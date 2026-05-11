Ngày 11/5: Giá heo hơi liên tục đi lên

Giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng 1.000 đồng/kg tại hầu hết các địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng lên mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Quảng Ninh và Hải Phòng đạt 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng tại một số địa phương. Cụ thể, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thanh Hóa tiếp tục giữ mức 67.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa duy trì giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg.

Đắk Lắk tiếp tục đi ngang ở mức 68.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng giữ mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không có biến động mới. Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá cao nhất cả nước, duy trì mức 71.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh giữ mức 70.000 đồng/kg. Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long tiếp tục giao dịch ở mức 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 71.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, đặc biệt tại miền Bắc khi nhiều địa phương đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg. Việc Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên chạm mốc 69.000 đồng/kg cho thấy mặt bằng giá đang tiếp tục được nâng cao trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ ổn định./.