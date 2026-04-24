Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024

Bổ sung 13.760 tỷ đồng vào dự toán thu ngân sách năm 2024

Tại Nghị quyết này, Quốc hội quyết nghị bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 số tiền là 13.760 tỷ đồng, bao gồm tăng thu ngân sách trung ương là 3.408 tỷ đồng, tăng thu ngân sách địa phương là 10.352 tỷ đồng.

Về việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách, Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, giúp ổn định kinh tế vĩ mô và khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai. Nhờ đó, các chỉ tiêu nợ công và nợ Chính phủ đều được kiểm soát tốt, giảm so với năm trước và thấp hơn mức trần cũng như ngưỡng cảnh báo được Quốc hội cho phép. Cụ thể, dư nợ công đạt 34,02% GDP, dư nợ Chính phủ đạt 31,76% GDP, góp phần củng cố an ninh tài chính, tín nhiệm quốc gia.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Đức Thanh

Bên cạnh kết quả đạt được, Quốc hội cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: Lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước chưa sát thực tế; một số Bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ, giao dự toán chậm, kéo dài; giải ngân chi đầu tư phát triển, chi chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; quy mô chi chuyển nguồn tiếp tục tăng; việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

Tại Điều 3 của Nghị quyết, Quốc hội chính thức phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 với các số liệu cụ thể gồm:

Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 3.402.379 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2023 chuyển sang năm 2024, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2023, thu từ quỹ dự trữ tài chính.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 3.587.655 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2024 sang năm 2025.

Bội chi ngân sách nhà nước là 323.308 tỷ đồng, bằng 2,8% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước (để bù đắp bội chi và trả nợ gốc) là 611.200 tỷ đồng.

Siết chặt kỷ luật tài chính, làm rõ trách nhiệm sai phạm

Sau khi được phê chuẩn, Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách năm 2024 theo đúng quy định pháp luật; đồng thời chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ để tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính trong năm 2026.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể, cá nhân không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đi cùng với đó là nâng cao chất lượng lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước bảo đảm đúng yêu cầu và sát khả năng thực hiện; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước. Quan tâm, chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, lập, phân bổ, giao dự toán, tổ chức, triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng năm; công tác thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán các chương trình, dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

“Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, cụ thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước”, Nghị quyết nêu rõ.