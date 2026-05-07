Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất

Nhằm tăng cường thống nhất trong tổ chức thực hiện, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý đối với các khoản thu từ đất, Cục Thuế vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến xây dựng Sổ tay hướng dẫn quản lý thu nghĩa vụ tài chính từ đất.

Phó Cục trưởng Mai Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nhấn mạnh, các khoản thu từ đất là nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước và những hồ sơ, dữ liệu quản lý có tính liên thông cao trong công tác quản lý của cơ quan thuế, cơ quan tài nguyên môi trường, cơ quan liên quan và các địa phương. Thời gian qua, nhiều địa phương đã triển khai khá tốt trong công tác phối hợp quản lý, tổ chức thu và phối hợp xử lý hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Thuế cũng đưa ra nhận định về lĩnh vực quản lý đất đai là lĩnh vực có tính chất phức tạp và các chính sách liên quan đa dạng, nhiều quy định cần phải được các bộ, ngành nghiên cứu để có sự thống nhất trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, nguồn cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý mặc dù đã có được sự tích hợp trên cơ sở dữ liệu lớn, tuy nhiên một số vùng dữ liệu nhất định còn phân tán, vì vậy dẫn đến việc phối hợp liên thông giữa các cơ quan vẫn gặp nhiều khó khăn. Do đó, để đạt được kết quả quản lý thực chất, khách quan, các đơn vị đã phải đầu tư rất nhiều nguồn lực, thời gian và công sức trong công tác hỗ trợ người nộp thuế cũng như tổ chức thu ngân sách.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

“Trước yêu cầu đó, Cục Thuế đã giao Ban Nghiệp vụ Thuế chủ trì phối hợp với Thuế TP Hà Nội xây dựng Sổ tay hướng dẫn thống nhất nhằm hỗ trợ các đơn vị tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Quá trình xây dựng Sổ tay nhận được sự phối hợp, đóng góp tích cực từ Thuế TP Hà Nội cùng nhiều địa phương khác trong toàn ngành. Phát huy kết quả đã đạt được, đề nghị các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị để khẩn trương hoàn thiện Sổ tay để sớm đưa vào ứng dụng trong thực tiễn” - Phó Cục trưởng Mai Sơn chỉ đạo.

Tại hội nghị, trên cơ sở định hướng của Cục Thuế, các đại biểu tập trung nghiên cứu, trao đổi sâu các nội dung còn vướng mắc; đồng thời đóng góp ý kiến nhằm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, tăng cường khả năng liên thông, điện tử hóa toàn trình trong quản lý các khoản thu từ đất.

Trong đó, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến công tác quản lý nghĩa vụ tài chính về đất. Trong đó, hội nghị tập trung làm rõ mục tiêu, yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng Sổ tay hướng dẫn quản lý nghĩa vụ tài chính từ đất; định hướng hoàn thiện nội dung và phương án triển khai thống nhất trong toàn ngành Thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế khẳng định, việc xây dựng và hoàn thiện Sổ tay không chỉ giúp thống nhất cách hiểu, cách thực hiện giữa các đơn vị mà còn là bước đệm quan trọng để giảm thiểu rủi ro trong quản lý, chuẩn hóa thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả phục vụ người nộp thuế.

Với tinh thần trao đổi thẳng thắn, hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận các khó khăn, vướng mắc, những hạn chế phát sinh trong thực tiễn quản lý và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất, chuẩn hóa dữ liệu, giảm thiểu rủi ro và tăng cường tính thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương và đề xuất nhiều nội dung nghiệp vụ, giải pháp quản lý mới nhằm phục vụ công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất tại địa phương.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, lãnh đạo Cục Thuế đã định hướng các nội dung cần tiếp tục rà soát, đồng thời trao đổi về phương pháp xây dựng, cấu trúc và định hướng nội dung của Sổ tay theo hướng đồng bộ, dễ áp dụng, gắn với yêu cầu chuyển đổi số và liên thông dữ liệu chi tiết, bảo đảm tính thực tiễn, khả thi và đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực đất đai trong thời gian tới.

Thông qua hội nghị, ngành Thuế kỳ vọng sẽ từng bước xây dựng được cơ sở quản lý đồng bộ, hiện đại đối với các khoản thu từ đất, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị thuế, tăng cường tính minh bạch và phục vụ người nộp thuế ngày càng tốt hơn./.