Thời sự

Việt Nam khuyến nghị ASEAN tăng tự chủ chiến lược trước khủng hoảng năng lượng

Hà My

Hà My

[email protected]
18:15 | 08/05/2026
(TBTCO) - Phát biểu tại Phiên họp hẹp của Lãnh đạo các nước ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu 3 đề xuất trọng tâm cho ASEAN để ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị.
aa

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, tại Philippines, chiều ngày 8/5/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Phiên họp hẹp của Lãnh đạo các nước ASEAN, với chủ đề thảo luận chính là ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị và bài học kinh nghiệm dành cho ASEAN.

Tại phiên họp, các nhà Lãnh đạo chia sẻ quan ngại trước tác động sâu sắc và toàn diện của biến động địa chính trị phức tạp thời gian qua, đặc biệt là xung đột ở Trung Đông, đối với khu vực.

Để ứng phó với tác động của khủng hoảng, các Lãnh đạo ASEAN nhất trí cần tăng cường đoàn kết và đẩy mạnh hợp tác nhằm nâng cao tự chủ chiến lược. Đồng thời, ASEAN cần có tiếng nói chung mạnh mẽ về các vấn đề quốc tế then chốt, trong đó có an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, với mục tiêu bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển của khu vực.

Việt Nam khuyến nghị ASEAN tăng tự chủ chiến lược trước khủng hoảng năng lượng
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các Trưởng đoàn tham dự Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: VGP

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chia sẻ đánh giá của các nhà Lãnh đạo ASEAN và nhấn mạnh trong môi trường chiến lược ngày càng bất an, bất định, ASEAN không thể chỉ thích ứng với thay đổi mà phải đi trước, dẫn dắt, và định hình thay đổi.

Theo đó, Thủ tướng nêu 3 đề xuất trọng tâm cho ASEAN trong bối cảnh mới.

Thứ nhất, ASEAN cần đi tiên phong giữ vững luật lệ, củng cố niềm tin trong quan hệ quốc tế, thông qua việc kiên trì đề cao chủ nghĩa đa phương và thượng tôn luật pháp quốc tế. Theo đó, ASEAN cần tích cực góp phần duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên thế giới cũng như trong khu vực. Ở Biển Đông, ASEAN cần nỗ lực cùng Trung Quốc bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả DOC, sớm đạt COC hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982 theo lộ trình thoả thuận.

Thứ hai, trong một thế giới đầy biến động, ASEAN cần đón đầu thay đổi bằng cách chủ động phòng ngừa và quản lý khủng hoảng. Từ bài học Trung Đông, Thủ tướng Chính phủ đề xuất ASEAN cần phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nhất là các khuôn khổ hợp tác với các đối tác, để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, triển khai ngoại giao phòng ngừa. Các cơ chế và công cụ giải quyết tranh chấp của Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và hợp tác (TAC) cần được khai thác hiệu quả nhằm thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề khác biệt.

Thứ ba, nâng cao tự chủ chiến lược và phát huy vai trò trung tâm là lựa chọn duy nhất giúp ASEAN đứng vững và vượt qua những thách thức đa chiều hiện nay. Trước cạnh tranh nước lớn và sức ép chọn bên, ASEAN càng cần củng cố đoàn kết, thống nhất và ứng xử cân bằng với các đối tác. ASEAN phải giữ vững vai trò trung tâm, định hình chương trình nghị sự tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đồng thời tiếp tục mở rộng không gian phát triển thông qua thúc đẩy quan hệ đối ngoại với các đối tác tiềm năng./.

Hà My
Từ khóa:
khủng hoảng năng lượng Biến động quốc tế Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 Lãnh đạo các nước ASEAN

Bài liên quan

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chương trình dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chương trình dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Lãnh đạo các nước Singapore, Thái Lan, Indonesia tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Lãnh đạo các nước Singapore, Thái Lan, Indonesia tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Dành cho bạn

Cục Dự trữ Nhà nước mở thầu 253 gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026

Cục Dự trữ Nhà nước mở thầu 253 gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026

Vượt "cơn gió" ngược, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý I/2026 tăng hơn 30%

Vượt "cơn gió" ngược, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý I/2026 tăng hơn 30%

Bắc Ninh: Hải quan đối thoại hơn 700 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

Bắc Ninh: Hải quan đối thoại hơn 700 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

Quan hệ Việt Nam - Sri Lanka sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, thực chất, hiệu quả hơn

Quan hệ Việt Nam - Sri Lanka sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, thực chất, hiệu quả hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

Bộ Tài chính công bố 33 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính công bố 33 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Đọc thêm

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 đề xuất lớn với ASEAN trước những thách thức đa chiều

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 đề xuất lớn với ASEAN trước những thách thức đa chiều

(TBTCO) - Ngày 8/5, tại Trung tâm Hội nghị Mactan Expo, Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Lễ khai mạc và Phiên họp toàn thể của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48.
Việt Nam - Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện

Việt Nam - Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện

(TBTCO) - Hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Sri Lanka lên Đối tác Toàn diện; cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao.
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka, sáng 8/5, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống. Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake chủ trì Lễ đón.
Biến "gần gũi địa lý" thành "lợi thế gắn kết chiến lược" giữa 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào

Biến "gần gũi địa lý" thành "lợi thế gắn kết chiến lược" giữa 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào

(TBTCO) - Ngày 8/5, tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

(TBTCO) - Sáng 8/5, tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc và phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Dự kiến chiều cùng ngày, Thủ tướng sẽ tham dự phiên họp hẹp của Hội nghị.
Khai mở dư địa hợp tác kinh tế Việt Nam - Sri Lanka

Khai mở dư địa hợp tác kinh tế Việt Nam - Sri Lanka

(TBTCO) - Trong 2 ngày 7 - 8/5 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Sri Lanka. Chuyến thăm nhằm tạo xung lực mới cho nền kinh tế 2 nước. Hàng loạt hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp, Việt Nam và Sri Lanka đang đứng trước cơ hội thúc đẩy hợp tác theo chiều sâu, thực chất và bền vững hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka

(TBTCO) - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lần này góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thắt chặt tình cảm hữu nghị chân thành giữa lãnh đạo, nhân dân 2 nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

(TBTCO) - Sau khi kết thúc tốt đẹp các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, tối 7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Mumbai đi thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 - 8/5.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chương trình dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chương trình dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Cục Dự trữ Nhà nước mở thầu 253 gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026

Cục Dự trữ Nhà nước mở thầu 253 gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026

Vượt "cơn gió" ngược, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý I/2026 tăng hơn 30%

Vượt "cơn gió" ngược, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý I/2026 tăng hơn 30%

Bắc Ninh: Hải quan đối thoại hơn 700 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

Bắc Ninh: Hải quan đối thoại hơn 700 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Lãnh đạo các nước Singapore, Thái Lan, Indonesia tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Lãnh đạo các nước Singapore, Thái Lan, Indonesia tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Quan hệ Việt Nam - Sri Lanka sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, thực chất, hiệu quả hơn

Quan hệ Việt Nam - Sri Lanka sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, thực chất, hiệu quả hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

Bộ Tài chính công bố 33 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính công bố 33 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Triển khai các biện pháp đột phá để sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD

Triển khai các biện pháp đột phá để sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại