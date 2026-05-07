Thuế - Hải quan

Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất

Văn Tuấn

19:25 | 07/05/2026
(TBTCO) - Lĩnh vực quản lý đất đai là lĩnh vực có tính chất phức tạp và các chính sách liên quan đa dạng, nhiều quy định cần phải được các bộ, ngành nghiên cứu để có sự thống nhất trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện. Việc nghiên cứu ban hành “Sổ tay hướng dẫn quản lý thu nghĩa vụ tài chính từ đất” là hết sức cần thiết, giúp nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất.
Nhằm tăng cường thống nhất trong tổ chức thực hiện, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý đối với các khoản thu từ đất, Cục Thuế vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến xây dựng Sổ tay hướng dẫn quản lý thu nghĩa vụ tài chính từ đất.

Phó Cục trưởng Mai Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nhấn mạnh, các khoản thu từ đất là nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước và những hồ sơ, dữ liệu quản lý có tính liên thông cao trong công tác quản lý của cơ quan thuế, cơ quan tài nguyên môi trường, cơ quan liên quan và các địa phương. Thời gian qua, nhiều địa phương đã triển khai khá tốt trong công tác phối hợp quản lý, tổ chức thu và phối hợp xử lý hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Thuế cũng đưa ra nhận định về lĩnh vực quản lý đất đai là lĩnh vực có tính chất phức tạp và các chính sách liên quan đa dạng, nhiều quy định cần phải được các bộ, ngành nghiên cứu để có sự thống nhất trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, nguồn cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý mặc dù đã có được sự tích hợp trên cơ sở dữ liệu lớn, tuy nhiên một số vùng dữ liệu nhất định còn phân tán, vì vậy dẫn đến việc phối hợp liên thông giữa các cơ quan vẫn gặp nhiều khó khăn. Do đó, để đạt được kết quả quản lý thực chất, khách quan, các đơn vị đã phải đầu tư rất nhiều nguồn lực, thời gian và công sức trong công tác hỗ trợ người nộp thuế cũng như tổ chức thu ngân sách.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

“Trước yêu cầu đó, Cục Thuế đã giao Ban Nghiệp vụ Thuế chủ trì phối hợp với Thuế TP Hà Nội xây dựng Sổ tay hướng dẫn thống nhất nhằm hỗ trợ các đơn vị tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Quá trình xây dựng Sổ tay nhận được sự phối hợp, đóng góp tích cực từ Thuế TP Hà Nội cùng nhiều địa phương khác trong toàn ngành. Phát huy kết quả đã đạt được, đề nghị các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị để khẩn trương hoàn thiện Sổ tay để sớm đưa vào ứng dụng trong thực tiễn” - Phó Cục trưởng Mai Sơn chỉ đạo.

Tại hội nghị, trên cơ sở định hướng của Cục Thuế, các đại biểu tập trung nghiên cứu, trao đổi sâu các nội dung còn vướng mắc; đồng thời đóng góp ý kiến nhằm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, tăng cường khả năng liên thông, điện tử hóa toàn trình trong quản lý các khoản thu từ đất.

Trong đó, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến công tác quản lý nghĩa vụ tài chính về đất. Trong đó, hội nghị tập trung làm rõ mục tiêu, yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng Sổ tay hướng dẫn quản lý nghĩa vụ tài chính từ đất; định hướng hoàn thiện nội dung và phương án triển khai thống nhất trong toàn ngành Thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế khẳng định, việc xây dựng và hoàn thiện Sổ tay không chỉ giúp thống nhất cách hiểu, cách thực hiện giữa các đơn vị mà còn là bước đệm quan trọng để giảm thiểu rủi ro trong quản lý, chuẩn hóa thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả phục vụ người nộp thuế.

Với tinh thần trao đổi thẳng thắn, hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận các khó khăn, vướng mắc, những hạn chế phát sinh trong thực tiễn quản lý và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất, chuẩn hóa dữ liệu, giảm thiểu rủi ro và tăng cường tính thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương và đề xuất nhiều nội dung nghiệp vụ, giải pháp quản lý mới nhằm phục vụ công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất tại địa phương.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, lãnh đạo Cục Thuế đã định hướng các nội dung cần tiếp tục rà soát, đồng thời trao đổi về phương pháp xây dựng, cấu trúc và định hướng nội dung của Sổ tay theo hướng đồng bộ, dễ áp dụng, gắn với yêu cầu chuyển đổi số và liên thông dữ liệu chi tiết, bảo đảm tính thực tiễn, khả thi và đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực đất đai trong thời gian tới.

Thông qua hội nghị, ngành Thuế kỳ vọng sẽ từng bước xây dựng được cơ sở quản lý đồng bộ, hiện đại đối với các khoản thu từ đất, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị thuế, tăng cường tính minh bạch và phục vụ người nộp thuế ngày càng tốt hơn./.

Văn Tuấn
Tháo gỡ vướng mắc về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho doanh nghiệp bất động sản

Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: Hộ kinh doanh "trút nhẹ nỗi lo"

(TBTCO) - Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm đối với khu vực hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Chính sách này sẽ tiếp sức cho hàng triệu hộ kinh doanh giảm bớt gánh nặng tài chính, đồng thời giúp ổn định kinh doanh và phát triển trong dài hạn.
(TBTCO) - Đề xuất bổ sung ngưỡng nợ từ 1 triệu đồng đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là bước điều chỉnh hợp lý, có cơ sở thực tiễn và dữ liệu quản lý rõ ràng.
(TBTCO) - Cục Hải quan ban hành Quyết định số 702/QĐ-CHQ về Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III. Quy trình mới được triển khai từ ngày 1/6/2026, sẽ nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Prudential Việt Nam cho thấy, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế cao nhất nhiều năm 4.937 tỷ đồng, song đồng thời phát sinh khoản xử phạt vi phạm hành chính về thuế hơn 135 tỷ đồng liên quan các năm trước. Thu nhập tính thuế của doanh nghiệp cũng cao hơn đáng kể lợi nhuận kế toán do phải điều chỉnh nhiều khoản.
(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 24/2026/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (CEPA). Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/5/2026, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các cam kết ưu đãi thuế quan giữa hai nước.
(TBTCO) - Sau hơn 5 năm triển khai, Thông tư số 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế đã góp phần quan trọng trong hiện đại hóa quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trước yêu cầu cải cách, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi thông tư này nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp.
(TBTCO) - Đến hết tháng 4/2026, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt 736,82 tỷ đồng, tăng 17,49% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn thu từ xăng dầu và nguyên liệu phục vụ đóng mới tàu biển xuất khẩu tiếp tục đóng góp tích cực cho mức tăng trưởng này.
Ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, lũy kế thu nội địa 4 tháng năm 2026 trên địa bàn tỉnh được 846,2 tỷ đồng, đạt 49,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025.
