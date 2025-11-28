Việt Nam và Angola ký Biên bản đàm phán vòng 1 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

(TBTCO) - Sáng ngày 28/11, tại trụ sở Cục Thuế, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh và bà Faustina Marisa Cardoso Neto - Trưởng đoàn đàm phán Angola đã chính thức ký Biên bản đàm phán vòng 1 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Angola. Đây là kết quả sau 3 ngày làm việc tích cực, từ 25 - 27/11 tại Hà Nội.

Đoàn đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Đoàn đàm phán của Angola đã hoàn thành vòng đàm phán thứ nhất trong bầu không khí hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

Trong khuôn khổ đàm phán, hai bên đã rà soát toàn bộ các điều khoản dự thảo Hiệp định thuế, trao đổi sâu về các nội dung kỹ thuật, cách tiếp cận chính sách thuế quốc tế, cũng như những vấn đề cần thiết nhằm đảm bảo Hiệp định khi ký kết sẽ phù hợp với thông lệ quốc tế và tương thích với pháp luật của mỗi nước.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh và bà Faustina Marisa Cardoso Neto - Trưởng đoàn đàm phán Angola ký Hiệp định.

Tất cả các điều khoản trong dự thảo Hiệp định đã được hai đoàn thảo luận, nhiều nội dung đạt được đồng thuận cao. Đối với một số vấn đề chưa thống nhất, hai bên thống nhất tiếp tục đưa vào ngoặc vuông để nghiên cứu thêm và sẽ tiếp tục trao đổi tại vòng đàm phán tiếp theo.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh, Trưởng đoàn đàm phán phía Việt Nam đánh giá cao tinh thần thiện chí và hợp tác chặt chẽ của đoàn Angola. Ông nhấn mạnh, kết quả vòng đàm phán thứ nhất đã tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy tiến độ xây dựng Hiệp định, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thuế giữa hai quốc gia, qua đó hỗ trợ thúc đẩy thương mại - đầu tư song phương trong thời gian tới.

“Trong ba ngày làm việc, hai đoàn đã thể hiện tinh thần hợp tác rất chuyên nghiệp, cầu thị và trách nhiệm. Tôi đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự tham gia tích cực của đoàn Angola trong từng phiên thảo luận” - Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh.

Đại diện phía Angola, bà Faustina Marisa Cardoso Neto - Trưởng đoàn đàm phán Angola, bày tỏ sự trân trọng đối với sự chuẩn bị chu đáo và hợp tác hiệu quả từ phía Việt Nam. Bà khẳng định Angola coi việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam là bước đi quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy gắn kết kinh tế và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Kết quả của vòng đàm phán này không chỉ thể hiện quyết tâm chung nhằm tăng cường hợp tác kinh tế - thuế giữa Việt Nam và Angola, mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới Hiệp định thuế song phương của Việt Nam, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng./.

Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tiến hành vòng đàm phán thứ hai tại Angola và tiến tới ký kết chính thức Hiệp định./.