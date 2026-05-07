Chứng khoán phái sinh ngày 7/5: Giao dịch sôi động khi VN30 giữ chuỗi tăng

Tâm lý nhà đầu tư trở nên tích cực hơn trong phiên 7/5 khi thị trường tài chính toàn cầu đồng loạt khởi sắc nhờ thông tin hỗ trợ như những tiến triển mới trong đàm phán Mỹ - Iran hay giá dầu thế giới giảm mạnh. Sắc xanh tiếp tục bao phủ trên cả thị trường cơ sở và phái sinh cùng tín hiệu cải thiện rõ rệt hơn về thanh khoản. VN30-Index nối dài đà tăng và tiến sát vùng đỉnh lịch sử, trong khi các hợp đồng tương lai tiếp tục duy trì trạng thái chênh lệch dương.

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index tăng tốc mạnh trong phiên chiều nhờ sự bứt phá mạnh của cổ phiếu nhà Vingroup với giá cổ phiếu VIC và VHM tăng 4 - 5%. Dù áp lực chốt lời tại nhóm năng lượng như GAS và PLX xuất hiện từ phiên sáng, sắc xanh lan tỏa ở nhiều cổ phiếu vốn hoá lớn đã giúp VN30-Index kết phiên tăng 25,69 điểm (+1,25%) lên 2.079,10 điểm. Trong nhóm VN30, tổng cộng có 13 mã tăng và 13 mã giảm cùng 4 mã đứng giá tham chiếu. Giá trị giao dịch phiên hôm nay tăng lên khoảng 16.700 tỷ đồng.

Tương tự, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh cũng sôi động hơn đáng kể. Thanh khoản trên thị trường phái sinh tăng mạnh 24,8% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 5/2026 đạt 38.450 hợp đồng, vị thế nắm giữ qua đêm giảm hơn 6%.

Chênh lệch dương tiếp tục được duy trì trong phiên 7/5 - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Sắc xanh trên thị trường cơ sở cũng lan tỏa trên thị trường phái sinh. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 5/2026 đóng cửa tại 2.080,0 điểm, tăng 0,97% so với phiên trước. Dù chênh lệch dương với VN30 thu hẹp còn khoảng +0,9 điểm do mức tăng khiêm tốn hơn chỉ số cơ sở, việc nối dài trạng thái chênh lệch dương trong bối cảnh chỉ số cơ sở tăng mạnh phần nào phản ánh sự lạc quan của thị trường.

Cùng đó, các hợp đồng dựa trên VN30-Index ở kỳ hạn xa hơn cũng tiếp tục ghi nhận chênh lệch dương từ +0,3 điểm đến +1,9 điểm. Cá biệt một số hợp đồng tương lai VN100 có mức giá thấp hơn chỉ số cơ sở. Tuy nhiên, lượng giao dịch chỉ ở mức thấp.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, trong ngắn hạn, giá hợp đồng tương lai vẫn tích cực khi duy trì trên vùng hỗ trợ 2.040 điểm và hướng tới vùng kháng cự mạnh quanh 2.100 điểm. Tuy nhiên, khi chỉ số cơ sở tiến gần vùng đỉnh lịch sử, một bộ phận nhà đầu tư có thể bắt đầu gia tăng hoạt động phòng ngừa rủi ro, khiến mức chênh lệch dương có xu hướng thu hẹp dần trong các phiên tới./.