Linh hoạt điều hành giá, giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát

Các kịch bản lạm phát được dự báo ở mức cao hơn, có thể lên tới 5,5%

Sáng ngày 23/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về tổng kết công tác quản lý, điều hành giá quý I năm 2026, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm 2026.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã báo cáo công tác quản lý, điều hành giá quý I năm 2026, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm 2026.

Đại diện các bộ, ngành (Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo…) đã thống nhất với nội dung đánh giá, nhận định và các giải pháp nêu trong báo cáo của Bộ Tài chính; khẳng định Ban Chỉ đạo điều hành giá đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong quý I/2026, công tác quản lý, điều hành giá đã đạt mục tiêu đề ra.

Trên cơ sở phân tích các yếu tố tác động từ trong nước và thế giới, đại diện các bộ, ngành đã phát biểu cụ thể về các nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành giá nói chung và điều hành giá một số hàng hóa, dịch vụ cụ thể trong thời gian tới như: Xăng dầu; điện; dịch vụ y tế; tín dụng, giá vật liệu xây dựng; giá bất động sản… Từ đó, các bộ, ngành đề xuất các giải pháp để đảm bảo cân đối cung cầu, quản lý, điều hành giá linh hoạt, hiệu quả.

Bà Mai Thị Thu Vân - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mạnh Tuấn

Phát biểu tại cuộc họp, bà Mai Thị Thu Vân - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhận xét, báo cáo của Bộ Tài chính đã phản ánh khá đầy đủ tình hình, chỉ ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp tương đối sát thực tế; các ý kiến phát biểu của các bộ, ngành cũng cơ bản thống nhất với đánh giá chung.

Bà Vân đánh giá, năm 2026 mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Tuy nhiên, tăng trưởng cao sẽ kéo theo áp lực đối với lạm phát. Quốc hội đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4-4,5%, nhưng trên thực tế có thể dao động trong khoảng 4 - 5%.

Trong những năm trước, lạm phát được kiểm soát khá tốt. Tuy nhiên, với bối cảnh hiện nay, các kịch bản lạm phát năm 2026 được dự báo ở mức cao hơn, khoảng 4,5%, 5% và có thể lên tới 5,5%. Do đó, yêu cầu kiểm soát lạm phát là đặc biệt quan trọng. Nếu tăng trưởng cao nhưng không kiểm soát được lạm phát thì hiệu quả kinh tế sẽ bị vô hiệu hóa. Vì vậy, bà Vân đề nghị Bộ Tài chính với vai trò cơ quan thường trực tiếp tục theo dõi sát tình hình, kịp thời báo cáo Chính phủ...

Chủ động, linh hoạt trong điều hành giá

Phát biểu kết luận cuộc họp, ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt của các bộ, ngành trong quản lý, điều hành giá trong quý I/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, trong năm 2026, đặc biệt là giai đoạn đầu năm, Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là các yếu tố từ bên ngoài như giá năng lượng tăng cao và áp lực từ thị trường quốc tế. Tuy nhiên, công tác điều hành của Chính phủ và các bộ, ngành đã đạt được các mục tiêu đề ra, tiếp tục duy trì được kết quả tích cực.

Về giải pháp điều hành, trong những tháng còn lại của năm 2026, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, vận dụng hiệu quả kinh nghiệm điều hành, đặc biệt là khả năng ứng phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Mạnh Tuấn

Để thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành giá từ nay đến cuối năm 2026, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành cần chủ động, linh hoạt trong quản lý và điều hành giá; tăng cường theo dõi, phân tích diễn biến cung - cầu và giá cả các mặt hàng thiết yếu. Qua đó, kịp thời có biện pháp quản lý phù hợp, tránh tình trạng trục lợi, nhất là ở các lĩnh vực chịu tác động trực tiếp từ chi phí nhiên liệu như vận tải, logistics, vật liệu xây dựng và lương thực, thực phẩm.

Đối với những mặt hàng, dịch vụ đã tăng giá do yếu tố chi phí đầu vào, khi các yếu tố này giảm, cần tăng cường giám sát, yêu cầu điều chỉnh giá phù hợp. Các bộ, ngành cần chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định về kê khai, niêm yết giá theo quy định; không lợi dụng biến động chi phí để tăng giá bất hợp lý.

Đặc biệt, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá yêu cầu cần chú trọng các giải pháp bảo đảm cân đối cung - cầu, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm và nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Chủ động điều tiết nguồn cung giữa các vùng, địa phương và hài hòa giữa nhu cầu trong nước với xuất khẩu nhằm ổn định giá cả thị trường.

Đồng thời, đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy phong trào sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam. Phó Thủ tướng lưu ý, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần chủ động triển khai các chương trình bình ổn thị trường phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần kiểm soát giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Song song với đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát thị trường, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá hoặc vi phạm pháp luật về giá, các trường hợp không kịp thời điều chỉnh giảm giá đối với các mặt hàng có chi phí đầu vào đã được điều chỉnh giảm theo giá thế giới; kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới nhằm hưởng chênh lệch giá.

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo về tổng kết công tác quản lý, điều hành giá quý I năm 2026, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm 2026 diễn ra sáng 23/4. Ảnh: Mạnh Tuấn

Điều hành giá gắn với kiểm soát lạm phát

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về giá theo quy định của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn. Chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, có giải pháp điều hành phù hợp đối với các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân như: lương thực, thực phẩm, điện, vật liệu xây dựng, giáo dục, y tế. Đồng thời theo dõi chặt chẽ biến động các nhóm hàng có tác động gián tiếp như vàng, ngoại tệ, bất động sản.

Đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá hoặc có lộ trình điều chỉnh, ông Nguyễn Văn Thắng lưu ý cần đánh giá kỹ yếu tố chi phí và tác động đến mặt bằng giá tại địa phương nói riêng, cả nước nói chung, tránh tăng giá khi chưa đủ điều kiện. Việc điều chỉnh giá cần cân nhắc kỹ về thời điểm và mức độ; trong trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh theo lộ trình để giảm tác động đến lạm phát.

Các bộ, ngành, địa phương yêu cầu doanh nghiệp kiểm soát chi phí đầu vào, tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động và chia sẻ lợi ích hài hòa giữa nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng; kịp thời giảm giá bán khi chi phí đầu vào giảm.

“Trường hợp cần thiết bắt buộc phải điều chỉnh cần cân nhắc kỹ thời điểm và mức độ điều chỉnh giá nhằm góp phần ổn định mặt bằng giá cả thị trường và kiểm soát lạm phát mục tiêu” - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng lưu ý.