Ngày 11/5: Giá heo hơi liên tục đi lên

06:17 | 11/05/2026
Giá heo hơi hôm nay (11/5) tăng mạnh tại khu vực miền Bắc, trong khi miền Trung và miền Nam phần lớn đi ngang. Hiện giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg.
Giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng 1.000 đồng/kg tại hầu hết các địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng lên mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Quảng Ninh và Hải Phòng đạt 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng tại một số địa phương. Cụ thể, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thanh Hóa tiếp tục giữ mức 67.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa duy trì giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg.

Đắk Lắk tiếp tục đi ngang ở mức 68.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng giữ mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không có biến động mới. Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá cao nhất cả nước, duy trì mức 71.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh giữ mức 70.000 đồng/kg. Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long tiếp tục giao dịch ở mức 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 71.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, đặc biệt tại miền Bắc khi nhiều địa phương đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg. Việc Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên chạm mốc 69.000 đồng/kg cho thấy mặt bằng giá đang tiếp tục được nâng cao trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ ổn định./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 9/5 Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Xuất khẩu tăng mạnh, sản xuất phục hồi duy trì đà tăng trưởng

Ngày 10/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục giữ mặt bằng cao

Infographics: 4 tháng, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 32,8%

Đề xuất lập Đội an toàn thực phẩm cấp xã: Siết quản lý từ cơ sở, hướng tới một đầu mối thống nhất

Lãnh đạo Hà Nội thị sát Metro Nhổn - Ga Hà Nội, thúc tiến độ ga ngầm S12

Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025

Ngày 10/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, giao dịch chậm

Giá lúa gạo hôm nay (10/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán tiếp tục diễn ra chậm. Một số mặt hàng lúa tươi giảm 100 đồng/kg, trong khi giá gạo duy trì ổn định do nguồn cung không còn dồi dào.
Ngày 10/5: Giá cao su thế giới kéo dài chuỗi tăng ấn tượng

Giá cao su thế giới hôm nay (10/5) tiếp tục kéo dài chuỗi tăng ấn tượng. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,6%; Nhật Bản tăng 1,5%, Singapore tăng 0,7%. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục đi ngang.
Hà Nội: Thu giữ gần 500 sản phẩm thời trang nghi giả mạo thương hiệu quốc tế

(TBTCO) - Thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã phát hiện, tạm giữ gần 500 sản phẩm thời trang mang dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Gucci, Louis Vuitton…, cho thấy diễn biến phức tạp của vi phạm sở hữu trí tuệ trên thị trường.
V-Green hợp tác với Viettel bắc ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện

(TBTCO) - Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Viettel Bắc Ninh chính thức công bố thỏa thuận hợp tác trong việc phát triển hạ tầng tủ đổi pin xe máy điện và trạm sạc ô tô điện. Dự án khởi điểm với quy mô lên tới 6.000 tủ đổi pin được triển khai đồng loạt tại tỉnh Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phủ sóng hạ tầng giao thông xanh tại khu vực trọng điểm kinh tế phía Bắc.
Ngày 9/5: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (9/5) duy trì đà tăng khi giá dầu phục hồi, nguy cơ gián đoạn nguồn cung do thời tiết cực đoan tại Thái Lan cũng hỗ trợ giá. Trong nước, giá cao su tiếp tục đi ngang khi các doanh nghiệp lớn giữ nguyên mức thu mua.
Xây dựng dữ liệu vùng trồng: “Tấm vé thông hành” để nông, lâm sản Việt vào EU

(TBTCO) - Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đang tạo ra sức ép chưa từng có đối với nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như cà phê, cao su, gỗ hay hồ tiêu. Khi yêu cầu truy xuất nguồn gốc được siết chặt đến từng lô đất sản xuất, bài toán xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện sống còn để duy trì thị phần tại thị trường EU.
Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

(TBTCO) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 8/5 cho biết, GIZ và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển dự án thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (PtL) tại Việt Nam.
Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung

(TBTCO) - Lo ngại thiếu hụt nguồn cung tại Tây Phi tiếp tục hỗ trợ đà tăng của giá ca cao, đưa mặt hàng này nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 8 liên tiếp.
Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước tạm đi ngang

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 144.282,9 tỷ đồng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá heo hơi liên tục đi lên

Ngày 11/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 11/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Quảng Ninh tăng tốc kết nối cung - cầu lao động, gỡ “nút thắt” nhân lực cho doanh nghiệp

Infographics: Công tác quản lý vay, trả nợ của Chính phủ 4 tháng đầu năm 2026

Gia Lai đôn đốc loạt dự án ngoài ngân sách khởi công trong năm 2026

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Thị trường tiền tệ tuần 4 - 8/5: Tỷ giá USD tự do mất mốc 26.500 đồng, bơm tiền mạnh khi lãi suất qua đêm vượt 7%

Ngày 9/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động

Ngày 8/5: Giá bạc vượt đỉnh?

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Ngày 9/5: Giá cà phê tăng phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu đi ngang ở vùng cao

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 344,17 tỷ USD

