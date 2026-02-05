Hải quan khu vực X: Tạo thuận lợi thương mại, tạo dư địa tăng thu ngân sách

(TBTCO) - Bước vào năm 2026, Hải quan khu vực X đã chủ động triển khai nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vừa siết chặt kỷ cương thu ngân sách. Kết quả tích cực trong tháng 1/2026 đang tạo nền tảng quan trọng để đơn vị phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu pháp lệnh 18.506 tỷ đồng được giao.

Thu ngân sách đạt hơn 1.300 tỷ đồng ngay trong tháng đầu

Có mặt tại Chi cục Hải quan khu vực X, trao đổi với phóng viên, ông Dương Minh Đức - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực X cho hay, ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Hải quan khu vực X nhanh chóng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyên môn theo phương châm “chủ động, kỷ cương, hiệu quả”. Hoạt động thông quan tại các cửa khẩu, cảng biển trên địa bàn được duy trì thông suốt, không để xảy ra ách tắc hay gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu.

Từ đầu năm đến nay, có 319 doanh nghiệp thực hiện thủ tục thường xuyên tại Chi cục, số lượng tăng đều qua các tuần. Trong đó, Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa tiếp tục là địa bàn trọng điểm với 221 doanh nghiệp, nhiều nhất toàn Chi cục. Con số này cho thấy niềm tin ngày càng rõ nét của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường thông quan nhanh chóng, minh bạch mà Hải quan khu vực X đang xây dựng.

Cán bộ Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hoá xử lý tờ khai cho doanh nghiệp trên hệ thống thông quan tự động. Ảnh: Hải Anh

Về kim ngạch xuất nhập khẩu, toàn Chi cục đạt 1,37 tỷ USD. Khu vực cảng biển, đặc biệt là cảng Nghi Sơn và cảng Thanh Hóa, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng, đóng góp chủ lực vào tổng kim ngạch và nguồn thu ngân sách nhà nước.

Cùng với hàng hóa, hoạt động xuất nhập cảnh phương tiện và hành khách diễn ra ổn định, với hơn 20.000 lượt hành khách qua địa bàn từ đầu năm đến nay, phản ánh nhịp độ giao thương tiếp tục được duy trì thông suốt, doanh nghiệp được hưởng lợi.

Một điểm sáng nổi bật trong tháng đầu năm là kết quả phân luồng tờ khai. Tỷ lệ luồng xanh đạt 82,7%, cao hơn mục tiêu tại Đề án giảm tỷ lệ kiểm tra theo chỉ đạo của Cục Hải quan, trong khi luồng đỏ chỉ chiếm 2,2%. Việc áp dụng hiệu quả quản lý rủi ro giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Thực hiện hải quan số, thông quan tập trung Trong năm 2026, Hải quan khu vực X đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai hải quan số, ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp, qua đó nuôi dưỡng và mở rộng nguồn thu bền vững. Đơn vị cũng chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai Đề án Thông quan tập trung, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý và thu ngân sách trong trung, dài hạn.

Cảm nhận sự đổi mới trong tạo thuận lợi thương mại ở Hải quan khu vực X, ông Lê Anh Tuấn - đại diện Công ty TNHH YOTSUBA Việt Nam chia sẻ, từ khi cơ quan hải quan triển hệ thống thông quan tự động, phối hợp thu thuế 24/7, thông quan ngay hàng hoá đã giúp doanh nghiệp giảm chi phí giấy tờ, giao dịch trực tiếp. Doanh nghiệp có thể khai báo hải quan mọi nơi mọi lúc, 100% tờ khai của doanh nghiệp được xử ký trên môi trường điện tử.

"Doanh nghiệp hy vọng việc thực hiện hải quan số, hải quan thông minh đã và đang được ngành Hải quan giới thiệu sẽ mang lại lợi ích thiết thực hơn, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh" - ông Lê Anh Tuấn nói.

Với sự chủ động nêu trên, đã giúp số thu ngân sách nhà nước của đơn vị ngay trong tháng 1/2026 đạt 1.314,7 tỷ đồng, tương đương 7,1% chỉ tiêu pháp lệnh. Trong đó, Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn tiếp tục là trụ cột với số thu lũy kế hơn 1.229 tỷ đồng, khẳng định vai trò then chốt của Khu kinh tế Nghi Sơn trong cơ cấu nguồn thu.

Những kết quả này là sự tiếp nối nền tảng cải cách, hiện đại hóa được triển khai quyết liệt trong năm 2025, với 100% thủ tục hải quan thực hiện trên môi trường điện tử, vận hành hiệu quả nộp thuế điện tử 24/7 và dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình. Kết quả tích cực trong tháng 1/2026 đang tạo nền tảng quan trọng để đơn vị phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu pháp lệnh 18.506 tỷ đồng được giao.

Chủ động nuôi dưỡng nguồn thu, quyết tâm chinh phục mốc 18.506 tỷ đồng

Năm 2026, Hải quan khu vực X được giao chỉ tiêu thu ngân sách 18.506 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Đây là thách thức lớn trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro, chính sách thương mại quốc tế liên tục điều chỉnh, trong khi yêu cầu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ngày càng cao.

Trao đổi với phóng viên về giải pháp của năm 2026, ông Dương Minh Đức nhấn mạnh: “Giải pháp then chốt để hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu pháp lệnh năm 2026 là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, chuyển đổi số, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, qua đó nuôi dưỡng và mở rộng nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước”.

Theo đó, Chi cục tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục không còn phù hợp, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ theo hướng đồng bộ, minh bạch, thống nhất. Hải quan số và ứng dụng dữ liệu số được xác định là giải pháp xuyên suốt nhằm rút ngắn thời gian thông quan, giảm tiếp xúc trực tiếp, nâng cao tính công khai.

Một trọng tâm quan trọng là triển khai hiệu quả Đề án giảm tỷ lệ kiểm tra theo Quyết định số 779/QĐ-CHQ. Chi cục sẽ đẩy mạnh quản lý rủi ro, cập nhật tiêu chí phân luồng, bảo đảm phân loại đúng đối tượng, đúng mức độ rủi ro; các doanh nghiệp tuân thủ tốt sẽ tiếp tục được ưu tiên luồng xanh.

Cùng với đó, Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan được triển khai theo hướng thực chất, gắn tuân thủ với cơ chế hỗ trợ, ưu tiên cụ thể. Thông qua đối thoại, hỗ trợ thường xuyên, Hải quan khu vực X hướng tới mục tiêu vừa tạo thuận lợi tối đa cho xuất nhập khẩu, vừa bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Trong năm 2026, đơn vị cũng chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai mô hình thông quan tập trung, từ rà soát hạ tầng, bố trí nhân lực đến đào tạo kỹ năng số cho công chức, bảo đảm quá trình chuyển đổi không làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các giải pháp chống thất thu ngân sách được triển khai quyết liệt, trọng tâm là kiểm tra trị giá, xuất xứ, tăng cường kiểm tra sau thông quan đối với doanh nghiệp, mặt hàng rủi ro cao; đồng thời đôn đốc thu hồi nợ thuế, không để phát sinh nợ mới. Song song với quản lý, Chi cục tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động doanh nghiệp đưa hàng hóa về làm thủ tục, qua đó mở rộng nguồn thu bền vững.

Với quyết tâm cao, cách làm bài bản và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Hải quan khu vực X đang tạo thế và lực mới, hướng tới mục tiêu thu đúng, thu đủ, tạo thuận lợi tối đa cho thương mại và hoàn thành, vượt chỉ tiêu pháp lệnh năm 2026.