Gần 14.000 hộ dân ở Lâm Đồng đã nhận hơn 701 tấn gạo dự trữ quốc gia dịp Tết Bính Ngọ

(TBTCO) - Trong 3 ngày (3/2 - 5/2/2026), Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII đã hoàn thành trước hạn xuất cấp, vận chuyển, bàn giao gần 1.118 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 17.995 hộ dân (với 62.766 nhân khẩu) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Giáp hạt đầu năm 2026.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII cho biết, thực hiện Quyết định số 42/QĐ-CDT của Cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 29/1/2026 phân bổ 1.117,965 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII xuất cấp hơn 1.117,9 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026. Ảnh: Hồng Nga

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII đã giao nhiệm vụ xuất kho cho 3 điểm kho, trong đó: Điểm kho ĐK7.KV13 (Kho Lâm Đồng) là 194,205 tấn gạo; Điểm kho ĐK10.KV13 (Kho Đắk Nông) là 537,99 tấn gạo và Điểm kho ĐK12.KV13 (Kho Hàm Thuận Bắc) là 385,77 tấn gạo, vận chuyển và giao cho 51 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng để hỗ trợ 13.921 hộ dân (với 46.746 nhân khẩu) nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hỗ trợ 4.074 hộ dân (với 16.020 nhân khẩu) dịp giáp hạt đầu năm 2026.

Trong 3 ngày (3/2 - 5/2/2026) Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII đã hoàn thành trước hạn xuất cấp, vận chuyển và giao nhận hơn 1.117,9 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho (đợt 1) năm 2025 cho UBND tỉnh Lâm Đồng để hỗ trợ nhân dân: dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 hơn 701,19 tấn gạo; dịp giáp hạt đầu năm 2026 hơn 416,77 tấn gạo.

Gạo dự trữ quốc gia được vận chuyển, bàn gia tại Lâm Đồng. Ảnh: Hồng Nga

Theo Chi cục trưởng Nguyễn Văn Khoa, quá trình tổ chức xuất cấp và giao nhận gạo cứu trợ gặp không ít khó khăn như: thời gian giao nhận gấp rút, địa bàn tiếp nhận trải rộng, số lượng điểm giao nhận lớn. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước; cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành tỉnh Lâm Đồng và tinh thần đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII, đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp đảm bảo về số lượng và chất lượng, để địa phương kịp thời phân bổ cho người dân đón Tết Nguyên đán no ấm.

Người dân nhận gạo dự trữ quốc gia. Ảnh: Hồng Nga

Công tác kiểm tra chất lượng, số lượng gạo, hồ sơ thủ tục được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm gạo giao đến địa phương đúng chủng loại, đủ số lượng, kịp thời và an toàn theo đúng quy định.