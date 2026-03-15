Hơn 71% cử tri cả nước đã bỏ phiếu trước 12 giờ ngày 15/3

(TBTCO) - Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, tính đến 12 giờ ngày 15/3, số cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đạt 71,59% tổng số cử tri.

Trong đó, một số địa phương có tỷ lệ đi bầu cao như: Lào Cai: 91,95%; Hà Tĩnh: 91,72%; Lai Châu: 89,90%; Điện Biên: 87,18%.

Cử tri bỏ phiếu tại một khu vực bầu cử tại Hà Nội. Ảnh: Đức Thanh

Một số địa phương có nhiều khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100% như: Đặc khu Bạch Long Vĩ, TP. Hải Phòng; Tuyên Quang (27/124 xã); Lai Châu (5 xã); Hà Nội (60 khu vực bỏ phiếu); Gia Lai (420/2.179 khu vực bỏ phiếu); Bắc Ninh (441/2.765 khu vực bỏ phiếu).

Theo các địa phương, đến thời điểm báo cáo, tình hình giao thông cơ bản thông suốt, không xảy ra ách tắc hoặc sự cố ảnh hưởng đến việc đi lại của cử tri và việc tổ chức bầu cử; hệ thống thông tin liên lạc được bảo đảm; việc tổng hợp số liệu và chế độ báo cáo được duy trì thường xuyên, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Không khí ngày bầu cử diễn ra sôi nổi. Nhân dân tin tưởng vào năng lực, phẩm chất của các ứng cử viên đã được giới thiệu, đồng thời tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.