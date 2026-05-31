Vietjet tăng kết nối đến thành phố biển hàng đầu Việt Nam thông qua trung tâm hàng không châu Á – Thái Bình Dương

Vietjet mở đường bay Nha Trang – Singapore trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trước đó, vào tháng 3/2025, cũng tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Tô Lâm đã tham dự sự kiện công bố đường bay Vietjet kết nối Singapore với đảo ngọc Phú Quốc xinh đẹp, góp phần thúc đẩy du lịch và giao lưu khu vực.

Dự kiến khai trương từ ngày 11/12/2026 với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ Nhật, đường bay Nha Trang - Singapore sẽ mang đến thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho người dân và du khách, đồng thời mở ra thêm cơ hội để du khách quốc tế tiếp cận Nha Trang - một trong những điểm đến biển nổi bật của châu Á với những bãi biển trong xanh, hệ sinh thái biển đa dạng, khí hậu ôn hòa quanh năm cùng hệ thống nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế.

Ông Đinh Việt Phương - Phó Chủ tịch thứ nhất Hãng hàng không Vietjet, cho biết: “Không ngừng mở rộng mạng bay, Vietjet mong muốn trở thành cầu nối tăng trưởng giữa các quốc gia, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa. Những đường bay trực tiếp giữa các địa phương giàu tiềm năng của Việt Nam và các trung tâm kinh tế hàng đầu châu Á như Singapore đang góp phần hình thành các hành lang tăng trưởng mới về du lịch, thương mại, đầu tư và kết nối quốc tế”.

Khai trương đường bay đầu tiên giữa Singapore và Việt Nam từ năm 2014, đến nay Vietjet đã phục vụ hơn 3,8 triệu lượt khách trên hơn 22.000 chuyến bay, góp phần tăng cường kết nối song phương và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng của người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp. Hãng hiện đang khai thác 4 đường bay thẳng kết nối Singapore với Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Phú Quốc, với hơn 100 chuyến bay mỗi tuần./.