Thuế - Hải quan

Hoàn thành đàm phán vòng 2 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và An-ba-ni

Tin và ảnh: Gia Khánh

Tin và ảnh: Gia Khánh

09:07 | 08/06/2026
(TBTCO) - Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và An-ba-ni sau khi được ký kết sẽ góp phần tạo môi trường pháp lý về thuế rõ ràng, ổn định và minh bạch hơn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp của hai nước.
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Theo kế hoạch đã được thống nhất giữa hai bên, vòng 2 đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và An-ba-ni đã được tiến hành từ ngày 2/6/2026 đến ngày 4/6/2026 tại Tirana, An-ba-ni.

Hoàn thành đàm phán vòng 2 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và An-ba-ni

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh và bà Zarina Taja ký biên bản ghi nhớ dự thảo Hiệp định tại vòng đàm phán thứ hai.

Đoàn đàm phán phía Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh làm Trưởng đoàn; đoàn đàm phán phía An-ba-ni do bà Zarina Taja - Cục trưởng Cục Thuế trực thu, Bộ Tài chính An-ba-ni làm Trưởng đoàn.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được tại vòng đàm phán đầu tiên, hai đoàn đàm phán đã tiếp tục rà soát, trao đổi và thảo luận về các điều khoản còn chưa thống nhất trong dự thảo Hiệp định. Quá trình đàm phán diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, thẳng thắn, xây dựng và trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau, phù hợp với mục tiêu chung là sớm hoàn thiện toàn bộ dự thảo Hiệp định.

Tại vòng đàm phán lần này, hai bên đã tập trung trao đổi về các nội dung kỹ thuật còn khác biệt, làm rõ quan điểm của mỗi bên và cùng tìm kiếm phương án xử lý phù hợp, bảo đảm cân bằng lợi ích, phù hợp với chính sách thuế của mỗi nước và thông lệ quốc tế. Với tinh thần hợp tác và nỗ lực của cả hai đoàn, hai bên đã thống nhất được toàn bộ nội dung dự thảo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và An-ba-ni ở cấp kỹ thuật.

Hoàn thành đàm phán vòng 2 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và An-ba-ni
Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh và bà Zarina Taja cùng các thành viên Đoàn công tác của Cục Thuế hai nước.

Việc thống nhất toàn bộ dự thảo Hiệp định tại vòng đàm phán thứ hai là kết quả quan trọng, thể hiện thiện chí, tinh thần hợp tác và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả hai bên. Kết quả này tạo cơ sở để Việt Nam và An-ba-ni tiếp tục triển khai các thủ tục nội bộ cần thiết theo quy định của mỗi nước, hướng tới việc ký kết Hiệp định trong thời gian tới.

Việt Nam và An-ba-ni thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/2/1950. Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã được duy trì và phát triển trong nhiều thập kỷ qua.

Năm 2025, hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là dấu mốc quan trọng để tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Trong bối cảnh hai nước đều mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế và mở rộng khuôn khổ pháp lý phục vụ thương mại, đầu tư song phương, việc thống nhất dự thảo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và An-ba-ni có ý nghĩa quan trọng. Hiệp định sau khi được ký kết sẽ góp phần tạo môi trường pháp lý về thuế rõ ràng, ổn định và minh bạch hơn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp của hai nước; đồng thời hỗ trợ công tác quản lý thuế, phòng chống trốn thuế và tránh thuế xuyên biên giới.

Với kết quả đạt được tại vòng đàm phán thứ hai, hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết, hướng tới việc ký kết Hiệp định trong thời gian tới, qua đó góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và An-ba-ni./.

Tin và ảnh: Gia Khánh
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