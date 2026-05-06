Chứng khoán

Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
19:32 | 06/05/2026
(TBTCO) - Cổ phiếu DGC của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026 sau khi doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
aa

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có quyết định chuyển cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã Ck: DGC) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/5/2026. Nguyên nhân là doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Theo HOSE, đây là trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo điểm g, khoản 1, Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026
Ảnh minh hoạ.

Trước đó, ngày 23/4, cổ phiếu DGC đã bị đưa vào diện cảnh báo do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 15 ngày theo quy định. Đồng thời, mã cổ phiếu này cũng bị loại khỏi danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ vì chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ thời hạn phải công bố. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp niêm yết phải công bố báo cáo tài chính năm đã kiểm toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày đơn vị kiểm toán ký báo cáo, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Liên quan đến biện pháp khắc phục tình trạng chậm công bố thông tin, Hóa chất Đức Giang cho biết, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 8/5/2026, Công ty sẽ thực hiện lựa chọn lại đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025. Hai đơn vị được đưa ra để cổ đông lựa chọn gồm Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Đơn vị được lựa chọn sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, đồng thời soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, doanh nghiệp cho biết sẽ triển khai ngay công tác kiểm toán và thực hiện công bố thông tin theo quy định, dự kiến hoàn thành trong quý II/2026.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính tự lập cho thấy năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 3.189 tỷ đồng, tăng 3%.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý I/2026 của doanh nghiệp ghi nhận sự suy giảm đáng kể. Doanh thu thuần đạt 2.125 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm gần 49%, xuống còn 430 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chi phí đầu vào tăng mạnh, đặc biệt giá lưu huỳnh tăng gấp ba lần so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, việc tạm dừng khai thác tại khai trường 25 - mỏ apatit trọng điểm của công ty khiến doanh nghiệp phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn quặng nhập khẩu và mua ngoài, qua đó làm gia tăng giá vốn sản xuất phốt pho vàng.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của DGC đạt hơn 18.000 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tiền gửi chiếm khoảng 62% tổng tài sản, tương đương hơn 11.200 tỷ đồng. Nguồn tiền lớn này mang về hơn 148 tỷ đồng lãi tiền gửi trong quý, góp phần hỗ trợ kết quả lợi nhuận của doanh nghiệp.

Bên cạnh áp lực từ kết quả kinh doanh và vấn đề công bố thông tin, doanh nghiệp thời gian gần đây còn đối mặt với nhiều thông tin liên quan đến hoạt động điều tra.

Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan để điều tra các hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cơ quan điều tra, doanh nghiệp bị xác định có hành vi đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng (tỉnh Lào Cai), gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đồng thời, doanh nghiệp bị cáo buộc khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng apatit, che giấu doanh thu, gây thiệt hại thuế cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan công an đã khởi tố 14 bị can. Trong đó, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị khởi tố về cả 3 tội danh nêu trên; ông Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nguyên Tổng Giám đốc bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Hiện có 7 bị can bị áp dụng biện pháp tạm giam, 7 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, đồng thời xác minh, kê biên và phong tỏa tài sản để phục vụ công tác thu hồi cho Nhà nước./.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGC đã thu hẹp đà giảm trong các phiên gần đây. Tuy nhiên, thị giá hiện vẫn đang ở vùng thấp nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây. Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/5, cổ phiếu DGC đóng cửa ở mức 55.800 đồng/cổ phiếu.
Thu Hương
Từ khóa:
Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cổ phiếu dgc Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cổ phiếu bị kiểm soát hose hóa chất

Bài liên quan

Chưa đầy 1 tháng, PC1 bị HOSE nhắc nhở 2 lần

Chưa đầy 1 tháng, PC1 bị HOSE nhắc nhở 2 lần

Xây dựng Tracodi bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

Xây dựng Tracodi bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

Vietnam Airlines lập đỉnh lãi quý I/2026 gần 4.700 tỷ đồng, chủ động thích ứng trước biến động

Vietnam Airlines lập đỉnh lãi quý I/2026 gần 4.700 tỷ đồng, chủ động thích ứng trước biến động

Dành cho bạn

Chứng khoán ngày 6/5: Cổ phiếu chứng khoán khởi sắc, VN-Index áp sát mốc 1.900 điểm

Chứng khoán ngày 6/5: Cổ phiếu chứng khoán khởi sắc, VN-Index áp sát mốc 1.900 điểm

Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu PV Power

Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu PV Power

Chứng khoán phái sinh ngày 6/5: VN30-Index vượt ngưỡng 2.050 điểm, sắc xanh phủ rộng thị trường

Chứng khoán phái sinh ngày 6/5: VN30-Index vượt ngưỡng 2.050 điểm, sắc xanh phủ rộng thị trường

Bổ sung thuốc điều trị ung thư được bảo hiểm y tế chi trả, giảm gánh nặng cho người bệnh

Bổ sung thuốc điều trị ung thư được bảo hiểm y tế chi trả, giảm gánh nặng cho người bệnh

Hàng loạt ngân hàng lớn tăng tốc lập “cứ điểm” tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Hàng loạt ngân hàng lớn tăng tốc lập “cứ điểm” tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Đọc thêm

TCEX vượt qua vòng 1 “cuộc đua” cấp phép sàn tài sản mã hóa

TCEX vượt qua vòng 1 “cuộc đua” cấp phép sàn tài sản mã hóa

(TBTCO) - Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) vừa có thông báo chính thức về việc tiếp nhận Công văn số 5547/BTC-UBCK ngày 4/5/2026 của Bộ Tài chính, theo đó TCEX đáp ứng đầy đủ, hợp lệ các tài liệu liên quan đến quy định tại các khoản 1, 2, 5, 6 Điều 9 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam (Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP).
Vốn hóa thị trường trên HOSE cuối tháng 4 tương đương gần 68% GDP

Vốn hóa thị trường trên HOSE cuối tháng 4 tương đương gần 68% GDP

(TBTCO) - Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt khoảng 8,726 triệu tỷ đồng, tăng 10,82% so với tháng trước và tương đương 67,92% GDP năm 2025. Con số này chiếm hơn 95,18% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.
Chứng khoán tháng 5 đối diện nhiều biến số

Chứng khoán tháng 5 đối diện nhiều biến số

Sau nhịp bứt phá mạnh trong tháng 4 nhờ thông tin nâng hạng, thị trường chứng khoán bước sang tháng 5 với trạng thái “ít thông tin" dù vẫn nhiều biến số. Áp lực chốt lời, các yếu tố vĩ mô cùng dư nợ margin cao có thể tác động đến thị trường.
VN-Index tăng mạnh trong tháng 4, thị trường bước vào tháng 5 với nền tảng cải thiện

VN-Index tăng mạnh trong tháng 4, thị trường bước vào tháng 5 với nền tảng cải thiện

(TBTCO) - Sau nhịp giảm sâu trong tháng 3, thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi hơn 10% trong tháng 4 nhờ các yếu tố vĩ mô, kết quả kinh doanh và kỳ vọng nâng hạng, qua đó tạo nền tảng cho diễn biến thị trường trong tháng 5.
Chứng khoán ngày 5/5: VN-Index bật tăng mạnh, thị trường vẫn “xanh vỏ, đỏ lòng”

Chứng khoán ngày 5/5: VN-Index bật tăng mạnh, thị trường vẫn “xanh vỏ, đỏ lòng”

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (5/5) ghi nhận phiên phục hồi mạnh về điểm số khi VN-Index tăng hơn 20 điểm, tiến sát vùng đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía tiêu cực, dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, cho thấy đà tăng chưa thực sự bền vững.
Chứng khoán phái sinh ngày 5/5: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, dòng tiền thận trọng hơn

Chứng khoán phái sinh ngày 5/5: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, dòng tiền thận trọng hơn

(TBTCO) - Khối lượng giao dịch phiên 5/5 giảm nhẹ so với hôm qua. Tuy nhiên, các trader vẫn khá lạc quan vào xu hướng tăng của VN30, giúp giá hợp đồng tương lai kỳ hạn gần nhất tăng trên 1%.
Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng, vẫn gom thêm cổ phiếu PV Power, Vincom Retail

Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng, vẫn gom thêm cổ phiếu PV Power, Vincom Retail

(TBTCO) - Các cổ phiếu nằm trong "tầm ngắm" giải ngân của dòng vốn ngoại vẫn giao dịch khá tích cực, đóng cửa trong sắc xanh vào cuối phiên.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên sàn HNX trong tháng 4/2026

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên sàn HNX trong tháng 4/2026

(TBTCO) - Đây là tháng thứ hai liên tiếp các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên sàn HNX. Trong đó, cổ phiếu được khối ngoại mua nhiều nhất tháng là SHS.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thương mại Việt Nam - Sri Lanka: Vượt rào cản, hướng mốc 1 tỷ USD

Thương mại Việt Nam - Sri Lanka: Vượt rào cản, hướng mốc 1 tỷ USD

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ

Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Bộ Tài chính và ADB tiếp tục đồng hành trong việc nghiên cứu, cung cấp các công cụ tài chính mới

Bộ Tài chính và ADB tiếp tục đồng hành trong việc nghiên cứu, cung cấp các công cụ tài chính mới

Lạng Sơn: Ngăn chặn 31,5 kg pháo nổ buôn lậu qua Cửa khẩu Hữu Nghị

Lạng Sơn: Ngăn chặn 31,5 kg pháo nổ buôn lậu qua Cửa khẩu Hữu Nghị

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, tạo đột phá, gia tăng tính bổ trợ lẫn nhau theo phương châm cùng thắng, đôi bên cùng có lợi

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, tạo đột phá, gia tăng tính bổ trợ lẫn nhau theo phương châm cùng thắng, đôi bên cùng có lợi

Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV cắt giảm 84% thành phần hồ sơ chi thường xuyên

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV cắt giảm 84% thành phần hồ sơ chi thường xuyên

Hải quan phát lệnh khẩn siết hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan phát lệnh khẩn siết hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +65.94
06/05 | +65.94 (7,325.16 +65.94 (+0.91%))
DJI +578.85
06/05 | +578.85 (49,877.10 +578.85 (+1.17%))
IXIC +267.99
06/05 | +267.99 (25,594.12 +267.99 (+1.06%))
NYA +207.56
06/05 | +207.56 (23,216.23 +207.56 (+0.90%))
XAX -129.98
06/05 | -129.98 (8,951.84 -129.98 (-1.43%))
BUK100P +21.35
06/05 | +21.35 (1,038.92 +21.35 (+2.10%))
RUT +11.16
06/05 | +11.16 (2,856.16 +11.16 (+0.39%))
VIX -0.31
06/05 | -0.31 (17.07 -0.31 (-1.78%))
FTSE +215.09
06/05 | +215.09 (10,434.20 +215.09 (+2.10%))
GDAXI +488.11
06/05 | +488.11 (24,889.81 +488.11 (+2.00%))
FCHI +236.29
06/05 | +236.29 (8,298.60 +236.29 (+2.93%))
STOXX50E +144.06
06/05 | +144.06 (6,013.69 +144.06 (+2.45%))
N100 +39.69
06/05 | +39.69 (1,841.54 +39.69 (+2.20%))
BFX +104.18
06/05 | +104.18 (5,544.32 +104.18 (+1.91%))
MOEX.ME -0.11
06/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +315.17
06/05 | +315.17 (26,213.78 +315.17 (+1.22%))
STI +6.77
06/05 | +6.77 (4,927.38 +6.77 (+0.14%))
AXJO +113.10
06/05 | +113.10 (8,793.60 +113.10 (+1.30%))
AORD +112.80
06/05 | +112.80 (9,016.10 +112.80 (+1.27%))
BSESN +940.73
06/05 | +940.73 (77,958.52 +940.73 (+1.22%))
JKSE +35.36
06/05 | +35.36 (7,092.47 +35.36 (+0.50%))
KLSE +9.44
06/05 | +9.44 (1,756.87 +9.44 (+0.54%))
NZ50 +109.49
06/05 | +109.49 (13,145.19 +109.49 (+0.84%))
KS11 +447.57
06/05 | +447.57 (7,384.56 +447.57 (+6.45%))
TWII +369.56
06/05 | +369.56 (41,138.85 +369.56 (+0.91%))
GSPTSE +427.25
06/05 | +427.25 (33,994.16 +427.25 (+1.27%))
BVSP +538.44
06/05 | +538.44 (187,292.25 +538.44 (+0.29%))
MXX +450.08
06/05 | +450.08 (69,040.65 +450.08 (+0.66%))
IPSA +120.25
06/05 | +120.25 (10,811.52 +120.25 (+1.12%))
MERV +11,277.75
06/05 | +11,277.75 (2,770,534.25 +11,277.75 (+0.41%))
TA125.TA -10.24
06/05 | -10.24 (4,470.80 -10.24 (-0.23%))
CASE30 +1,047.50
06/05 | +1,047.50 (53,605.10 +1,047.50 (+1.99%))
JN0U.JO +373.70
06/05 | +373.70 (7,276.18 +373.70 (+5.42%))
DX-Y.NYB -0.45
06/05 | -0.45 (97.99 -0.45 (-0.46%))
125904-USD-STRD +68.78
06/05 | +68.78 (2,775.46 +68.78 (+2.54%))
XDB +0.63
06/05 | +0.63 (136.04 +0.63 (+0.46%))
XDE +0.57
06/05 | +0.57 (117.50 +0.57 (+0.49%))
000001.SS +48.01
06/05 | +48.01 (4,160.17 +48.01 (+1.17%))
N225 +228.22
06/05 | +228.22 (59,513.12 +228.22 (+0.38%))
XDN +0.70
06/05 | +0.70 (64.04 +0.70 (+1.11%))
XDA +0.55
06/05 | +0.55 (72.36 +0.55 (+0.76%))