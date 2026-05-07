Chứng khoán

“Cú hích” nâng hạng tạo lập nền tảng tăng trưởng bền vững

Tấn Minh

Tấn Minh

06:30 | 07/05/2026
(TBTCO) - Sau nhịp tăng mạnh đưa VN-Index tiến sát vùng đỉnh lịch sử, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển tiếp và được dự báo có những nhịp rung lắc đan xen. Với điểm tựa kỳ vọng từ lộ trình nâng hạng, xu hướng thời gian tới sẽ phân hóa rõ nét hơn, đòi hỏi dòng tiền chọn lọc và khả năng hấp thụ áp lực chốt lời để xác lập nền tảng tăng trưởng bền vững.
aa

Đà hồi phục ấn tượng, nhưng thanh khoản chưa theo kịp

Tháng 4/2026 có thể xem là một trong những giai đoạn bản lề của thị trường chứng khoán Việt Nam, khi chỉ số VN-Index không chỉ phục hồi toàn bộ nhịp điều chỉnh của tháng 3, mà còn tiến sát vùng đỉnh lịch sử. Động lực chủ đạo đến từ thông tin FTSE Russell xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026.

Diễn biến thị trường cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong tâm lý nhà đầu tư. Nếu như giai đoạn đầu tháng, VN-Index chủ yếu dao động quanh vùng 1.670 điểm với thanh khoản thận trọng, thì ngay sau khi thông tin nâng hạng được xác nhận, lực cầu đã gia tăng mạnh mẽ trên diện rộng. Có phiên giao dịch chứng kiến VN-Index bứt phá gần 59 điểm, nhanh chóng vượt vùng cản quan trọng 1.750 điểm và tạo hiệu ứng lan tỏa lên mặt bằng định giá toàn thị trường.

“Cú hích” nâng hạng tạo lập nền tảng tăng trưởng bền vững
Tính đến cuối tháng 4, VN-Index đạt gần 1.876 điểm. Ảnh: An Thư

Đà tăng tiếp tục được duy trì trong các tuần kế tiếp với vai trò dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và bất động sản. Tính đến cuối tháng 4, VN-Index đạt gần 1.876 điểm, gần như xóa bỏ toàn bộ áp lực điều chỉnh trước đó. Diễn biến này cho thấy, thị trường đang dần hình thành một nền giá mới dựa trên kỳ vọng nâng hạng, thay vì chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn.

Tuy nhiên, phía sau diễn biến tích cực là những khoảng trống về dòng tiền và cấu trúc thị trường, đặt ra yêu cầu thận trọng trong ngắn hạn, dù triển vọng trung hạn vẫn được đánh giá tích cực.

VN-Index đang được định vị lại trên một nền tảng mới

Sau khi mùa đại hội cổ đông và công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 khép lại, thị trường đang bước vào giai đoạn “trống thông tin”. Trong giai đoạn này, tâm lý nhà đầu tư thường trở nên nhạy cảm hơn với các biến động ngắn hạn.

Các công ty chứng khoán dự báo, trong tháng 5, thị trường nhiều khả năng sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc khi áp lực chốt lời gia tăng. Tuy nhiên, mặt bằng điểm số hiện tại cho thấy, VN-Index đã thoát khỏi vùng tích lũy kéo dài trước đó và đang được định vị lại trên một nền tảng mới.

Điểm đáng chú ý nhất là thanh khoản thị trường chưa theo kịp đà tăng. Giá trị giao dịch bình quân trong tháng 4 sụt giảm 20% so với tháng 3 khi chỉ đạt trung bình hơn 24.300 tỷ đồng. Khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng, dù quy mô đã giảm so với tháng 3. Việc nhà đầu tư nước ngoài chưa quay lại mạnh mẽ cho thấy, thông tin nâng hạng hiện chủ yếu tác động đến kỳ vọng tâm lý, trong khi dòng vốn thực tế từ các quỹ đầu tư toàn cầu cần thêm thời gian để giải ngân theo lộ trình, nhiều khả năng bắt đầu từ quý IV/2026.

Ở góc độ cấu trúc, đà tăng của thị trường thời gian qua phụ thuộc khá lớn vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản tiếp tục là lực kéo chính của VN-Index, trong khi các nhóm ngành khác chưa thực sự tạo được sự lan tỏa rõ rệt.

Áp lực chốt lời thử thách độ bền xu hướng

Theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình, thị trường chứng khoán Việt Nam đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Nền tảng vĩ mô ổn định cùng với hàng loạt chính sách cải cách về phát triển kinh tế tư nhân, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế mới, đang đóng vai trò là “chất xúc tác” quan trọng.

“Việc nâng hạng thị trường không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh nghĩa, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế quy mô lớn. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, thị trường cần tiếp tục hoàn thiện nhiều yếu tố nội tại, từ quy mô vốn hóa, giới hạn sở hữu nước ngoài cho đến chất lượng quản trị doanh nghiệp” - ông Minh nhấn mạnh.

Theo vị chuyên gia này, mục tiêu nâng quy mô vốn hóa thị trường lên trên 100% GDP là một trong những tiêu chí quan trọng để tiệm cận chuẩn của các thị trường mới nổi. Để đạt được điều này, cần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình niêm yết và cổ phần hóa các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước, qua đó bổ sung nguồn hàng chất lượng cho thị trường.

Đồng quan điểm về triển vọng tích cực, ông Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng, các biến động ngắn hạn hiện nay chủ yếu mang tính chiến thuật, trong khi xu hướng trung hạn đang được củng cố bởi nhiều yếu tố nền tảng.

“Các biến động hiện tại mang tính ngắn hạn nhiều hơn là cấu trúc. Triển vọng trung hạn vẫn tích cực nhờ mục tiêu tăng trưởng cao của nền kinh tế và sự dịch chuyển của dòng vốn nội từ các kênh như bất động sản, vàng sang cổ phiếu” - ông Hưng nhận định.

Một điểm nhấn quan trọng khác là triển vọng từ dòng vốn ngoại khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng. Theo dự báo, thị trường có thể đón nhận dòng vốn từ các quỹ ETF quốc tế với quy mô lên tới hàng tỷ USD. Tuy nhiên, dòng vốn này sẽ không giải ngân ồ ạt trong một thời điểm, mà có xu hướng phân bổ dần, giúp thị trường hấp thụ tốt hơn và hạn chế các cú sốc thanh khoản.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng, chiến lược đầu tư cần được điều chỉnh linh hoạt. Nhà đầu tư nên ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, quản trị minh bạch và khả năng tăng trưởng dài hạn, thay vì chạy theo các biến động ngắn hạn của thị trường. Đây cũng chính là nhóm cổ phiếu có khả năng thu hút dòng vốn quốc tế khi câu chuyện nâng hạng chính thức bước vào giai đoạn thực thi.

Tấn Minh
Từ khóa:
thị trường chứng khoán chứng khoán việt nam nâng hạng vn-index dòng tiền

Bài liên quan

Kỳ vọng tăng trưởng tích cực tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán

Kỳ vọng tăng trưởng tích cực tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán

Phát triển thị trường chứng khoán thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ kinh tế tư nhân

Phát triển thị trường chứng khoán thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ kinh tế tư nhân

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Dành cho bạn

Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Giải bài toán vốn cho giai đoạn phát triển mới

Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Giải bài toán vốn cho giai đoạn phát triển mới

Hơn 12,9 triệu tỷ đồng đổ vào ngân hàng, nhóm nhận chuyển giao "0 đồng" thành "nam châm" hút vốn

Hơn 12,9 triệu tỷ đồng đổ vào ngân hàng, nhóm nhận chuyển giao "0 đồng" thành "nam châm" hút vốn

Ngày 7/5: Giá heo hơi miền Bắc tăng, miền Trung và miền Nam đi ngang

Ngày 7/5: Giá heo hơi miền Bắc tăng, miền Trung và miền Nam đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 7/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 7/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Thuế TP. Cần Thơ quyết tâm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế năm 2026

Thuế TP. Cần Thơ quyết tâm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế năm 2026

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng

Đọc thêm

Cơ chế quản lý tài chính mới đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Cơ chế quản lý tài chính mới đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

(TBTCO) - Cơ chế mới về quản lý tài chính, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được quy định tại Nghị định số 145/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 5/5/2026.
Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

(TBTCO) - Cổ phiếu DGC của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026 sau khi doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
Chứng khoán ngày 6/5: Cổ phiếu chứng khoán khởi sắc, VN-Index áp sát mốc 1.900 điểm

Chứng khoán ngày 6/5: Cổ phiếu chứng khoán khởi sắc, VN-Index áp sát mốc 1.900 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán ngày 6/5 giao dịch khởi sắc khi dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ và lan tỏa trên diện rộng. VN-Index tăng hơn 16 điểm và tiếp tục kiểm định vùng đỉnh lịch sử quanh mốc 1.900 điểm trong bối cảnh thanh khoản cải thiện rõ nét.
Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu PV Power

Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu PV Power

(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng, nhưng dòng vốn này vẫn chọn lọc giải ngân và nâng đỡ nhiều cổ phiếu. Chỉ trong ba phiên gần đây, gần 450 tỷ đồng vốn ngoại đã chảy vào cổ phiếu PV Power.
Chứng khoán phái sinh ngày 6/5: VN30-Index vượt ngưỡng 2.050 điểm, sắc xanh phủ rộng thị trường

Chứng khoán phái sinh ngày 6/5: VN30-Index vượt ngưỡng 2.050 điểm, sắc xanh phủ rộng thị trường

(TBTCO) - Toàn bộ 8/8 hợp đồng tương lai đều đóng cửa trong sắc xanh, với mức tăng trên 1%. Qua đó, chênh lệch dương tiếp tục được duy trì, củng cố kỳ vọng xu hướng tăng của VN30-Index.
Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

(TBTCO) - Coteccons mới đây phát đi thông tin liên quan đến việc đạt thỏa thuận hòa giải trong một vụ tranh chấp thương mại. "Ông lớn" ngành xây dựng hiện có quy mô tổng tài sản xấp xỉ 34.700 tỷ đồng, tăng gần 17% chỉ sau một năm.
Chưa đầy 1 tháng, PC1 bị HOSE nhắc nhở 2 lần

Chưa đầy 1 tháng, PC1 bị HOSE nhắc nhở 2 lần

(TBTCO) - HOSE vừa nhắc nhở PC1 do doanh nghiệp chưa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 riêng và hợp nhất bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh theo quy định. Cách đây chưa lâu, PC1 cũng đã bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.
TCEX vượt qua vòng 1 “cuộc đua” cấp phép sàn tài sản mã hóa

TCEX vượt qua vòng 1 “cuộc đua” cấp phép sàn tài sản mã hóa

(TBTCO) - Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) vừa có thông báo chính thức về việc tiếp nhận Công văn số 5547/BTC-UBCK ngày 4/5/2026 của Bộ Tài chính, theo đó TCEX đáp ứng đầy đủ, hợp lệ các tài liệu liên quan đến quy định tại các khoản 1, 2, 5, 6 Điều 9 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam (Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP).
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Kỳ vọng tăng trưởng tích cực tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán

Kỳ vọng tăng trưởng tích cực tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán

Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026

Ngày 7/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh

Ngày 7/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Ấn Độ coi Việt Nam là đối tác hàng đầu trong chính sách “Hành động hướng Đông”

Ấn Độ coi Việt Nam là đối tác hàng đầu trong chính sách “Hành động hướng Đông”

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Sri Lanka

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Sri Lanka

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

“Cú hích” nâng hạng tạo lập nền tảng tăng trưởng bền vững

“Cú hích” nâng hạng tạo lập nền tảng tăng trưởng bền vững

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Bộ Tài chính tuyển dụng 41 công chức năm 2026

Bộ Tài chính tuyển dụng 41 công chức năm 2026

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +105.90
07/05 | +105.90 (7,365.12 +105.90 (+1.46%))
DJI +612.34
07/05 | +612.34 (49,910.59 +612.34 (+1.24%))
IXIC +512.82
07/05 | +512.82 (25,838.94 +512.82 (+2.02%))
NYA +275.72
07/05 | +275.72 (23,284.39 +275.72 (+1.20%))
XAX -184.34
07/05 | -184.34 (8,897.48 -184.34 (-2.03%))
BUK100P +21.97
07/05 | +21.97 (1,039.55 +21.97 (+2.16%))
RUT +41.77
07/05 | +41.77 (2,886.77 +41.77 (+1.47%))
VIX +0.01
07/05 | +0.01 (17.39 +0.01 (+0.06%))
FTSE +219.55
07/05 | +219.55 (10,438.66 +219.55 (+2.15%))
GDAXI +516.99
07/05 | +516.99 (24,918.69 +516.99 (+2.12%))
FCHI +237.11
07/05 | +237.11 (8,299.42 +237.11 (+2.94%))
STOXX50E +157.50
07/05 | +157.50 (6,027.13 +157.50 (+2.68%))
N100 +43.43
07/05 | +43.43 (1,845.28 +43.43 (+2.41%))
BFX +115.01
07/05 | +115.01 (5,555.15 +115.01 (+2.11%))
MOEX.ME -0.11
07/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +385.84
07/05 | +385.84 (26,599.62 +385.84 (+1.47%))
STI +21.70
07/05 | +21.70 (4,949.08 +21.70 (+0.44%))
AXJO +78.00
07/05 | +78.00 (8,871.60 +78.00 (+0.89%))
AORD +83.00
07/05 | +83.00 (9,099.10 +83.00 (+0.92%))
BSESN +940.73
07/05 | +940.73 (77,958.52 +940.73 (+1.22%))
JKSE +106.77
07/05 | +106.77 (7,199.24 +106.77 (+1.51%))
KLSE +8.99
07/05 | +8.99 (1,765.86 +8.99 (+0.51%))
NZ50 +114.12
07/05 | +114.12 (13,259.31 +114.12 (+0.87%))
KS11 +16.49
07/05 | +16.49 (7,401.05 +16.49 (+0.22%))
TWII +886.86
07/05 | +886.86 (42,025.71 +886.86 (+2.16%))
GSPTSE +414.91
07/05 | +414.91 (33,981.82 +414.91 (+1.24%))
BVSP +937.05
07/05 | +937.05 (187,690.86 +937.05 (+0.50%))
MXX +1,264.66
07/05 | +1,264.66 (69,855.23 +1,264.66 (+1.84%))
IPSA +245.92
07/05 | +245.92 (10,937.19 +245.92 (+2.30%))
MERV +122,095.75
07/05 | +122,095.75 (2,881,352.25 +122,095.75 (+4.42%))
TA125.TA -7.96
07/05 | -7.96 (4,473.08 -7.96 (-0.18%))
CASE30 +1,047.50
07/05 | +1,047.50 (53,605.10 +1,047.50 (+1.99%))
JN0U.JO +395.89
07/05 | +395.89 (7,298.37 +395.89 (+5.74%))
DX-Y.NYB -0.05
07/05 | -0.05 (97.97 -0.05 (-0.05%))
125904-USD-STRD +73.25
07/05 | +73.25 (2,779.93 +73.25 (+2.71%))
XDB +0.54
07/05 | +0.54 (135.95 +0.54 (+0.40%))
XDE +0.55
07/05 | +0.55 (117.49 +0.55 (+0.47%))
000001.SS +10.80
07/05 | +10.80 (4,170.98 +10.80 (+0.26%))
N225 +3,307.57
07/05 | +3,307.57 (62,820.69 +3,307.57 (+5.56%))
XDN +0.60
07/05 | +0.60 (63.94 +0.60 (+0.94%))
XDA +0.56
07/05 | +0.56 (72.37 +0.56 (+0.78%))