Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có quyết định chuyển cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã Ck: DGC) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/5/2026. Nguyên nhân là doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Theo HOSE, đây là trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo điểm g, khoản 1, Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, ngày 23/4, cổ phiếu DGC đã bị đưa vào diện cảnh báo do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 15 ngày theo quy định. Đồng thời, mã cổ phiếu này cũng bị loại khỏi danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ vì chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ thời hạn phải công bố. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp niêm yết phải công bố báo cáo tài chính năm đã kiểm toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày đơn vị kiểm toán ký báo cáo, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Liên quan đến biện pháp khắc phục tình trạng chậm công bố thông tin, Hóa chất Đức Giang cho biết, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 8/5/2026, Công ty sẽ thực hiện lựa chọn lại đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025. Hai đơn vị được đưa ra để cổ đông lựa chọn gồm Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Đơn vị được lựa chọn sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, đồng thời soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, doanh nghiệp cho biết sẽ triển khai ngay công tác kiểm toán và thực hiện công bố thông tin theo quy định, dự kiến hoàn thành trong quý II/2026.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính tự lập cho thấy năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 3.189 tỷ đồng, tăng 3%.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý I/2026 của doanh nghiệp ghi nhận sự suy giảm đáng kể. Doanh thu thuần đạt 2.125 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm gần 49%, xuống còn 430 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chi phí đầu vào tăng mạnh, đặc biệt giá lưu huỳnh tăng gấp ba lần so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, việc tạm dừng khai thác tại khai trường 25 - mỏ apatit trọng điểm của công ty khiến doanh nghiệp phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn quặng nhập khẩu và mua ngoài, qua đó làm gia tăng giá vốn sản xuất phốt pho vàng.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của DGC đạt hơn 18.000 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tiền gửi chiếm khoảng 62% tổng tài sản, tương đương hơn 11.200 tỷ đồng. Nguồn tiền lớn này mang về hơn 148 tỷ đồng lãi tiền gửi trong quý, góp phần hỗ trợ kết quả lợi nhuận của doanh nghiệp.

Bên cạnh áp lực từ kết quả kinh doanh và vấn đề công bố thông tin, doanh nghiệp thời gian gần đây còn đối mặt với nhiều thông tin liên quan đến hoạt động điều tra.

Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan để điều tra các hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cơ quan điều tra, doanh nghiệp bị xác định có hành vi đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng (tỉnh Lào Cai), gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đồng thời, doanh nghiệp bị cáo buộc khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng apatit, che giấu doanh thu, gây thiệt hại thuế cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan công an đã khởi tố 14 bị can. Trong đó, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị khởi tố về cả 3 tội danh nêu trên; ông Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nguyên Tổng Giám đốc bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Hiện có 7 bị can bị áp dụng biện pháp tạm giam, 7 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, đồng thời xác minh, kê biên và phong tỏa tài sản để phục vụ công tác thu hồi cho Nhà nước./.