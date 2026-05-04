Thị trường

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

06:44 | 04/05/2026
Giá heo hơi hôm nay (4/5) khởi sắc tại khu vực miền Nam khi Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg, chạm mốc 70.000 đồng/kg. Trong khi đó, các khu vực còn lại tiếp tục đi ngang.
Giá heo hơi tại khu vực miền Nam hôm nay khởi sắc. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đi ngang. Theo đó, Hưng Yên tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực, giữ ở 66.000 đồng/kg.

Các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La tiếp tục giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 64.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục lặng sóng. Lâm Đồng vẫn dẫn đầu khu vực với mức 69.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk duy trì ở 68.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa tiếp tục cùng giao dịch heo hơi ở mức 65.000 đồng/kg. Các địa phương Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giữ nguyên mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ghi nhận một biến động tích cực. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 70.000 đồng/kg, trở thành địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước.

Các tỉnh Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giữ mức 69.000 đồng/kg. Tây Ninh, An Giang và Cà Mau duy trì giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay có xu hướng ổn định trên diện rộng, song sự tăng giá tại Đồng Nai cho thấy tín hiệu tích cực từ khu vực chăn nuôi trọng điểm phía Nam. Việc xuất hiện mốc 70.000 đồng/kg có thể tạo lực đẩy cho thị trường trong những phiên tới./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Giá bạc hôm nay (3/5) đồng loạt tăng khi lực mua quay trở lại, được hỗ trợ bởi yếu tố vĩ mô và tín hiệu kỹ thuật tích cực. Thị trường đang kỳ vọng kim loại này sớm bứt phá các mốc quan trọng.
Giá cao su thế giới hôm nay (3/5) tăng giảm đan xen tại các kỳ hạn giao hàng. Theo đó, trên sàn Tocom, hợp đồng tháng 5 giảm nhẹ, trong khi tháng 6 tăng. Trên sàn SHFE, kỳ hạn tháng 6 tăng, nhưng tháng 7 giảm. Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi các doanh nghiệp đồng loạt giữ giá thu mua.
Giá lúa gạo hôm nay (3/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động do nghỉ lễ. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg…. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg…
Giá cao su thế giới hôm nay (2/5) đồng loạt tăng trên cả 4 thị trường chủ chốt. Cụ thể, giá tại Nhật Bản bật tăng mạnh hơn 2%, trong khi Thái Lan, Trung Quốc và Singapore tăng nhẹ, phản ánh tâm lý thị trường cải thiện và kỳ vọng nhu cầu phục hồi. Trong nước, thị trường duy trì đà đi ngang.
Giá lúa gạo hôm nay (2/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái ổn định, giao dịch chậm, giá ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Bất chấp áp lực lạm phát và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (1/5) bật tăng trở lại sau chuỗi ngày biến động mạnh. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, kim loại quý này vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực từ chính sách tiền tệ, địa chính trị và triển vọng cung - cầu trong trung hạn.
Giá gas bán lẻ từ ngày 1/5 đồng loạt tăng mạnh theo xu thế giá gas thế giới, đặc biệt có loại tăng hơn 100.000 đồng/bình do chi phí nhập khẩu và premium leo thang.
