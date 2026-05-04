Đối thoại

Trao quyền mạnh hơn cho doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt tăng trưởng

Anh Tú

07:11 | 04/05/2026
(TBTCO) - TS. Nguyễn Quốc Việt - Trưởng nhóm Nghiên cứu vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, khung pháp lý mới đang mở đường để doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò tiên phong, “sếu đầu đàn”. Bên cạnh tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước, chính sách cũng cần chuyển sang đo lường hiệu quả tổng thể, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, qua đó, tạo động lực thúc đẩy khu vực này đóng góp thực chất vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.
PV: Ông đánh giá thế nào về bức tranh tổng thể và hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước hiện nay?

TS. Nguyễn Quốc Việt

TS. Nguyễn Quốc Việt: Theo đánh giá của nhiều cơ quan nghiên cứu, việc tỷ trọng kinh tế nhà nước giảm từ khoảng 38% năm 2005 xuống còn 20 - 21% những năm gần đây là kết quả tất yếu của quá trình thoái vốn, tái cơ cấu và tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt. Đặc biệt, sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế 2012 - 2013, Việt Nam triển khai ba đột phá chiến lược, gồm: tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu thị trường tài chính - ngân hàng và tái cơ cấu đầu tư, gắn với tái cơ cấu nền kinh tế.

Quá trình này góp phần nâng cao hiệu suất và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, thể hiện qua các chỉ tiêu như: tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), năng suất lao động...

Khối doanh nghiệp nhà nước gắn với những đặc thù nhất định, đó là quản lý các tài sản, hạ tầng nền tảng mang tính độc quyền; một phần vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, trong đó có đất đai. Đồng thời, nhiều trường hợp vẫn chưa phân định rõ giữa chức năng quản lý nhà nước và quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh. Những yếu tố này phần nào tạo ra các lợi thế nhất định cho doanh nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận thực chất, dù nắm giữ 30% tổng tài sản; 20% nguồn vốn toàn nền kinh tế, khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa tạo ra lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (hệ số ICOR)... tương xứng với kỳ vọng. Ngoài ra, còn khoảng 20% doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, trong đó, có nhiều trường hợp lỗ lũy kế, cho thấy bức tranh tổng thể còn nhiều điểm cần cải thiện.

PV: Việc hoàn thiện đồng bộ khung pháp lý, từ Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết 79) đến Luật Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng các Nghị định hướng dẫn (Nghị định 365/2025/NĐ-CP; Nghị định số 366/2025/NĐ-CP; Nghị định số 57/2026/NĐ-CP…) được kỳ vọng tái định vị vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước. Xin ông phân tích những điểm nhấn và đột phá chính sách có thể tạo chuyển biến thực chất, giúp khu vực này thực sự đóng vai trò “sếu đầu đàn”?

TS. Nguyễn Quốc Việt: Nghị quyết 79 định vị lại vai trò kinh tế nhà nước, nhấn mạnh kinh tế nhà nước không đồng nhất với doanh nghiệp nhà nước. Các nguồn lực nhà nước như: hạ tầng giao thông, năng lượng, dịch vụ công... cần được tách bạch rõ, bóc tách tối đa, phân định rạch ròi giữa hoạt động kinh doanh và nhiệm vụ công ích, độc quyền Nhà nước. Từ đó, để doanh nghiệp nhà nước hoạt động như một chủ thể kinh doanh thực sự, chủ động.

Trên cơ sở đó, các quy định mới trao quyền chủ động hơn cho doanh nghiệp, theo xu hướng giao tài sản, để doanh nghiệp tiếp nhận và chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên có thể quyết định, phê duyệt hoạt động mua, thuê mua, bán tài sản cố định; các dự án đầu tư và hoạt động chuyển nhượng vốn với quy mô lên tới 50% vốn chủ sở hữu, hoặc không quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu, hoặc theo giá trị tuyệt đối tối đa 5.000 tỷ đồng hoặc 15.000 tỷ đồng, mà không phải thực hiện cơ chế tiền kiểm. Doanh nghiệp nhà nước được tiên phong mở rộng đầu tư vào các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn.

Đồng thời, doanh nghiệp nhà nước được kỳ vọng giữ lại lợi nhuận sau thuế, hay nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn để tăng vốn và tái đầu tư phát triển.

Doanh nghiệp nhà nước được tiên phong mở rộng đầu tư vào các ngành, lĩnh vực mũi nhọn. Ảnh: Đức Thanh

PV: Khi các nút thắt được tháo gỡ và quyền tự chủ được trao mạnh hơn, doanh nghiệp nhà nước sẽ phải phát huy vai trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế thế nào, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, thưa ông?

TS. Nguyễn Quốc Việt: Thực ra, việc điều hành theo kiểu giao chỉ tiêu KPI quá cụ thể như hiện nay là điều cần cân nhắc.

Điều cốt lõi là cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp, đặc biệt từ thị trường và bất định chính sách. Đồng thời, ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nhân lực và điều hành linh hoạt chính sách tài khóa - chính sách tiền tệ để thúc đẩy cả cung và cầu, qua đó, tối ưu hóa nguồn lực toàn xã hội và giữ vững ổn định vĩ mô.

Cần hiểu hiệu suất ở đây không chỉ là hiệu suất “tĩnh” - đo bằng từng nguồn lực, từng đồng vốn hay đầu tư tài sản, con người…, mà quan trọng hơn là hiệu suất “động” của cả nền kinh tế, khi các nguồn lực được dịch chuyển vào những lĩnh vực tối ưu hơn, tạo giá trị gia tăng và lợi nhuận thực. Tăng trưởng kinh tế bền vững không thể đạt được bằng cách cộng cơ học đóng góp từng khu vực, mà dựa trên sự liên kết hữu cơ giữa các thành phần kinh tế.

Minh bạch trách nhiệm, đo đếm đúng hiệu quả

Quan điểm xuyên suốt vẫn là chuyển từ cách tiếp cận dựa trên “đầu ra” (output) như ROA, ROE... sang “kết quả cuối cùng” (outcome), tức lấy hiệu quả tổng thể, dài hạn làm thước đo, thay vì kiểm đếm các chỉ tiêu ngắn hạn. Cơ chế quản lý cần chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, thay vì quản lý hành chính mang tính cân đong, đo đếm, tâm lý e ngại mất vốn, hụt vốn phần nào “bó” hoạt động doanh nghiệp giai đoạn trước. Đặc biệt, tách bạch rõ chức năng quản lý nhà nước với đại diện chủ sở hữu vốn. Đo lường theo cách này, trách nhiệm và mức độ đóng góp sẽ minh bạch, rõ ràng hơn. Đây cũng là điều các doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước kỳ vọng.

TS. Nguyễn Quốc Việt

Hơn nữa, doanh nghiệp nhà nước không chỉ đóng vai trò kinh doanh đơn thuần, mà còn giữ vai trò cung ứng các dịch vụ công ích và vận hành hạ tầng chiến lược, qua đó, góp phần bảo đảm ổn định vĩ mô và thực hiện mục tiêu phát triển của Nhà nước. Giá trị đóng góp của họ vì thế lớn hơn nhiều, thay vì tính lẻ tẻ từng đóng góp riêng có.

Thử đặt câu hỏi nếu chỉ tập trung vào các chỉ tiêu kinh doanh ngắn hạn, thì nền tảng dài hạn sẽ được xây dựng thế nào?

Với các tập đoàn lớn, yêu cầu hiện không chỉ là tăng trưởng và hiệu quả kinh tế, mà phải đáp ứng các mục tiêu về Net Zero, chuyển dịch năng lượng xanh, giảm phát thải CO2... Rõ ràng, với những mục tiêu này, định hướng phải khác, mang tính dài hạn và bền vững hơn, thay vì tiếp cận ngắn hạn.

Do đó, mục tiêu là xây dựng “đàn sếu đầu đàn”, trong đó, doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, tiên phong, tạo nền tảng cho hệ sinh thái doanh nghiệp cùng phát triển, gồm cả khu vực tư nhân và FDI. Khi đó, việc tối ưu hóa nguồn lực mới thực sự hiệu quả, tạo điều kiện đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thực chất và bền vững.

PV: Để các “sếu đầu đàn” thực sự cất cánh và phát huy vai trò dẫn dắt, ông kiến nghị cần bổ sung những giải pháp nào?

TS. Nguyễn Quốc Việt: Để triển khai hiệu quả quá trình cổ phần hóa và mở rộng đầu tư, vẫn còn một số điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Thứ nhất, về định giá tài sản doanh nghiệp, cần tách bạch rõ giá trị đất đai khỏi giá trị doanh nghiệp khi định giá, ưu tiên cơ chế thuê đất dài hạn thay vì giao sở hữu để hạn chế thất thoát tài sản công.

Thứ hai, trong bối cảnh chuyển sang hậu kiểm và quản trị theo chuẩn quốc tế, cần minh bạch hóa dữ liệu, đặc biệt là các chỉ tiêu lỗ - lãi và các khoản đầu tư kém hiệu quả tại doanh nghiệp độc quyền, hạ tầng trọng yếu.

Giải quyết được hai vấn đề cốt lõi này, cùng việc làm rõ trách nhiệm người đứng đầu gắn với cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm và giải trình, sẽ tạo nền tảng nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước.

PV: Xin cảm ơn ông!

Kéo giảm ICOR: Nâng chất tăng trưởng từ đầu tư công

(TBTCO) - TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, ưu tiên chiến lược của ngành Tài chính trong giai đoạn mới là vừa bảo đảm an toàn nền tài chính quốc gia, vừa phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt của chính sách tài chính trong nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn lực công. Đây là yêu cầu có ý nghĩa rất quan trọng để góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.
(TBTCO) - Việc xây dựng các sản phẩm tài chính chủ lực được xem là bước đi quan trọng để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) hình thành lợi thế cạnh tranh và thu hút dòng vốn quy mô lớn từ thị trường toàn cầu. PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC trao đổi về vấn đề này.
(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 phản ánh quyết tâm rất lớn của Việt Nam trong việc tạo đà cho giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, theo GS.TS Tô Trung Thành - Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2026 không chỉ là phép thử đối với năng lực điều hành kinh tế vĩ mô, mà còn là phép thử của cải cách thể chế. Việc đạt được mục tiêu tăng trưởng cao phụ thuộc lớn vào khả năng triển khai hiệu quả các cải cách thể chế, nâng cao chất lượng chính sách.
(TBTCO) - Thị trường bất động sản năm 2026 đang đứng trước nhiều chuyển động lớn khi các yếu tố vĩ mô, chính sách và chi phí đầu vào đồng thời tác động. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Lê Dung - Trưởng Bộ phận Tư vấn Đầu tư, Savills Hà Nội đã chia sẻ góc nhìn về diễn biến thị trường và chiến lược thích ứng trong bối cảnh mới.
(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên bên lề Tọa đàm "Phòng chống thuốc lá lậu - Thực trạng và hành lang pháp lý trong tình hình mới", bà Lê Thị Duyên Hải - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng, cần sớm hoàn thiện khung chính sách pháp luật theo hướng tăng mạnh chế tài xử phạt để chống buôn lậu thuốc lá, chống thất thu ngân sách.
(TBTCO) - Việc ban hành Nghị định số 119/2026/NĐ-CP là một bước cụ thể để thể chế hóa chỉ đạo của Đảng về nâng cao chất lượng thể chế, thúc đẩy phân cấp và trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả quản lý nợ công. Đây là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) Hoàng Hải khi trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư.
(TBTCO) - TS. Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu nhấn mạnh, việc sớm thành lập sàn vàng quốc gia giúp minh bạch thị trường, thu hẹp chênh lệch giá vàng về mức hợp lý và khai thông nguồn lực vàng trong dân. Tuy nhiên, lộ trình triển khai vẫn đối mặt nhiều thách thức, trong đó có vấn đề cấp phép nhập khẩu, sản xuất vàng miếng và cân đối nguồn ngoại tệ.
(TBTCO) - Tiếp tục làm rõ giả thiết: "Liệu thanh toán tiền mặt có đang quay trở lại?", gây "đảo chiều" chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) để làm rõ hơn giả thiết nêu trên.
