4 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

Vân Hà

19:12 | 07/05/2026
(TBTCO) - Đến hết tháng 4/2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng chi ngân sách nhà nước, bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư công, bảo đảm kịp thời, an toàn và đúng quy định.
Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến ngày 30/4/2026, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 1.102.656 tỷ đồng, bằng 43,59% dự toán năm 2026.

Trong đó, thu nội địa trong cân đối (không tính dầu thô) đạt 974.276 tỷ đồng, bằng 44,29% dự toán năm. Thu từ dầu thô đạt 16.938 tỷ đồng, bằng 39,39% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 110.847 tỷ đồng, bằng 39,87% dự toán năm 2026 sau khi đã trừ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Công chức KBNN thực hiện đối soát số liệu thanh toán vốn ngân sách. Ảnh: Đức Thanh

Về chi ngân sách, toàn hệ thống KBNN tiếp tục thực hiện thanh toán, chi trả các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư bảo đảm đúng quy định, an toàn, thông suốt.

Cụ thể, đối với chi thường xuyên, đến hết tháng 4/2026, hệ thống KBNN đã thực hiện thanh toán 415.675 tỷ đồng, tương đương 23% dự toán chi thường xuyên năm 2026 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính và dự phòng).

Đối với chi đầu tư, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2026 qua KBNN đạt 110.233,1 tỷ đồng, bằng 11,9% kế hoạch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao qua KBNN; tương đương 11,7% tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 giao qua hệ thống. Trong đó, vốn trong nước thanh toán qua KBNN đạt 108.932,2 tỷ đồng, bằng 12% kế hoạch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao. Vốn ngoài nước xác nhận thanh toán đạt 1.301 tỷ đồng, bằng 7,4% kế hoạch.

Đối với nguồn vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm trước kéo dài sang năm 2026 là 77.334,6 tỷ đồng, đến ngày 30/4/2026, lũy kế thanh toán đạt 6.866,9 tỷ đồng, tương đương 8,9% kế hoạch.

Trong thời gian tới, KBNN sẽ tiếp tục duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thanh toán nội bộ và thanh toán với hệ thống ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước, bảo đảm thông suốt, kịp thời và an toàn.

Cùng với đó, KBNN sẽ tăng cường hướng dẫn, kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát, thu hồi các khoản tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản quá hạn.

Ngoài ra, hệ thống KBNN cũng tiếp tục siết chặt công tác giám sát, cảnh báo rủi ro trong kiểm tra, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước, bảo đảm không phát sinh hồ sơ chậm xử lý, sai sót về số tiền hoặc tài khoản thụ hưởng./.

Vân Hà
(TBTCO) - Khu vực doanh nghiệp đang trở thành động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh. Cùng với những kết quả tích cực về số lượng doanh nghiệp, đóng góp ngân sách và thu hút đầu tư, tỉnh đang tập trung xử lý các “điểm nghẽn” về hạch toán, kê khai, dữ liệu quản lý và thủ tục hành chính để khai thác hiệu quả hơn nguồn lực từ khu vực này.
(TBTCO) - Việc Việt Nam đẩy nhanh xây dựng thị trường các-bon và sàn giao dịch các-bon trong nước được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện cam kết Net Zero. Với nền tảng pháp lý đang dần hoàn thiện cùng định hướng tận dụng hạ tầng thị trường tài chính hiện hữu, các chuyên gia kỳ vọng thị trường các-bon sẽ mở ra dư địa mới cho tăng trưởng xanh, thu hút dòng vốn khí hậu và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững.
(TBTCO) - Giải ngân đầu tư công trên địa bàn TP. Hà Nội đã có chuyển biến, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng. Trong tháng 5 và tháng 6/2026, thành phố phải tiếp tục giải ngân khoảng 13.800 tỷ đồng để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng quý II và 41.900 tỷ đồng để đảm bảo lộ trình kế hoạch đề ra.
(TBTCO) - Đến ngày 29/4/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và giao nhận hơn 1.784 tấn gạo dự trữ quốc gia, để hỗ trợ học sinh, học viên các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ quy định.
(TBTCO) - Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng năm 2026 được đặt ở mức cao, các Chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục giữ vai trò là một trong những “đòn bẩy” quan trọng. Tuy nhiên, thực tế triển khai những tháng đầu năm cho thấy, nếu không tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế và tổ chức thực hiện, dòng vốn này khó có thể phát huy hiệu quả như kỳ vọng.
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.114 nghìn tỷ đồng, bằng 44% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, tổng chi ước đạt 668,2 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán, tăng 11,6% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia không chỉ là mục tiêu về thứ hạng, mà gắn trực tiếp với khả năng huy động nguồn lực cho tăng trưởng trong bối cảnh nhu cầu vốn ngày càng lớn. Đây được xem là một trong những điều kiện quan trọng để cải thiện chi phí vốn, mở rộng dư địa tiếp cận thị trường tài chính và củng cố nền tảng phát triển dài hạn.
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 359/2025/NĐ-CP.
