phủ đạt 31,76% GDP, góp phần củng cố an ninh tài chính, tín nhiệm quốc gia.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Đức Thanh

Bên cạnh kết quả đạt được, Quốc hội cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: Lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước chưa sát thực tế; một số Bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ, giao dự toán chậm, kéo dài; giải ngân chi đầu tư phát triển, chi chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; quy mô chi chuyển nguồn tiếp tục tăng; việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

Tại Điều 3 của Nghị quyết, Quốc hội chính thức phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 với các số liệu cụ thể gồm:

Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 3.402.379 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2023 chuyển sang năm 2024, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2023, thu từ quỹ dự trữ tài chính.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 3.587.655 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2024 sang năm 2025.

Bội chi ngân sách nhà nước là 323.308 tỷ đồng, bằng 2,8% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước (để bù đắp bội chi và trả nợ gốc) là 611.200 tỷ đồng.

Siết chặt kỷ luật tài chính, làm rõ trách nhiệm sai phạm

Sau khi được phê chuẩn, Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách năm 2024 theo đúng quy định pháp luật; đồng thời chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ để tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính trong năm 2026.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể, cá nhân không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đi cùng với đó là nâng cao chất lượng lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước bảo đảm đúng yêu cầu và sát khả năng thực hiện; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước. Quan tâm, chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, lập, phân bổ, giao dự toán, tổ chức, triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng năm; công tác thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán các chương trình, dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

“Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, cụ thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước”, Nghị quyết nêu rõ.

Bài liên quan

Không để cơ chế đột phá thành cơ chế “xin - cho”

Không để cơ chế đột phá thành cơ chế “xin - cho”

Quảng Trị: Thu ngân sách 3 tháng đầu năm ước đạt 2.707,3 tỷ đồng

Quảng Trị: Thu ngân sách 3 tháng đầu năm ước đạt 2.707,3 tỷ đồng

Hải quan khu vực IV: Thu ngân sách tăng hơn 60% nhờ thay đổi phương pháp quản lý

Hải quan khu vực IV: Thu ngân sách tăng hơn 60% nhờ thay đổi phương pháp quản lý

Dành cho bạn

Infographics: 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện đạt 3,19 tỷ USD

Infographics: 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện đạt 3,19 tỷ USD

Ninh Bình: Hải quan là trợ lực cho doanh nghiệp mở rộng không gian xuất nhập khẩu

Ninh Bình: Hải quan là trợ lực cho doanh nghiệp mở rộng không gian xuất nhập khẩu

Gia Lai thu hút thêm 5 dự án trong một tuần, nâng tổng vốn đăng ký lên hơn 120.000 tỷ đồng.

Gia Lai thu hút thêm 5 dự án trong một tuần, nâng tổng vốn đăng ký lên hơn 120.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 1,8 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô

Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 1,8 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô

Kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan khu vực XIV vượt 2,1 tỷ USD, doanh nghiệp gia tăng

Kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan khu vực XIV vượt 2,1 tỷ USD, doanh nghiệp gia tăng

Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế: Nuôi những "dòng suối nhỏ" thành "con sông lớn"

Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế: Nuôi những "dòng suối nhỏ" thành "con sông lớn"

Linh hoạt điều hành, giữ nhịp giá trong biến động

Linh hoạt điều hành, giữ nhịp giá trong biến động

(TBTCO) - Trước áp lực gia tăng từ giá năng lượng và biến động quốc tế, công tác điều hành giá quý I/2026 đã đạt kết quả tích cực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, với dự báo lạm phát trong kịch bản cao có thể lên tới 5,5%, yêu cầu đặt ra là tiếp tục điều hành linh hoạt, kiểm soát chặt mặt bằng giá và siết kỷ cương thị trường trong những tháng còn lại của năm.
Phân bổ vốn đầu tư công: Không thể để dòng tiền “đứng ngoài” nền kinh tế

Phân bổ vốn đầu tư công: Không thể để dòng tiền “đứng ngoài” nền kinh tế

(TBTCO) - Hơn 1,07 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 đã được bố trí, nhưng vẫn còn một phần chưa được các bộ, ngành, địa phương phân bổ chi tiết. Khi áp lực tăng trưởng ngày càng rõ, việc giao hết vốn không còn là câu chuyện tiến độ, mà là yêu cầu trực tiếp để đưa nguồn lực vào vận hành.
Việt Nam - Hàn Quốc nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ

Việt Nam - Hàn Quốc nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ

(TBTCO) - Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì chỉ đạo diễn đàn, cùng với sự tham dự của hơn 500 đại biểu từ cả hai quốc gia.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị K-SURE Jang Youngjin

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị K-SURE Jang Youngjin

(TBTCO) - Ngày 23/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã có buổi tiếp đoàn công tác của Tổng công ty Bảo hiểm Thương mại Hàn Quốc (K-Sure), do ông Jang Youngjin - Chủ tịch Hội đồng quản trị K-Sure làm trưởng đoàn; và tiếp lãnh đạo Ngân hàng JP Morgan.
Tìm giải pháp thúc đẩy Xếp hạng tín nhiệm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030

Tìm giải pháp thúc đẩy Xếp hạng tín nhiệm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030

(TBTCO) - Hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam theo thang điểm của Tổ chức S&P và Fitch chỉ còn cách định mức “Đầu tư” 1 bậc; theo thang điểm của Tổ chức Moody’s cách định mức “Đầu tư” 2 bậc, đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu đạt định mức “Đầu tư” đề ra tại Đề án.
Hoàn thiện khuôn khổ quyết toán ngân sách: Tăng phân cấp, siết trách nhiệm

Hoàn thiện khuôn khổ quyết toán ngân sách: Tăng phân cấp, siết trách nhiệm

(TBTCO) - Trong bối cảnh Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 chính thức có hiệu lực từ năm ngân sách 2026, việc hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt trong lĩnh vực quyết toán ngân sách nhà nước đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Dự thảo Thông tư quy định xét duyệt, kiểm tra và tổng hợp quyết toán NSNN năm được Bộ Tài chính xây dựng nhằm cụ thể hóa các quy định mới, đồng thời tạo nền tảng pháp lý đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống.
Infographics: Bộ Tài chính công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

Infographics: Bộ Tài chính công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026, nhằm tăng cường minh bạch thông tin nợ công; gắn kết minh bạch nợ công với Xếp hạng tín nhiệm quốc gia; hiện thực hóa mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026 - 2030.
Linh hoạt điều hành giá, giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát

Linh hoạt điều hành giá, giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát

(TBTCO) - Trước áp lực gia tăng từ giá năng lượng và biến động thị trường quốc tế, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá yêu cầu từ nay đến cuối năm tiếp tục kiểm soát chặt mặt bằng giá, bảo đảm cân đối cung - cầu và giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hạ tầng bứt tốc, bất động sản khu vực Làng Đại học tăng sức hút

Hạ tầng bứt tốc, bất động sản khu vực Làng Đại học tăng sức hút

Giải ngân đầu tư công đạt 12,6% kế hoạch, gỡ điểm nghẽn "mở khóa" hơn 1 triệu tỷ đồng

Giải ngân đầu tư công đạt 12,6% kế hoạch, gỡ điểm nghẽn "mở khóa" hơn 1 triệu tỷ đồng

Giá lúa mì dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường

Giá lúa mì dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường

Infographics: 48.139 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Infographics: 48.139 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Diễn đàn năng lượng - môi trường 2026: Từ đối thoại đến hành động chuyển đổi xanh

Diễn đàn năng lượng - môi trường 2026: Từ đối thoại đến hành động chuyển đổi xanh

Hoàn thiện “lá chắn” dữ liệu cho thị trường tài chính số

Hoàn thiện “lá chắn” dữ liệu cho thị trường tài chính số

Chính phủ được quyết định ngưỡng doanh thu miễn thuế, dự kiến 1 tỷ đồng/năm

Chính phủ được quyết định ngưỡng doanh thu miễn thuế, dự kiến 1 tỷ đồng/năm

Hải quan khu vực XIV gỡ vướng quy định mới, làm rõ cách áp dụng để doanh nghiệp giảm rủi ro

Hải quan khu vực XIV gỡ vướng quy định mới, làm rõ cách áp dụng để doanh nghiệp giảm rủi ro

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giai đoạn 2026 - 2030: Chi đầu tư tăng 2,4 lần, bội chi bình quân 5% GDP

Giai đoạn 2026 - 2030: Chi đầu tư tăng 2,4 lần, bội chi bình quân 5% GDP

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng