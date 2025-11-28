(TBTCO) - Trước những thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung trong thời gian gần đây, Thuế TP. Hải Phòng đã phát động phong trào quyên góp, ủng hộ nhằm sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng bị ảnh hưởng.

Buổi lễ phát động diễn ra trong không khí trang nghiêm, cùng tinh thần tương thân tương ái. Tham dự có Ban Lãnh đạo Thuế thành phố cùng lãnh đạo các Phòng trực thuộc. Tại chương trình, mỗi cá nhân, tập thể tự nguyện đóng góp bằng nhiều hình thức như ủng hộ tiền mặt, nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu, nhằm kịp thời chuyển đến người dân trong vùng bão lũ.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế thành phố khẳng định, việc chung tay hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng do thiên tai không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là truyền thống tốt đẹp đã được toàn ngành Thuế duy trì nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng chủ trì lễ phát động.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương, Bộ Tài chính, Cục Thuế, ngành Thuế TP. Hải Phòng mong muốn góp phần sẻ chia mất mát, giúp các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão, lũ ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, từng bước vượt qua khó khăn.

Ngay sau lễ phát động, nhiều đơn vị thuộc Thuế thành phố đã tích cực tham gia, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự chung sức đồng lòng của tập thể. Văn phòng Thuế TP. Hải Phòng cũng sẽ tiếp tục duy trì tiếp nhận đóng góp trong thời gian tới, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng chuyển kinh phí ủng hộ đến đúng nơi, đúng đối tượng cần hỗ trợ.

Cán bộ, công chức Thuế TP. Hải Phòng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại các tỉnh miền Trung.

Chương trình không chỉ lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong toàn ngành, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, công chức Thuế TP. Hải Phòng đối với đồng bào cả nước./.