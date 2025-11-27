Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại, giải đáp chính sách thuế với doanh nghiệp FDI

(TBTCO) - Thuế tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến và đối đối thoại, giải đáp chính sách thuế nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nắm bắt đầy đủ, kịp thời chính sách, thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi trong việc thực thi chính sách, pháp luật về thuế, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển.

Công chức Thuế tỉnh Phú Thọ giới thiệu, phổ biến nhiều chính sách thuế mới đến doanh nghiệp.

Tại hội nghị, công chức Thuế tỉnh Phú Thọ đã giới thiệu, phổ biến nhiều chính sách thuế mới, như: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025; Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2025; Nghị định số 181/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, công chức thuế cũng hướng dẫn chi tiết các doanh nghiệp FDI về quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế thu nhập cá nhân, công tác kê khai, nộp thuế, cũng như quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định. Những nội dung này giúp đội ngũ kế toán thuế tại các doanh nghiệp FDI nắm bắt đầy đủ, kịp thời các chính sách mới, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đại diện doanh nghiệp tham gia đối thoại với cơ quan thuế.

Trong phần đối thoại, các nội dung được doanh nghiệp FDI quan tâm tập trung chủ yếu vào quy định về khấu trừ, hoàn thuế, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, xử lý hóa đơn... Những nội dung này đã được lãnh đạo và công chức thuế giải đáp thấu đáo. Qua đối thoại, nhiều băn khoăn, vướng mắc của doanh nghiệp FDI trong quá trình áp dụng chính sách thuế đã được tháo gỡ, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Việt Hải - Phó trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ cho rằng, những câu hỏi nêu ra tại hội nghị, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao của doanh nghiệp đối với việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Trong thời gian tới và bất kỳ khi nào cần, Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục kết nối, tương tác với doanh nghiệp theo những cách thức khác nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ, cùng thực hiện tốt pháp luật thuế.

Thuế tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ tiếp tục tổ chức thêm các hội nghị trong thời gian tới, sẵn sàng hỗ trợ tận tình, trách nhiệm đối với doanh nghiệp. Thuế tỉnh Phú Thọ cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp FDI tham gia đề xuất, góp ý, hiến kế để cơ chế chính sách thuế ngày càng được hoàn thiện, phục vụ tốt hơn doanh nghiệp cũng như phục vụ công tác quản lý thuế được rõ ràng, minh bạch, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế./.