Tài chính

Bộ Tài chính bãi bỏ 13 thủ tục hành chính trong thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

[email protected]
09:03 | 16/04/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 909/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Theo đó, Bộ Tài chính quyết định bãi bỏ 13 thủ tục hành chính trước đây, đã được công bố tại Quyết định số 1330/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong phụ lục kèm theo Quyết định số 909/QĐ-BTC, toàn bộ 13 thủ tục bị bãi bỏ được chia theo hai cấp quản lý, gồm 8 thủ tục hành chính cấp trung ương và 5 thủ tục cấp tỉnh.

Bộ Tài chính bãi bỏ 13 thủ tục hành chính trong thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
Một số thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Nguồn: Quyết định số 909/QĐ-BTC.

Ở cấp trung ương, các thủ tục bị bãi bỏ liên quan đến doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: thủ tục thành lập; hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp.

Cùng với đó, bãi bỏ các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập, gồm: thủ tục thành lập doanh nghiệp; thủ tục hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập hoặc được giao quản lý; thủ tục chia, tách doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập hoặc được giao quản lý; thủ tục tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh tại doanh nghiệp.

Đồng thời, thủ tục giải thể doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cũng bị bãi bỏ. Việc bãi bỏ các thủ tục hành chính này được quy định tại Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/2/2026 về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trong đó, tại khoản 3 Điều 99 về hiệu lực thi hành đã quy định thay thế các nội dung tương ứng tại Chương III, Chương IV và khoản 3 Điều 54 của Nghị định số 23/2022/NĐ-CP.

Ở cấp tỉnh, các thủ tục hành chính bị bãi bỏ bao gồm: thủ tục thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (UBND cấp tỉnh) quyết định thành lập; thủ tục hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; thủ tục chia, tách doanh nghiệp; tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, hay giải thể doanh nghiệp.

Các thủ tục này được bãi bỏ trên cơ sở các quy định pháp lý mới, đặc biệt là Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/2/2026 về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp thủ tục hành chính bộ tài chính cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nghị định số 366/2025/NĐ-CP Nghị định số 57/2026/NĐ-CP

Bài liên quan

Hà Nội đối thoại doanh nghiệp nhỏ và vừa 2026: Gỡ “điểm nghẽn”, tiếp thêm xung lực tăng trưởng

Hà Nội đối thoại doanh nghiệp nhỏ và vừa 2026: Gỡ “điểm nghẽn”, tiếp thêm xung lực tăng trưởng

Nâng cao vai trò của thanh niên trong thực thi Nghị quyết số 68 và Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị

Nâng cao vai trò của thanh niên trong thực thi Nghị quyết số 68 và Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị

Cải cách thủ tục hành chính: Yêu cầu cấp bách để phát triển

Cải cách thủ tục hành chính: Yêu cầu cấp bách để phát triển

Dành cho bạn

Tỷ giá USD hôm nay (16/4): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.102 đồng, USD mất đà khi căng thẳng dịu đi

Tỷ giá USD hôm nay (16/4): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.102 đồng, USD mất đà khi căng thẳng dịu đi

Hải quan triển khai áp dụng mức thuế mới với xăng dầu từ ngày 16/4

Hải quan triển khai áp dụng mức thuế mới với xăng dầu từ ngày 16/4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Ngày 16/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, mua bán cầm chừng

Ngày 16/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, mua bán cầm chừng

Đọc thêm

Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công hơn 8.800 tỷ đồng, đứng thứ 2 cả nước

Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công hơn 8.800 tỷ đồng, đứng thứ 2 cả nước

(TBTCO) - Tính đến hết ngày 10/4, TP. Hải Phòng đã giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 8.856 tỷ đồng, đạt 22,8% kế hoạch vốn giao, đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Hướng dẫn quản lý sử dụng phí cho vay lại tại Bộ Tài chính giai đoạn 2026 - 2030

Hướng dẫn quản lý sử dụng phí cho vay lại tại Bộ Tài chính giai đoạn 2026 - 2030

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 15/2026/QĐ-TTg về quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2026 - 2030.
Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, tạo “cú hích” tăng trưởng

Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, tạo “cú hích” tăng trưởng

(TBTCO) - Với quy mô vốn tăng mạnh, Hà Nội đang bước vào giai đoạn “cao điểm” giải ngân. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, bà Đỗ Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, Thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực để vừa bảo đảm tiến độ, vừa thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Huy động vốn trái phiếu chính phủ đạt hơn 80 nghìn tỷ đồng

Huy động vốn trái phiếu chính phủ đạt hơn 80 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Trong quý I/2026, thị trường trái phiếu chính phủ chịu tác động không nhỏ từ những biến động phức tạp của kinh tế - tài chính toàn cầu và trong nước. Dù vậy, công tác huy động vốn vẫn được Kho bạc Nhà nước triển khai linh hoạt, đạt kết quả tích cực, góp phần bảo đảm nguồn cho ngân sách nhà nước.
AI là động lực mới giúp Việt Nam vượt áp lực tăng trưởng trong “cơn gió ngược”

AI là động lực mới giúp Việt Nam vượt áp lực tăng trưởng trong “cơn gió ngược”

(TBTCO) - Theo ông Aaditya Mattoo - Giám đốc Nghiên cứu, Nhóm Nghiên cứu Phát triển của Nhóm Ngân hàng Thế giới, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu 2026 nhiều bất định và “cơn gió ngược” gia tăng, cơ hội từ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số là động lực mới giúp Việt Nam vượt áp lực tăng trưởng.
Khắc phục triệt để tình trạng “vốn chờ dự án”

Khắc phục triệt để tình trạng “vốn chờ dự án”

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Văn bản số 401/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam quý I/2026 qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam quý I/2026 qua các con số

(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý I/2026, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. So với cùng kỳ, GDP ước tăng 7,83%; thu ngân sách tăng 11,4%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,51%; xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 23%... là những con số nổi bật trong quý I/2026.
Cục Dự trữ Nhà nước đấu thầu mua nhập kho dự trữ quốc gia 300.000 tấn gạo năm 2026

Cục Dự trữ Nhà nước đấu thầu mua nhập kho dự trữ quốc gia 300.000 tấn gạo năm 2026

(TBTCO) - Mới đây, Cục Dự trữ Nhà nước ban hành Quyết định số 145/QĐ-CDT điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về nhập lương thực năm 2026, và Công văn số 609/CDT-TCQLH tổ chức đấu thầu mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hà Nội đối thoại doanh nghiệp nhỏ và vừa 2026: Gỡ “điểm nghẽn”, tiếp thêm xung lực tăng trưởng

Hà Nội đối thoại doanh nghiệp nhỏ và vừa 2026: Gỡ “điểm nghẽn”, tiếp thêm xung lực tăng trưởng

Ưu tiên cao nhất ngân sách trung ương cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn

Ưu tiên cao nhất ngân sách trung ương cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn

Chứng khoán VPS đặt mục tiêu mở rộng quy mô, tăng trưởng lợi nhuận 28,6%

Chứng khoán VPS đặt mục tiêu mở rộng quy mô, tăng trưởng lợi nhuận 28,6%

70% người Việt dự kiến tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu

70% người Việt dự kiến tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu

Infographics: Khoảng 12.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành trong quý I/2026

Infographics: Khoảng 12.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành trong quý I/2026

Việt Nam có doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA

Việt Nam có doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA

Bộ Tài chính bãi bỏ 13 thủ tục hành chính trong thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính bãi bỏ 13 thủ tục hành chính trong thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Ngày 16/4: Giá bạc trong nước tiếp đà tăng, thế giới bứt lên mốc 80 USD/ounce

Ngày 16/4: Giá bạc trong nước tiếp đà tăng, thế giới bứt lên mốc 80 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Gia Lai khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội

Gia Lai khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm