Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện dao động quanh mức 4.697 USD/ounce, tương đương khoảng 149,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí).

Trong bối cảnh giá vàng bước vào giai đoạn dao động tích lũy, thị trường vẫn ghi nhận xu hướng mua vào bền bỉ từ các ngân hàng trung ương. Theo số liệu mới công bố của World Gold Council, các ngân hàng trung ương bán ròng khoảng 30 tấn vàng trong tháng 3, chủ yếu đến từ hoạt động bán ra của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Diễn biến giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ 30 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Dù vậy, xu hướng chung của thị trường kim loại quý vẫn được đánh giá là tích cực khi nhiều quốc gia tiếp tục tranh thủ gia tăng dự trữ trong các nhịp điều chỉnh của giá vàng. Ba Lan, Uzbekistan và Kazakhstan tiếp tục nằm trong nhóm mua ròng mạnh, trong khi Trung Quốc nối dài chuỗi tăng dự trữ nhiều tháng liên tiếp.

Hiện thị trường vàng quốc tế đang trong giai đoạn giằng co khi nhà đầu tư chờ thêm các tín hiệu mới từ kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, hoạt động mua vào âm thầm nhưng ổn định từ các ngân hàng trung ương được đánh giá vẫn là một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng trong thời gian tới.

Giới phân tích cho rằng, điều thị trường quan tâm không nằm ở biến động mua - bán trong từng tháng riêng lẻ, mà ở xu hướng tích lũy vàng mang tính dài hạn đã diễn ra liên tục trong nhiều năm qua. Hoạt động gia tăng dự trữ vàng hiện không chỉ xuất phát từ yếu tố đầu tư, mà còn gắn với chiến lược đa dạng hóa tài sản dự trữ, giảm phụ thuộc vào đồng USD và ứng phó với những bất ổn địa chính trị toàn cầu.

Trung Quốc tiếp tục được xem là một trong những nhân tố quan trọng của xu hướng này. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã nâng dự trữ vàng chính thức liên tiếp trong 18 tháng. Riêng trong tháng 3, cơ quan này mua thêm khoảng 8 tấn vàng, đánh dấu mức mua theo tháng lớn nhất kể từ tháng 12/2024. Dữ liệu cũng cho thấy Trung Quốc vẫn duy trì hoạt động mua vào ngay cả trong các giai đoạn giá điều chỉnh.

Bên cạnh quy mô mua ròng, giới quan sát còn lưu ý tới việc tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ ngoại hối toàn cầu hiện vẫn ở mức tương đối thấp. Theo World Gold Council, vàng mới chỉ chiếm khoảng 15% tổng dự trữ chính thức trên toàn cầu, cho thấy dư địa tái cơ cấu tài sản sang kim loại quý vẫn còn khá lớn trong thời gian tới.

Ngay cả các nền kinh tế có quy mô nhỏ cũng bắt đầu tham gia xu hướng này. Việc Kosovo lần đầu tiên mua vàng dự trữ được xem là tín hiệu cho thấy ngày càng nhiều ngân hàng trung ương coi kim loại quý là công cụ củng cố an toàn tài chính và ổn định dự trữ ngoại hối. Diễn biến này phần nào phản ánh vai trò của vàng trong hệ thống tài chính toàn cầu vẫn đang tiếp tục được củng cố.

Hiện thị trường vàng quốc tế đang trong giai đoạn giằng co khi nhà đầu tư chờ thêm các tín hiệu mới từ kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, hoạt động mua vào âm thầm nhưng ổn định từ các ngân hàng trung ương được đánh giá vẫn là một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước

Cập nhật tại thời điểm mở cửa phiên ngày 11/5, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ cùng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, qua đó đưa giá giao dịch phổ biến lùi về quanh ngưỡng 164 - 167 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm mạnh hơn, với mức giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng miếng xuống còn 163,4 - 166,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, qua đó đưa giá giao dịch về mức 164 - 166 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên giá so với phiên trước, hiện niêm yết vàng miếng ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến điều chỉnh giảm cũng xuất hiện trên thị trường vàng nhẫn. Tại DOJI, giá vàng nhẫn giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch quanh mức 164 - 167 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,1 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giá xuống còn 163,4 - 166,4 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 163,7 - 166,7 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, giá vàng nhẫn cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, qua đó đưa giá giao dịch phổ biến xuống còn 163,8 - 166,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục giữ nguyên giá, hiện giao dịch quanh ngưỡng 164,5 - 167,4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng tại thời điểm mở cửa phiên ngày 11/5. Nguồn: PV tổng hợp.

Trước đó, kết phiên ngày 10/5, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng đi ngang tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đồng loạt giữ nguyên mức giá niêm yết so với phiên liền trước, phổ biến trong khoảng 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, mặt bằng giá cũng không có nhiều biến động khi phần lớn doanh nghiệp duy trì giá giao dịch cũ. DOJI và Bảo Tín Minh Châu tiếp tục niêm yết quanh vùng 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý và PNJ cùng giữ mức giá 164,3 - 167,3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Mạnh Hải duy trì giao dịch quanh ngưỡng 164,5 - 167,4 triệu đồng/lượng./.