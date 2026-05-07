Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Hà My

22:05 | 07/05/2026
(TBTCO) - Ngày 7/5, tại Cebu, Philippines, trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra vào ngày 8/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda.
* Tại cuộc gặp với Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả, thực chất Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023-2027; duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, xem xét thiết lập cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại; củng cố hợp tác trong các lĩnh vực đánh bắt thủy, hải sản.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp xúc song phương với Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah. Ảnh: VGP

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah khẳng định Brunei ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027 và cho biết Brunei sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, Quốc vương cũng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại và năng lượng.

* Trao đổi với Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng Timor-Leste lần đầu tiên tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN với tư cách thành viên chính thức; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Timor-Leste hội nhập đầy đủ vào tiến trình hợp tác khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão. Ảnh: VGP

Thủ tướng Xanana Gusmão đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực; cảm ơn Việt Nam đã luôn ủng hộ và hỗ trợ Timor-Leste trong xây dựng và phát triển đất nước cũng như tiến trình hội nhập ASEAN.

Thủ tướng Timor-Leste khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, viễn thông, giáo dục - đào tạo. Thủ tướng Xanana Gusmão đánh giá cao dự án Telemor của Tập đoàn Viettel đang triển khai tại Timor-Leste, coi đây là biểu tượng hợp tác hiệu quả giữa hai nước, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Timor-Leste.

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; cho rằng hai bên cần phối hợp chặt chẽ để khai thác tốt những dư địa, tiềm năng hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, viễn thông, công nghệ số, năng lượng và dầu khí, thủy sản và chế biến thực phẩm; đề nghị Chính phủ Timor-Leste tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, hoạt động tại Timor-Leste.

Thủ tướng Chính phủ cũng cho biết Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm với Timor-Leste trong việc phát triển kinh tế, xây dựng các chính sách hỗ trợ, cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

* Tại cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Thủ tướng Hun Manet đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: VGP

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí cho rằng quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục tiến triển thực chất, trao đổi đoàn các cấp diễn ra sôi động, nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm (02/2026) và chuyến thăm chính thức Campuchia của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (4/2026).

Hai bên đánh giá cao việc hai bên đã nhất trí những nguyên tắc cơ bản kiểm soát các vấn đề khác biệt trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau; khẳng định hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột vững chắc; hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng, kim ngạch thương mại hai chiều trong Quý I/2026 đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trên nền tảng những thành tựu đã đạt được, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp về giao lưu nhân dân, nghiêm túc triển khai các thỏa thuận và các cơ chế hợp tác; kiên định nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để gây phương hại đến an ninh, lợi ích của nước kia; coi an ninh chính trị của nước này cũng góp phần giữ vững an ninh, ổn định và phát triển của nước kia; đẩy mạnh hợp tác, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới.

Tại các cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo ASEAN đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về một số vấn đề khu vực và thế giới mà hai bên cùng quan tâm; nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp quan điểm trong khuôn khổ ASEAN và Liên hợp quốc, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các vấn đề quốc tế và khu vực. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng trân trọng mời các nhà lãnh đạo tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3 dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 6/2026.

Hai bên nhất trí thúc đẩy sớm việc thống nhất Đề án “Cơ chế hợp tác kinh tế mới liên kết chặt chẽ hai nền kinh tế” đến năm 2035, tầm nhìn 2050; thúc đẩy nghiên cứu thống nhất phương án kết nối cao tốc TP. Hồ Chí Minh/Mộc Bài - Bavet/Phnom Penh… Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2027).

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, hai bên khẳng định tiếp tục xử lý thỏa đáng, kịp thời các vấn đề phát sinh, trong đó có việc phối hợp bảo vệ bền vững môi trường ở khu vực biên giới; thúc đẩy đàm phán, giải quyết khoảng 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc, phối hợp quản lý biên giới cả trên bộ và trên biển với tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và phù hợp luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cảm ơn và đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia được sinh sống, lao động, học tập hợp pháp, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội tại Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

* Tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp của ADB đối với sự phát triển của Việt Nam trong nhiều năm qua. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tầm quan trọng của các nguồn viện trợ, vốn vay ưu đãi cho đầu tư phát triển giai đoạn mới và hoan nghênh việc ADB sớm khởi động xây dựng Chiến lược Đối tác Quốc gia giai đoạn 2027 - 2031, qua đó thể hiện cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Masato Kanda, Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ đề nghị ADB phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai bên, đặc biệt rà soát, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các dự án, mở rộng các công cụ tài chính linh hoạt, ưu đãi và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chính sách trong xây dựng mô hình phát triển mới, chuyển đổi xanh, chuỗi cung ứng, ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ khu vực tư nhân. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị ADB thúc đẩy hợp tác ADB - ASEAN, Chương trình hợp tác tiểu vùng Mê công mở rộng (GMS), đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, kết nối khu vực.

Chủ tịch ADB Masato Kanda chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu làm người đứng đầu Chính phủ và cảm ơn sự ủng hộ của Thủ tướng đối với Ngân hàng. Ông Masato Kanda khẳng định ADB sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới và Chiến lược Đối tác Quốc gia 2027 - 2031 sẽ bám sát các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. ADB cũng sẽ không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục, phát triển các công cụ tài chính mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguồn lực cho Việt Nam và các thành viên./.

