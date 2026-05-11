Tài chính

Đã tháo gỡ 1.022 dự án, khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế

Hoàng Yến

10:46 | 11/05/2026
(TBTCO) - Trong vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng các báo cáo, tổ chức làm việc với địa phương nhằm hướng dẫn triển khai các chính sách tháo gỡ vướng mắc cho các dự án. Tính đến hết quý I/2026, đã giải quyết được 1.022 trên tổng số 4.489 dự án, đất đai gặp khó khăn trên cả nước.
Sáng 8/5, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 4, 4 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai chương trình công tác các tháng cuối năm 2026.

Hoàn thành khối lượng lớn công tác xây dựng thể chế

Trong bối cảnh năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, khối lượng công việc của ngành Tài chính là rất lớn trong việc ổn định vĩ mô, khơi thông nguồn lực và hỗ trợ nền kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chủ trì Hội nghị giao ban. Ảnh: Mạnh Tuấn

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng số nhiệm vụ Bộ Tài chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là 364 nhiệm vụ. Tính đến hết ngày 8/5/2026, Bộ Tài chính đã hoàn thành 218 nhiệm vụ và đang triển khai 136 nhiệm vụ trong hạn.

Về công tác thể chế, hiện Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước đối với 33 Luật, nhiều nhất trong các Bộ, cơ quan và bao quát các lĩnh vực về tài chính – ngân sách nhà nước, quản lý, phát triển 3 khu vực kinh tế, quy hoạch, đầu tư và thị trường vốn, dịch vụ tài chính.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, Bộ Tài chính đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền 86 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: 6 Luật, Nghị quyết của Quốc hội, 34 Nghị định của Chính phủ và 46 Thông tư, là cơ quan có khối lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lớn nhất.

Về công tác quản lý ngân sách, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, kết quả thu ngân sách nhà nước vẫn đạt kết quả tích cực, ước đạt 1.114 nghìn tỷ đồng, bằng 44% dự toán và tăng 15,2% so với cùng kỳ. Đồng thời, chính sách tài khóa mở rộng tiếp tục được triển khai qua việc thực hiện miễn, giảm thuế, phí hỗ trợ người dân và doanh nghiệp với quy mô khoảng 57,9 nghìn tỷ đồng.

Các nhiệm vụ chi ngân sách được thực hiện theo dự toán, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm. Luỹ kế chi 4 tháng ước đạt 668,2 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán, tăng 11,6% so cùng kỳ năm 2025, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 153,2 nghìn tỷ đồng, bằng 13,7% dự toán Quốc hội quyết định.

Công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính cũng là một điểm sáng khi Bộ đã cắt giảm 236 và đơn giản hóa 556 thủ tục hành chính, đồng thời hệ thống thuế đã tiếp nhận và xử lý gần 24,5 tỷ hóa đơn điện tử, góp phần minh bạch hóa và chống thất thu.

Trong quý 1/2026, tổng doanh thu hợp nhất của các doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm đại diện quản lý vốn ước đạt 399 nghìn tỷ đồng, bằng 23% kế hoạch năm 2026 và bằng 109% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 16 nghìn tỷ đồng, bằng 24% kế hoạch năm 2026 và bằng 107% so với cùng kỳ; nộp ngân sách ước đạt 34 nghìn tỷ đồng, bằng 26% kế hoạch năm 2026 và bằng 112% so với cùng kỳ.

Những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh đã góp phần tích cực vào bức tranh kinh tế chung: cả nước có 77,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới (tăng 50,7%) và thu hút 18,24 tỷ USD vốn FDI đăng ký (tăng 71,5%).

Ngay trong tháng 4, Bộ Tài chính đã xây dựng chương trình làm việc với 34 địa phương để thảo luận về các giải pháp, giúp địa phương tăng trưởng 2 con số, đánh giá hiệu quả đầu tư đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Đặc biệt, Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc cho 101 dự án BT chuyển tiếp tại địa phương, khơi thông nguồn vốn khoảng 86 nghìn tỷ đồng và 2.000 ha đất tồn đọng.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban sáng 11/5. Ảnh: Đức Minh

Trong vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751, Bộ đã chủ trì xây dựng các báo cáo, tổ chức làm việc với địa phương nhằm hướng dẫn triển khai hiệu quả các Nghị quyết về tháo gỡ vướng mắc cho các dự án. Tính đến hết quý 1, đã giải quyết được 1.022 trên tổng số 4.489 dự án, đất đai gặp khó khăn trên cả nước; 2.610 dự án, đất đai khác đã có phương án xử lý để tháo gỡ.

Giao bổ sung mục tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước

Trong các tháng còn lại của năm, Bộ Tài chính xác định tập trung cao độ để triển khai đồng loạt nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra của năm 2026.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ tiến hành tổng rà soát 33 luật do Bộ quản lý, đồng thời khẩn trương đề xuất hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; sửa đổi Luật Đấu thầu, Luật Hải quan... để trình trước tháng 9/2026. Quá trình xây dựng pháp luật được quán triệt phải đảm bảo hiệu lực thi hành cùng thời điểm với các Luật/Nghị quyết, tuyệt đối không để xảy ra “khoảng trống” pháp lý.

Về điều hành vĩ mô và thu - chi ngân sách, Bộ Tài chính sẽ rà soát để điều chỉnh và giao bổ sung mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và 5 năm cho từng ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước gắn với các chỉ tiêu về sản lượng, như đầu tư, tăng trưởng các ngành và chuyển đổi số, đổi mới công nghệ…, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện.

Công tác quản lý giá sẽ được điều hành thận trọng, phối hợp chặt chẽ cùng các bộ ngành để bình ổn giá xăng dầu, giá điện nhằm kiểm soát lạm phát. Trong lĩnh vực thu ngân sách, toàn ngành phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 và tăng 10% so với thực hiện năm 2025; đồng thời tham mưu chỉ đạo tiết kiệm 10% chi thường xuyên và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5%.

Để khơi thông nguồn vốn và phát triển thị trường tài chính, Bộ tập trung tham mưu cơ cấu lại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tiến tới thành lập Quỹ Đầu tư quốc gia trong quý II/2026. Cổng một cửa đầu tư quốc gia sẽ được đẩy nhanh nhằm đạt mục tiêu giải ngân 31 tỷ USD vốn FDI trong năm nay. Đồng thời, Bộ sẽ trình Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính và áp dụng các giải pháp đột phá để thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng.

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu này, Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh việc nâng cao năng lực vận hành nội ngành, khẩn trương sửa đổi quy chế làm việc theo nguyên tắc “nhanh, rõ, chịu trách nhiệm”./.

Infographics: Công tác quản lý vay, trả nợ của Chính phủ 4 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng rút vốn vay của Chính phủ Việt Nam đạt khoảng 132.641 tỷ đồng; nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ được thực hiện đầy đủ, đúng hạn với tổng giá trị khoảng 172.865 tỷ đồng, tương đương 32,5% kế hoạch năm.
(TBTCO) - Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp do doanh nghiệp lựa chọn, tự chủ, tự quyết định thành lập nhằm bảo đảm các hoạt động giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp được thường xuyên, liên tục, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
(TBTCO) - Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng cần cơ chế đủ mạnh, để chuyển hóa sự quan tâm sang hiện diện thực chất của nhà đầu tư, định chế tài chính.
(TBTCO) - Triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ về đấu tranh chống hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng Hải quan đã đồng loạt tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến trọng điểm. Chỉ trong ngày đầu ra quân, nhiều lô mỹ phẩm, thời trang nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đã bị phát hiện, tạm giữ để xác minh.
(TBTCO) - Ngày 8/5/2026, 15 chi cục dự trữ nhà nước khu vực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước đã tiến hành đóng các gói thầu mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia (phân chia thành 253 gói thầu) lúc 9 giờ sáng và mở thầu ngay sau đó. Kết quả có 196 gói thầu có nhà thầu tham dự và giá dự thầu thấp hơn hoặc bằng dự toán gói thầu đã phê duyệt.
(TBTCO) - Khi nhắc đến dự trữ quốc gia, hình ảnh thường được nghĩ đến là gạo cứu đói, vật tư phòng chống thiên tai, thuốc men hay các mặt hàng phục vụ quốc phòng, an ninh trong tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, bối cảnh mới đang đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận lại vai trò của dự trữ quốc gia theo một cách rộng hơn, chủ động hơn và mang tính chiến lược hơn.
(TBTCO) - Việc hiện đại hóa quản lý tài chính công đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh khi hệ thống Kho bạc Nhà nước đồng thời triển khai mô hình tổ chức mới, xây dựng Kho bạc số và chuẩn bị thực thi các quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2025. Trong tiến trình đó, cải cách chế độ kế toán ngân sách nhà nước và rút ngắn quy trình lập Báo cáo tài chính nhà nước được xem là một trong những khâu then chốt.
(TBTCO) - Khánh Hòa đang tập trung tháo gỡ mặt bằng, thủ tục đầu tư và đấu thầu để tăng tốc giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm sau khi hoàn tất phân bổ toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Dù tỷ lệ giải ngân hiện cao hơn mức bình quân chung cả nước, nhiều dự án lớn vẫn đang chậm tiến độ.
