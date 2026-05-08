Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch lên tầm cao mới

23:25 | 08/05/2026
(TBTCO) - Tại Diễn đàn Hợp tác thương mại - đầu tư - du lịch Việt Nam - Sri Lanka, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả hơn, hướng tới khai thác tối đa tiềm năng về thương mại, logistics.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Hợp tác cần được nhìn trong không gian rộng hơn của chuỗi cung ứng toàn cầu

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, chiều 8/5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Harini Amarasuriya dự và đồng chủ trì Diễn đàn Hợp tác thương mại - đầu tư - du lịch Việt Nam - Sri Lanka với sự tham dự của hơn 300 doanh nghiệp hai nước hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, Sri Lanka nằm ở vị trí đặc biệt trên tuyến hàng hải Ấn Độ Dương - tuyến vận tải huyết mạch của thương mại toàn cầu. Colombo hiện là một trong những trung tâm trung chuyển lớn của khu vực, kết nối Đông Á, Đông Nam Á với Nam Á, Trung Đông, châu Phi và châu Âu.

Trong khi đó, Việt Nam là nền kinh tế mở, năng động, đồng thời là cửa ngõ của ASEAN với mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp, liên kết với hơn 60 nền kinh tế trên thế giới. Việt Nam cũng đang trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: TTXVN.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nếu được kết nối hiệu quả, Sri Lanka có thể trở thành điểm trung chuyển chiến lược của Việt Nam ra Ấn Độ Dương; ngược lại, Việt Nam có thể là cửa ngõ để Sri Lanka tiếp cận sâu hơn vào khu vực ASEAN và các thị trường toàn cầu.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, thương mại song phương hiện còn thấp, đầu tư hai chiều chưa tương xứng, kết nối du lịch và giao lưu nhân dân vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn trong thời gian tới.

Từ thực tế đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hợp tác Việt Nam - Sri Lanka cần được triển khai theo hướng hiệu quả, có trọng tâm và hướng tới kết quả cụ thể. Trong đó, hai bên cần thúc đẩy các lĩnh vực có tính bổ trợ cao như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, thương mại và dịch vụ. Đây đều là những lĩnh vực có thể triển khai nhanh và tạo ra hiệu quả rõ rệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya và các đại biểu thực hiển nghi lễ khởi động mở đường bay TP. Hồ Chí Minh - Colombo của Vietnam Airlines. Ảnh: TTXVN.

Kêu gọi doanh nghiệp chủ động kết nối, mở rộng đầu tư và thị trường

Tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam cam kết xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và ổn định. Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, Việt Nam bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, tăng cường đối thoại và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam mong muốn không chỉ là nơi để đầu tư, mà còn là nơi để phát triển lâu dài và bền vững. Trong hợp tác với Sri Lanka, Việt Nam đặc biệt coi trọng tính ổn định và khả năng dự báo chính sách, đồng thời đang chuyển đổi mạnh mẽ phương thức quản lý theo hướng phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để các dự án hợp pháp được triển khai thuận lợi và hiệu quả.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, doanh nghiệp cần đóng vai trò trung tâm, tiên phong trong hợp tác giữa hai nước. Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Sri Lanka cần chủ động hơn, mạnh dạn hơn trong việc kết nối đầu tư và mở rộng thị trường.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác còn rất lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng nếu tận dụng tốt các cơ hội hiện có, hợp tác giữa hai nước không chỉ tăng về lượng mà còn tạo ra các giá trị mới trong chuỗi cung ứng, logistics, thương mại và kết nối con người.

Do đó, hợp tác Việt Nam - Sri Lanka cần được nhìn trong không gian rộng lớn hơn của Ấn Độ Dương, Nam Á và các chuỗi cung ứng toàn cầu đang hình thành. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, vấn đề hiện nay không chỉ là tiềm năng mà là hành động nhanh, quyết liệt và hiệu quả để đưa quan hệ Việt Nam - Sri Lanka bước sang giai đoạn phát triển mới thực chất hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn, tương xứng với quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya nhấn mạnh, diễn đàn này chính là hiện thực hóa tham vọng chung đó khi Việt Nam và Sri Lanka cùng quyết tâm hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ USD vào năm 2030, với trọng tâm là đa dạng hóa danh mục sản phẩm dưới sự lãnh đạo của hai nước.

Bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya mong muốn được học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam và làm sâu sắc hơn nữa trong việc tạo thuận lợi thương mại, kết nối và hợp tác. Các doanh nghiệp Sri Lanka đã thiết lập khoảng 30 dự án đầu tư tại Việt Nam, phản ánh niềm tin của các doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh năng động, ổn định và thân thiện của Việt Nam.

Thông tin tại diễn đàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Sỹ Hùng cho biết, trong những năm qua, hợp tác kinh tế giữa hai nước đã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương tăng khoảng 20% so với năm 2024, tuy nhiên quy mô mới đạt gần 300 triệu USD.

Theo ông Hồ Sỹ Hùng, quy mô hợp tác kinh tế hiện vẫn còn khá khiêm tốn so với tiềm năng thực tế của hai nước cũng như so với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa Việt Nam và Sri Lanka.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi động mở đường bay TP. Hồ Chí Minh - Colombo của Vietjet. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, Diễn đàn Hợp tác thương mại - đầu tư - du lịch Việt Nam - Sri Lanka có ý nghĩa tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương. Sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Sri Lanka và lãnh đạo cấp cao hai nước thể hiện sự quan tâm sâu sắc cũng như quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Sri Lanka ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

Tại diễn đàn, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya và lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietnam Airlines đã ấn nút mở đường bay thẳng giữa TP. Hồ Chí Minh - Colombo.

Vietjet cũng đã chính thức công bố đường bay thẳng giữa TP. Hồ Chí Minh và Colombo. Đây là đường bay đầu tiên kết nối trực tiếp Việt Nam với Sri Lanka, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế của Vietjet, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Đường bay TP. Hồ Chí Minh - Colombo dự kiến khai trương từ tháng 8/2026 với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Thông qua mạng lưới bay rộng khắp của Vietjet, Colombo sẽ được kết nối thuận tiện với nhiều trung tâm kinh tế, du lịch và tài chính trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và nhiều quốc gia khác.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya và lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa một số doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, chế biến nông sản, cao su, phân bón, hóa chất./.

chinhphu.vn
