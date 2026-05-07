4 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến ngày 30/4/2026, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 1.102.656 tỷ đồng, bằng 43,59% dự toán năm 2026.

Trong đó, thu nội địa trong cân đối (không tính dầu thô) đạt 974.276 tỷ đồng, bằng 44,29% dự toán năm. Thu từ dầu thô đạt 16.938 tỷ đồng, bằng 39,39% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 110.847 tỷ đồng, bằng 39,87% dự toán năm 2026 sau khi đã trừ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Công chức KBNN thực hiện đối soát số liệu thanh toán vốn ngân sách. Ảnh: Đức Thanh

Về chi ngân sách, toàn hệ thống KBNN tiếp tục thực hiện thanh toán, chi trả các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư bảo đảm đúng quy định, an toàn, thông suốt.

Cụ thể, đối với chi thường xuyên, đến hết tháng 4/2026, hệ thống KBNN đã thực hiện thanh toán 415.675 tỷ đồng, tương đương 23% dự toán chi thường xuyên năm 2026 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính và dự phòng).

Đối với chi đầu tư, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2026 qua KBNN đạt 110.233,1 tỷ đồng, bằng 11,9% kế hoạch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao qua KBNN; tương đương 11,7% tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 giao qua hệ thống. Trong đó, vốn trong nước thanh toán qua KBNN đạt 108.932,2 tỷ đồng, bằng 12% kế hoạch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao. Vốn ngoài nước xác nhận thanh toán đạt 1.301 tỷ đồng, bằng 7,4% kế hoạch.

Đối với nguồn vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm trước kéo dài sang năm 2026 là 77.334,6 tỷ đồng, đến ngày 30/4/2026, lũy kế thanh toán đạt 6.866,9 tỷ đồng, tương đương 8,9% kế hoạch.

Trong thời gian tới, KBNN sẽ tiếp tục duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thanh toán nội bộ và thanh toán với hệ thống ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước, bảo đảm thông suốt, kịp thời và an toàn.

Cùng với đó, KBNN sẽ tăng cường hướng dẫn, kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát, thu hồi các khoản tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản quá hạn.

Ngoài ra, hệ thống KBNN cũng tiếp tục siết chặt công tác giám sát, cảnh báo rủi ro trong kiểm tra, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước, bảo đảm không phát sinh hồ sơ chậm xử lý, sai sót về số tiền hoặc tài khoản thụ hưởng./.