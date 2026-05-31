Vietjet tăng kết nối đến thành phố biển hàng đầu Việt Nam thông qua trung tâm hàng không châu Á – Thái Bình Dương

13:10 | 31/05/2026
(TBTCO) - Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Singapore, Vietjet chính thức công bố đường bay thẳng kết nối Nha Trang với Singapore tại Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam - Singapore 2026. Đường bay mới tiếp tục mở rộng mạng bay chiến lược của Vietjet giữa Việt Nam và một trong những trung tâm hàng không, tài chính và kết nối hàng đầu châu Á.
Vietjet mở đường bay Nha Trang – Singapore trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trước đó, vào tháng 3/2025, cũng tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Tô Lâm đã tham dự sự kiện công bố đường bay Vietjet kết nối Singapore với đảo ngọc Phú Quốc xinh đẹp, góp phần thúc đẩy du lịch và giao lưu khu vực.

Dự kiến khai trương từ ngày 11/12/2026 với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ Nhật, đường bay Nha Trang - Singapore sẽ mang đến thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho người dân và du khách, đồng thời mở ra thêm cơ hội để du khách quốc tế tiếp cận Nha Trang - một trong những điểm đến biển nổi bật của châu Á với những bãi biển trong xanh, hệ sinh thái biển đa dạng, khí hậu ôn hòa quanh năm cùng hệ thống nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế.

Ông Đinh Việt Phương - Phó Chủ tịch thứ nhất Hãng hàng không Vietjet, cho biết: “Không ngừng mở rộng mạng bay, Vietjet mong muốn trở thành cầu nối tăng trưởng giữa các quốc gia, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa. Những đường bay trực tiếp giữa các địa phương giàu tiềm năng của Việt Nam và các trung tâm kinh tế hàng đầu châu Á như Singapore đang góp phần hình thành các hành lang tăng trưởng mới về du lịch, thương mại, đầu tư và kết nối quốc tế”.

Khai trương đường bay đầu tiên giữa Singapore và Việt Nam từ năm 2014, đến nay Vietjet đã phục vụ hơn 3,8 triệu lượt khách trên hơn 22.000 chuyến bay, góp phần tăng cường kết nối song phương và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng của người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp. Hãng hiện đang khai thác 4 đường bay thẳng kết nối Singapore với Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Phú Quốc, với hơn 100 chuyến bay mỗi tuần./.

Hải Băng
(TBTCO) - Thay vì mục tiêu tăng trưởng nóng, lãnh đạo công ty xác định tập trung ưu tiên duy trì dòng tiền trong "bão táp". Tuy nhiên, Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông dự kiến vẫn sẽ duy trì mức cổ tức 50% năm nay.
(TBTCO) - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Hateco vào chiều 29/5 về việc cung ứng các sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ dự án bến cảng container Liên Chiểu tại TP. Đà Nẵng.
(TBTCO) - Nhiều doanh nghiệp niêm yết đang đẩy mạnh M&A để mở rộng hệ sinh thái và tăng tốc quy mô. Từ One Capital Hospitality (OCH) đến nhiều doanh nghiệp ngành điện, nước, xu hướng mua lại doanh nghiệp cùng ngành mở rộng quy mô kinh doanh.
(TBTCO) - Với các ngành phụ thuộc mạnh vào nguyên liệu hóa dầu như nhựa, săm lốp..., khả năng duy trì biên lợi nhuận đang thu hẹp hơn trước khi tồn kho giá rẻ giảm dần.
(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực III khẩn trương triển khai số hóa chứng từ từ ngày 1/6/2026 nhằm đồng bộ dữ liệu, giảm thủ tục giấy tờ và nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ trong mô hình thông quan tập trung.
(TBTCO) - Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Singapore, Vinachem và DSM-FIRMENICH đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược, mở ra cơ hội tiếp cận các công nghệ tiên tiến, thúc đẩy phát triển các sản phẩm hóa chất tiêu dùng có giá trị gia tăng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.
(TBTCO) - Ngày 28/5/2026, Tập đoàn Bảo hiểm DBV chính thức được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 với giải pháp số hóa bồi thường bảo hiểm DBV eClaim 360.
(TBTCO) - Áp lực chi phí vốn đang quay trở lại trong bối cảnh doanh nghiệp gia tăng vay nợ để mở rộng hoạt động và đầu tư. Trong quý đầu năm, nhiều doanh nghiệp niêm yết ghi nhận chi phí lãi vay tăng mạnh trong môi trường lãi suất không còn duy trì ở vùng thấp.
