Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đi ngang. Theo đó, Hưng Yên tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực, giữ ở 66.000 đồng/kg.

Các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La tiếp tục giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 64.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục lặng sóng. Lâm Đồng vẫn dẫn đầu khu vực với mức 69.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk duy trì ở 68.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa tiếp tục cùng giao dịch heo hơi ở mức 65.000 đồng/kg. Các địa phương Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giữ nguyên mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ghi nhận một biến động tích cực. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 70.000 đồng/kg, trở thành địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước.

Các tỉnh Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giữ mức 69.000 đồng/kg. Tây Ninh, An Giang và Cà Mau duy trì giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay có xu hướng ổn định trên diện rộng, song sự tăng giá tại Đồng Nai cho thấy tín hiệu tích cực từ khu vực chăn nuôi trọng điểm phía Nam. Việc xuất hiện mốc 70.000 đồng/kg có thể tạo lực đẩy cho thị trường trong những phiên tới./.