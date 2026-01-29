Hoàn thành xuất cấp hơn 810 tấn gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Cao Bằng dịp Tết Nguyên đán 2026

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI:

(TBTCO) - Từ ngày 26/1 - 29/1/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI đã hoàn thành xuất cấp (không thu tiền), vận chuyển, bàn giao hơn 810 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho (đợt 1) năm 2025 cho tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ 54.018 người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo ông Phạm Việt Hà - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI, triển khai Quyết định số 818/QĐ-CDT của Cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị đã chủ động liên hệ với UBND tỉnh Cao Bằng sớm ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 7/1/2026 về việc tiếp nhận, phân bổ 810,27 tấn gạo dự trữ quốc gia đến 56 xã, phường của tỉnh Cao Bằng, để hỗ trợ 12.979 hộ dân (với 54.018 nhân khẩu), với thời gian tiếp nhận và phân bổ trước ngày 30/1/2026.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI xuất cấp, bàn giao gạo dự trữ quốc gia kịp thời, tiếp thêm động lực để nhân dân tỉnh Cao Bằng vượt qua khó khăn, yên tâm vui xuân, đón Tết. Ảnh: Nguyễn Văn Quang

Trên cơ sở quyết định phân bổ của UBND tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI đã giao nhiệm vụ cho giao điểm kho ĐK14.KV6 (kho Lim) xuất 250 tấn gạo và Điểm kho ĐK18.KV6 (kho Việt Yên) xuất 560,27 tấn gạo; đồng thời thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu bốc xếp, vận chuyển theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, tiến hành lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho.

Song song đó, đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, kho tàng, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tỉnh Cao Bằng để lập kế hoạch, phương án và thống nhất thời gian cụ thể, địa điểm (tại trung tâm 56 xã, phường) để đảm bảo việc xuất cấp gạo dự trữ quốc đúng thời gian, tiến độ.

Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nỗ lực và sự chuẩn bị chu đáo của các cán bộ công chức Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI, chỉ trong thời gian 4 ngày (từ ngày 26 - 29/1/2026), đơn vị đã phối hợp với Sở Y tế, Phòng Văn hóa xã hội của các xã, phường tổ chức giao nhận đủ số lượng, đảm bảo chất lượng đối với toàn bộ 810,27 tấn gạo dự trữ quốc gia đến tận tay người dân.

Chia sẻ về một số khó khăn trong công tác xuất cấp, theo ông Nguyễn Văn Quang - Phó trưởng điểm kho ĐK18.KV6, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI cho biết, do việc vận chuyển, giao gạo tới trung tâm các xã, phường theo mô hình chính quyền 2 cấp nên số lượng điểm giao nhận rất lớn, mỗi địa điểm có số lượng gạo ít nên một xe gạo phải giao ở rất nhiều nơi.

Mặt khác, đặc thù tỉnh Cao Bằng có diện tích tự nhiên chủ yếu là đồi núi, địa hình khá phức tạp, bị chia cắt bởi nhiều dãy núi cao có độ dốc lớn nên thời gian vận chuyển gạo đến các xã kéo dài nhất là trong thời gian vận chuyển, giao nhận thời tiết chuyển lạnh và rét đậm.

Gạo được vận chuyển, bốc xếp tại địa điểm tiếp nhận. Ảnh: Nguyễn Văn Quang

Việc hỗ trợ gạo vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đời sống người dân gặp khó khăn về lương thực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI rất vinh dự khi thực hiện nhiệm vụ mang niềm vui đến cho người dân nghèo bằng những hạt gạo nghĩa tình từ chính sách an sinh xã hội đậm tính nhân văn, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, tạo động lực để người dân nỗ lực vượt khó, xây dựng cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương và tin tưởng vào sự Lãnh đạo của Đảng, Nhà nước - Chi Cục trưởng Phạm Việt Hà bày tỏ./.