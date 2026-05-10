Gia Lai đôn đốc loạt dự án ngoài ngân sách khởi công trong năm 2026

Sau quá trình rà soát và phối hợp với các sở, ngành, địa phương cùng báo cáo từ các nhà đầu tư, nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách tại Gia Lai đang được đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị để khởi công trong các tháng 5, 6 và 7/2026. Danh mục dự án tập trung ở nhiều lĩnh vực như đô thị, công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp và du lịch.

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, các nhà đầu tư hiện đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và phối hợp với địa phương nhằm bảo đảm tiến độ khởi công theo kế hoạch năm 2026.

Trong số các dự án dự kiến triển khai trong tháng 5/2026, đáng chú ý có Khu đô thị Vân Hà tại phường Quy Nhơn Bắc với tổng vốn đầu tư hơn 2.932 tỷ đồng; Nhà máy điện mặt trời Trang Đức tại xã Ia Rsai có tổng vốn 900 tỷ đồng; Cụm công nghiệp số 02 Đắk Đoa với vốn đầu tư khoảng 370 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số dự án sản xuất và hạ tầng kỹ thuật cũng đang được đốc thúc tiến độ như dự án chế biến gỗ cao su và chế biến chanh dây tại xã Bàu Cạn; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nhơn Tân; kho trung chuyển, cấp phát và cửa hàng bán lẻ xăng dầu Bảy Cường tại xã Hra.

Bên cạnh đó, các dự án dự kiến khởi công trong tháng 6 và tháng 7/2026 tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản và du lịch nghỉ dưỡng. Một số dự án nổi bật gồm Nhà máy chế biến hải sản của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thủy sản NSF Group với tổng vốn 225 tỷ đồng; khu nuôi tôm thương phẩm công nghệ cao tại xã Phù Mỹ Đông có vốn đầu tư hơn 564 tỷ đồng; Khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân với tổng vốn hơn 629 tỷ đồng.