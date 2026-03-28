Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031

Diệu Hoa

13:22 | 28/03/2026
(TBTCO) - Cùng cả nước, Hà Nội đã tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn; thể hiện rõ trách nhiệm, kỷ cương và năng lực tổ chức của hệ thống chính trị Thủ đô.
Hà Nội: Bầu cử dân chủ, bình đẳng và đúng pháp luật

Sáng 28/3, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết nghị công tác nhân sự và xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, đây không chỉ là kỳ họp đầu tiên của HĐND thành phố sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, mà còn là dấu mốc mở đầu cho một nhiệm kỳ mới của cơ quan dân cử Thủ đô, trước những yêu cầu phát triển ngày càng cao của Hà Nội.

Bà Phùng Thị Hồng Hà cho biết, cùng với cả nước, TP. Hà Nội đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với tinh thần chủ động, bài bản, dân chủ, đúng luật, an toàn và thực chất, công tác bầu cử trên địa bàn thành phố được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị, truyền thống kỷ cương và năng lực tổ chức của hệ thống chính trị Thủ đô.

Kết quả, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,57%, ở mức rất cao. Thành phố đã bầu đúng, bầu đủ 32 đại biểu Quốc hội, 125 đại biểu HĐND thành phố; cấp xã bầu được 3.160 đại biểu HĐND, bảo đảm cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn, không có đơn vị nào bầu lại, bầu thêm.

Hà Nội bầu đủ 125 đại biểu HĐND thành phố khóa XVII nhiệm kỳ 2026-2031
Quang cảnh cuộc họp.

Tại kỳ họp, trình bày báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP. Hà Nội Trần Thế Cương cũng cho biết, cuộc bầu cử được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Trong đó, Thành phố đã chủ động ban hành các kế hoạch, chỉ thị, thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử và các tiểu ban phục vụ công tác bầu cử. Hơn 200 văn bản hướng dẫn đã được ban hành, tạo hành lang pháp lý đầy đủ để triển khai từ thành phố tới cơ sở.

Hệ thống tổ chức bầu cử được kiện toàn toàn diện với 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 31 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố và 831 đơn vị bầu cử cấp xã. Toàn thành phố có 4.098 khu vực bỏ phiếu, tương ứng với 4.098 tổ bầu cử. Tổng số cử tri trước ngày bầu cử đạt hơn 6,01 triệu người.

Công tác hiệp thương, lập danh sách người ứng cử được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Hà Nội có 205 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố để bầu 125 đại biểu, bảo đảm cơ cấu, thành phần, chất lượng.

Các hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được tổ chức rộng khắp. Thành phố đã tổ chức hàng trăm hội nghị tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, thu hút sự tham gia của đông đảo cử tri.

Công tác tuyên truyền bầu cử có nhiều đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số. Bên cạnh các hình thức truyền thống, thành phố triển khai các sản phẩm truyền thông đa phương tiện như bản đồ số, mã QR tra cứu, video clip, podcast, infographic… Từ đó giúp cử tri, đặc biệt là cử tri trẻ, tiếp cận thông tin chính thống một cách nhanh chóng, trực quan và minh bạch.

Ông Cương nhấn mạnh, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, từ bảo đảm cơ sở vật chất, phương án an ninh, phòng cháy chữa cháy đến các kịch bản ứng phó tình huống phát sinh...

Không khí ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, dân chủ, thể hiện rõ trách nhiệm và quyền làm chủ của nhân dân. Đặc biệt, nhiều cử tri cao tuổi, trong đó có cử tri trên 100 tuổi, vẫn trực tiếp tham gia bỏ phiếu, góp phần làm nên ý nghĩa sâu sắc của ngày hội toàn dân.

Kết quả, 11/11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội đã bầu đủ 32 đại biểu; 31/31 đơn vị bầu cử HĐND thành phố bầu đủ 125 đại biểu; cấp xã bầu được 3.160 đại biểu. Không có đơn vị nào phải bầu lại hoặc bị hủy kết quả do vi phạm pháp luật.

Sau khi công bố kết quả bầu cử ngày 20/3/2026, Ủy ban Bầu cử thành phố không nhận được khiếu nại liên quan đến kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố.

Trong số 125 người trúng cử, Ủy ban Bầu cử thành phố đã thống nhất không xác nhận tư cách đại biểu đối với 1 trường hợp do thay đổi công tác và có đơn xin không tham gia. Trên cơ sở đó, thành phố đã ban hành nghị quyết xác nhận tư cách đối với 124 đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Căn cứ quy định pháp luật và nguyện vọng cá nhân, Ủy ban Bầu cử thành phố đã quyết định không xác nhận tư cách đại biểu đối với trường hợp này. Ngày 24/3/2026, thành phố ban hành nghị quyết xác nhận tư cách đối với 124 đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Các đại biểu đã được cấp giấy chứng nhận và chính thức bắt đầu nhiệm kỳ mới. Đây là lực lượng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô, có trách nhiệm quyết định các vấn đề quan trọng của Thành phố trong giai đoạn tới./.

Sau khai mạc, HĐND thành phố tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban của HĐND; bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, HĐND TP. Hà Nội đã bầu bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó bí thư Thành ủy, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; 3 Phó chủ tịch HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: ông Trần Thế Cương, ông Phạm Quý Tiên và bà Phạm Thị Thanh Mai. Tiếp đó, HĐND TP. Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, bầu 4 phó chủ tịch UBND thành phố, gồm: ông Dương Đức Tuấn, ông Nguyễn Xuân Lưu, bà Vũ Thu Hà, ông Trương Việt Dũng; và bầu các ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
