Bộ Tài chính bãi bỏ 13 thủ tục hành chính trong thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Theo đó, Bộ Tài chính quyết định bãi bỏ 13 thủ tục hành chính trước đây, đã được công bố tại Quyết định số 1330/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong phụ lục kèm theo Quyết định số 909/QĐ-BTC, toàn bộ 13 thủ tục bị bãi bỏ được chia theo hai cấp quản lý, gồm 8 thủ tục hành chính cấp trung ương và 5 thủ tục cấp tỉnh.

Một số thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Nguồn: Quyết định số 909/QĐ-BTC.

Ở cấp trung ương, các thủ tục bị bãi bỏ liên quan đến doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: thủ tục thành lập; hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp.

Cùng với đó, bãi bỏ các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập, gồm: thủ tục thành lập doanh nghiệp; thủ tục hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập hoặc được giao quản lý; thủ tục chia, tách doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập hoặc được giao quản lý; thủ tục tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh tại doanh nghiệp.

Đồng thời, thủ tục giải thể doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cũng bị bãi bỏ. Việc bãi bỏ các thủ tục hành chính này được quy định tại Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/2/2026 về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trong đó, tại khoản 3 Điều 99 về hiệu lực thi hành đã quy định thay thế các nội dung tương ứng tại Chương III, Chương IV và khoản 3 Điều 54 của Nghị định số 23/2022/NĐ-CP.

Ở cấp tỉnh, các thủ tục hành chính bị bãi bỏ bao gồm: thủ tục thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (UBND cấp tỉnh) quyết định thành lập; thủ tục hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; thủ tục chia, tách doanh nghiệp; tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, hay giải thể doanh nghiệp.

Các thủ tục này được bãi bỏ trên cơ sở các quy định pháp lý mới, đặc biệt là Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/2/2026 về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp./.